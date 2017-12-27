新浪官方运势：水瓶座2018年运势

水瓶座2018年运势

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独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[水瓶，做减法]

你要清掉过去的债，完未尽之缘，那些与你息息相关、同生共长的人事物，可能成为你的包袱、牵绊，或不得不告别、清零。

你正在“打碎”亟待重塑，有点缺乏存在感、方向感，不知道自己是谁，不知道自己在世界的角色应该是什么，不知道该往哪里去。

你会看到自己的局限、瓶颈，可能有“行至山穷水尽处”的力尽感、掏空感。

10月前精诚所至，金石为开！在人生这副棋盘上，下出精彩一著，或功成身退，也可能完成人生大事，生活质变提升。

你虚怀若谷，对外寻求启发与支持，交游广阔，海纳百川，可能涉足新领域、新圈子，延伸视野，与时俱进。

2018年，你可能被某些不得已的人事物牵绊住、“绑住”，或是不得不与某些息息相关的人事物断舍离，或是感觉自己这么多年下来，已经被“掏空”了。这是一段较失落、动荡，较难迈出步子的时期，甚至感觉似乎要“粉身碎骨”，才能换来一点点自在和宁静，才能继续走下去。不同的水瓶会有不同的经历：

[羁绊]

一些水瓶可能会有被不得已的事拖住、压住，有沉重的制约感、宿命感，你要清掉过去的债，完未尽之缘。

可能是某些与己“息息相关”的人事物，诸如家、家人、伴侣、事业、家业、财产之类，当前可能是你的包袱、绊脚石，或是“债主”，让你不得不为之操劳、困身，承担繁重任务，消耗你大量时间、精力，把你捆住、限制住，不能做其他你想做的事，不能太自主、自在、自由。

或是你最在意的这些人事物，不仅不能再给你提供养分和支持，还会因为种种原因，还让你感到郁闷、局促、纠结、操心，心被箍紧、禁锢住。也可能你被困在某些局促的关系、事业格局、行业中，被“摁”在原地，迈不出脚伸展不开。

有些水瓶经历的是因为家宅不宁、家人有遭遇、照料家人、修葺、搬迁、大兴土木，有些则是事业受环境、内部人事困扰、内部斗争等，但因为这是你与之有共生、依存、关系密切的人事物，是你此刻的牵绊、挂障，所以你逃不掉，不得不应对。

不少水瓶会在2018年看到自己的局限、瓶颈，看到一些宿命的因果。

如果你自身存在某些缺点、陋习、局限，或是还有一些“历史遗留问题”，或是偏颇的思想、行为、人生目标，或是不健康的生活方式、做事方式、人际关系等，会在2018年会给你带来不良后果，带来麻烦、痛苦、窘迫，或疾病，你不得不为过去埋单。

你的人生正在格局性转变，为了日后轻装上阵，此刻你最好迅速亡羊补牢，竭尽全力去修正、改善、解决、淘汰、磨掉自己身上那些粗糙、冗余、虚妄、鲁莽、过激、不健康的部分，给自己“动手术”，“瘦身”，做减法，根治顽疾，即使过程十分的折腾、费力、磨人多变数。否则日后会“恶性循环”，更泥足深陷。

如果你前面那些年陆续为自己做过大幅度的修正，那2018年你将看到一些水到渠成的善果，比较能平稳过渡，更有机会让多年想完成但屡屡没机会完成的事，获得有意义的进展！将比较轻松平静，顺其自然，该来的来该去的去。

你也可能有非自控、莫名其妙的遭遇，不能尽如人意，就但求无愧于心。也许只是冥冥不可抗力，请面对现实，顺其自然，活着就会有好事发生，路还是要走下去。

你也可能要圆一些未尽的旧缘。旧人旧事可能复现眼前，触景生情，睹物思人，你必须洗净往事，可能难得地与旧识故人有了新的交集，相见、相聚，或是机缘巧合的帮上一忙，当中有些也许能就此再续前缘，成为日后关系密切的伴侣、合作人或好友，有些则只是最后一面，目的只是为完成未尽之功德，圆未尽之缘。

