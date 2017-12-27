新浪官方运势：双鱼座2018年运势

双鱼座2018年运势

[本文受著作权保护，仅限新浪网刊载，侵权必究]

独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[双鱼，天大地大我不怕]

有理想、有梦想，敢为天下先！

在世界大舞台，拥有更高的影响力、公信力、威望，能大展身手。

人生跃升一个台阶，开展或完成大项目、人生大事、生活大计，生活换代升级。

某种极致的特质表露无遗，可能成神，也可能成痴。

日益深刻认识到自己在集体、在社会中的价值，自己应当在这些关系中担当什么角色。

可能有来自团队、支持者、社交关系的压力，或是要为之承担繁重任务。

2018年，你状态大好，也状态大勇。可以载着极致梦想，振翅高飞，有极佳的机遇，眼界大开，境界提升，同时让世人看到你的光芒与价值，人生将经历一次意气风发的“换代升级”。

[海阔天空]

首先是你个人层面的，你的思想、精神面貌、眼界，乃至你的境界，将经历一次跃升。

2018年，你的活力、灵感与智慧会被某些有意思的人或事激发、唤醒！让你日益积极活跃，在人群中，在社会大舞台上锋芒毕露。你的精神面