[坐看云起]

2018年，你的人生一度经历深刻的“打碎”和“摧毁”，你旧有的人生方向、生活格局此刻已被推翻得差不多了，而你脚下还没踏出一方立足之地，也没有明确的路标可依循…让你有点缺乏存在感、方向感，不知道自己是谁，不知道自己在世界的角色应该是什么，不知道该往哪里去。

2018年，那些曾深深嵌入生命的人事物，可能进一步断舍离！

那些曾与你息息相关、印证你成长、带给你方向感和存在意义的人或事，比如身边最亲密的挚友、伴侣、家人、战友、同侪、支持者，可能要经历冲突或别离；比如积累多年的志业、行业资历、理想、地位、积蓄、学术积累、比如你所属的集体、家、家乡、你呆惯了的地方…… 可能不得不经历告别、动荡、清零。

你要咬咬牙壮士断臂，放下执念，走过这一段动荡不安，可能会感到孤独、郁闷、恐慌、失落、伤感，一片荒芜，因为离开熟悉的人或事，一时无以依仗，找不到归属。通常我们都害怕结束、死亡，害怕旧有事物的摧毁，但有些事必须要在另一些事彻底消弭后，才能诞生出来，也只有这样才能给新格局的建立腾出空间，至于新长出来的是什么，归根到底还是取决于你到底是谁？

在过去的人生中，你有许多可圈可点的地方，然而也因此几乎掏空了你的精气神、你的灵光。因此，一些努力多年的水瓶在2018年，可能有“行至山穷水尽处”的力尽感、掏空感。这并不是你精力最旺盛、状态最佳的时候，尤其3-8月易疲累、休息不佳。此时脚力尽时山更好，你正好可以做些事去填补自己的亏空感：比如养精蓄锐、健身、养生、医治旧患，调整自己的生活作息，改善环境，处理旧物等；比如过去很少陪家人的，现在可以多跟家人在一起，为之操些心；比如某件多年想做未做的事，也能在此时按部就班展开，而不是象过去那样草草了事……这也许也是“还债”。

你也可能处于困顿踌躇的瓶颈期。每天忙忙碌碌，营营役役，却感觉没什么大进展，有点陷入原地打转。纵然你是天才，此刻也可能感到有点江郎才尽，或黔驴技穷。这样的状态让你绝望和疲惫，偏偏环顾四周，也没什么新的血液、新的灵感，没人能帮你破局。这时期，你也可能不仅感觉自己使不上力，且也没有人能真正帮得了你，甚至你在所属的组织、集体或是家、熟人那里，也找不到共鸣、归属感或理解。似乎一直是你自己在孤军作战，处于比较孤立无援、“与世隔绝”的状态，没有一条明晰的路可以走，没有人可以指引你。

此时你只能继续韬光养晦，学习和充电，耐心等待一些新的刺激，新的转机。

风象星座在最近十年里，都会不同程度地经历结构性的动荡或清零，其中水瓶座尤甚。然而，水瓶也是风象里活得比较达观、超然，比较不容易陷入局部的。

因此行至2018年，不少较成熟的水瓶，困顿感不但没有之前那么强，反而获得一种内观的洞察力，能较淡泊超然地应对生活的变局，面对现实，顺其自然。你可能只会感觉稍稍比过去容易累、不再那么有冲劲。可能会把很大一部分的注意力、精力，放在细水流长的修身养性、健康、家务，生活静好如常，心态能比较平静，能自然地回归生命冥冥自然的节奏，让岁月静如流水般趟过，把自己的内部生活逐一处理好，接纳变幻实属自然规律，不管境遇好坏照单全收，并按照该有的节奏继续生活。

1991-1993年出生的水瓶，会比较郁闷、局促、拧巴、孤独、困顿，也比较容易有偏颇的情绪。1962-1963年生的水瓶，此刻有强烈的掏空感，同时也比较容易出现各种不适，尤其是过去不佳的生活习惯所造成的，免疫力低下等问题。

[精诚所至]

2018年10月前，你可能精诚所至，金石为开！在人生这副棋盘上，下出精彩一著，为人生立下历程碑。

一些水瓶可能在此阶段获得重要进阶，获得更高的荣誉、威望、影响力或财富，为过去的功绩画上圆满句号。

2018年10月前，你有机会延续2018年的后劲，乘风破浪，大干一场！有机会开展或推进一些“炙手可热”的新工作、投资或事业大计，不是影响力、权力更大，就是收入更高，有更多的可支配资源。你可以一展身手，可能崭露头角，或百尺竿头更进一步，战绩彪炳，创造出佳绩与财富，获得标志性的进阶，甚至加官晋爵，权力更大，威望大增。你也可能在此际通过一些资格认定、嘉奖、展览、发表、发布等，提高、身价、资历、收入，提高业界威望。你也可能有机会大赚一笔，或开创新的财源，收入大增。你可能从此载誉前行，仕途康庄，也可能终于为过去的功绩画上完满句号，在熟悉的职位上最后努力一把，功成身退。

不管你经历的是哪一项，都可能让你十分起劲，感觉星星之火可以燎原。

值得注意的是，虽然你本性是务实、理性的，但在生计、财政上，你可能一直存在某种理想主义、不切实际、盲目，你可能会不清晰自己的社会价值，或是不懂理财，不懂该从哪个方向赚取钱财。你可能开展过一些项目，比如投入巨大的项目，收获可能很多也可能一场空，比如一些渡人、助人的伟大项目，立意高，却有孤注一掷之嫌；比如生产尤其易出现无谓损耗、跑冒滴漏，也有一些水瓶较为随波逐浪、吊儿郎当……总有点“前途未卜”。2018年10月前，你可能又祭出新招，或是将此特点推上新高度，是吉是凶，通常都由你过去的表现所决定。通常与文创、艺术、演艺娱乐、时尚、化学、心理学、人文社科、宗教、玄学、慈善相结合的项目，比较顺利。

还有一些水瓶则在2018年推进人生格局、生活内涵的“升级”，将完成人生大事，如结婚、生子，人生小登科，变得更圆满。也可能是一些提高自身素质或生活质量的“工程”， 如进修、健身、资格申请、理财、养育大计、置产、大件用品升级换代等，或是烹饪技术大提升，肉身受惠，体魄变得强韧、健壮、丰满，胃口更佳……让生活质量上一个台阶，变得更健康、优裕。

2018年也是某些水瓶的关卡，可能“出师未捷士先死”。因为多年存在的问题，一些水瓶不得不离职或跳槽，即使曾到达过巅峰心有不甘心有不舍。其实自2017年下半年出现的扰动，不过导火索而已。多数水瓶都在过去几年经历过事业、工作的剧变，此刻尚未到尘埃落定的时候，如果感觉当下的工作并不满意，大可果断离去，

不管你经历的是以上哪件事，2月中至5月，当下正在推展的事或是投资，可能会有阻滞，遇到调整、终止或赤字，你要经常提醒自己，新的问题、形势不能再依靠老办法。如果事情能在7月继续回到正轨，那你将逐渐看到这件事努力了一年多的成果，获得转机、进账、新资源、业绩、成绩，另外开展新项目，拥有荣光、权力、威望。如果8月前不能针对之前的问题充分调整，则可能遭遇弹劾、业绩下降、投资失利、身价下跌、损失、考试或审核不通过，或疾病、生活大计流产等问题。投资请见好就收，抓紧2月前、8-10月前这两段时间。

[有容乃大]

你的目光总是在远方，你痛恨停留在原地！

2018年下半年，正在“打碎”亟待重塑的你，正处于较踌躇无助的阶段，你可能逐渐发现，一些原有的想法、老经验已经不再行之有效，因此你将更虚怀若谷，对外寻求启发、力量与支持。你将走出陋室，海纳百川，交游广阔，很快找到自己在团体、在社会关系中的角色与位置，你也可能涉足新领域、新圈子，借此延伸视野，与时俱进。

你将广结善缘，更多地接触不同背景、文化的人，扩大社交范围，或打进新圈子，成为外交大使，友谊之星。你待人明朗大方，令人如沐春风，更能扮演好自己在人群中的社会角色，常置身交际场合或集体活动中，如鱼得水，与人畅快交流、商议、探讨、洽谈、请教，让你思维开阔，受益匪浅。你也可能与人一拍即合，遇到有趣、友善、有助益的人，与你惺惺相惜，如沐春风。其中一些可能成为日后长长久久的密友、伴侣、合作者，或关系紧密的同侪。

你可能为共同目标投入志同道合的圈子，将让你获得启发、希望和支持，让你徜徉在热暖中。你也可能更能洞悉人心，助人成才，也能为人开出“良方”，成为朋友或团体眼中的导师、希望，能吸引志同道合的伙伴，一呼百应，众志成城。

你待人接物更进退有度。那些能带给你成长与升华的关系将结出美好的果，可能达成合作、联盟，或长久的友谊，伴侣关系，恋爱中人有机会佳偶天成。一度不和的关系有就会冰释前嫌，犹如桎梏的关系将分道扬镳。

2017下半年，你更耳聪目明，接触面更广、更多元，能集思广益，理解不同的事、不同的观点，更有机会涉猎各种新资讯、新概念、新技术、新知识，轻松消化，举一反三。你将能轻松吐纳，轻松高效地学习、分析、阅读、查资料、书写，思维缜密，落笔生花。

你伸长耳朵、支起触角，听到更多来自不同角落的声音，有许多新鲜见闻。你也可能要东奔西走，踏足过去没怎么去过的地方，或踏足一些有意思的场所、场面、地域，让你见多识广，眼界大开。

你有容乃大，人脉更广、办法更多，借此扩宽和延伸视野，让你发现未来之路与终极理想的一些线索，也让你更能与世界同步，与时俱进。

[五大运势]

爱情运

单身水瓶恋爱运一般。一方面2018年你正经历重要的清零和调整，一方面暗自纠结、踌躇、失落，或被切身的事（如家事、过去留下来的啰嗦事）拖着，另一方面手上又开展了一些要事，想好好干一场，想探寻新方向，所以对风花雪月不太有闲空、闲情。另一方面你虽自带光环、自成一格，十分吸引人，但自己却可能不知道，这是机敏的你难得的木讷一面，即使遇到心仪对象，你也可能因这种“木讷”和可有可无的态度，而无疾而终。

2018年，单身的你可能来自亲友、旧识，或是他们“引荐”的缘分，1月、3月、7至8月，可能有不错的碰面。下半年爱情运稍稍提升，邂逅的机会将随社交面拓宽而增加，你可能遇到志同道合、惺惺相惜的人，砰然心动，对方可能是与你背景、文化，或是性格极不相似的人，尤其当对方能为你排忧解难，能“治愈”你时，你可能一见倾心。

恋爱中人若是志趣相投，有共同目标、共同理想，成就恋爱中人，尤其那些拥有共同理想、共同目标、充满活力的关系，有机会于下半年走进婚姻殿堂，成为一对惺惺相惜、互利互勉的理想伴侣。有如桎梏或有如散沙的关系将面临分手，越早越好！你要突破眼前的闷局，首先要切断扰动你、消磨你的关系。

有伴者这些年经历重要“转型”，虽然有点累、困顿，但你仍真心不改，如果对方也一如既往地对你给与支持与忠诚，必然是此生弥足珍贵的爱人，请好好珍惜。你们的家也可能在重要的调整中，可能会搬迁，或一度要面对分离、聚少离多。多年来让你感到有如桎梏或不稳定的关系可能走到尽头，你可能需要先独自走一段。

爱情旺日：1月-2月中旬、3月中-4月中旬、5月上半月、6月中旬-7月中旬、11月-12月中

事业运

求职者在2月前、6-10月有极佳的机会，找到合意的工作，可能有不错的收入，或是有较大发展空间值得憧憬，或是接触面广，能拓宽视野，有助实现理想。如果你正努力摆脱过去的格局和环境，那远离你的家，或是改行，换地方也许是不错的选择。你虽没经验，也没包袱！大可放胆寻找喜欢的工作，同时也抱持随遇而安的心态。因为冥冥的力量，自会推你往某个方向、某个该去的岗位，对号入号也好，歪打正着也罢。

不管你是雇员还是老板，2018年（始自2017年下半年）都可能开展或推进某项影响力、辐射面较大的项目、事业，能提升你的威望与价值，有机会实现多年的理想和抱负，圆曾经的志愿，做你多年想做的事。此刻水瓶如从事媒体、教育、文创、从政、社交、公共关系、传播、艺术、时尚、生命科学、医药等工作会较顺，那些能传播、影响大众价值观与信仰、志趣、理想的工作，尤其能体现你的价值，也可能正是你的终极使命。

2018年你着手推进的工作也可能正与此相关，可能在人生的大棋局上落下重要一子，有机会升职加薪，或拥有更高的行业地位。你也可能在一路走来的这条老路上已有力尽之感，此役收官，你将功德圆满，功成身退。

你可能会经历一些内部的动荡，或是发现旧有的格局于你而言只是局限，若工作没有成长空间，你可能会果断离开，甚至彻底放弃过去的志向、事业，虽然还没想清楚下一步做什么，可能换地方、改行。2-6月易有跑冒滴漏，也可能会调整或暂缓，7月过后，可能百尺竿头更进一步，收入见涨，资历更高，或是换方案，另辟蹊径。同时社交、协调、合作、书写、文案、走动、差旅的工作逐渐见增，可能与人达成美好伟大的合作，人脉广、路子多起来。下半年你可能广结善缘，一呼百应，众志成城，或增加接触面，让你朝着理想更进一步。其实来日方长，你以后还有更多可能，可从当下的工作以及所见所闻中找到线索。

注意你也可能有点理想主义，运气较佳的水瓶，可以轻易兑现自己的价值，成为“筑梦人”，带领志同道合的小伙伴，带领潮流，把梦想兑现成现实！也有些水瓶则是对生计、财政、自我价值困惑模糊，常常不知道该从哪里着手干，比较随遇而安，自由散漫，也有些是不切实际、眼高手低，生产易出现跑冒滴漏。

工作旺日：1-3月初、5月中旬-10月、12月

贵人运

水瓶通常都比较容易有贵人运。2018你的坚定目光能吸引志同道合的人，成为你的同志、好友或各种对你有启发有帮助的人，尤其在下半年，你更交游广阔，你也可能遇到与你有共同崇高理想的人，一拍即合，惺惺相惜，带给你启发，为你打开一扇门。有可能遇到有意思、能为你分忧、解决疑难的人，你也可能反过来为人排忧解难，去渡人，成为别人的贵人。

健康运

2018年你的肉身可能变得更壮实、体重上升，但同时你也处于较易疲倦、抵抗力较弱的时期。尤其3-10月，你容易休息不佳、神经衰弱、上火、外伤、扭伤。那些曾经被透支的部分，容易出现类似僵化、运行不畅的问题，旧患也可能在此际复发或加重，请务必及时就医，耐着性子治疗，有望自此根治。你要有意识地放松、放空自己，喝水，运动，调节情绪。9月过后注意交通安全。

财运

2018年，你可能“财高八斗”，有大笔进账、收益，尤其在1-2月、6-10月，你会看到努力的成果，可能收入有较大提升，满载而归，或是有不俗的投资收益、一两笔较大的进账，要见好就收，袋袋平安。你也可能有一些看不到的繁重损耗。一方面你的开销也随收入水涨船高，可能购置大件用品，虽然目的是具建设性的，但也可能超支或无谓消费。注意这些年你每每投资皆听凭直觉，一个简单的理由就可能把血汗钱砸在得失难料的“赌博”上，当然不乏梦想成真盆满钵满的水瓶，但更多只是一场空。2018年，得失基本将成定局。

部分水瓶可能要承担你的家所带来的繁杂经济开销。

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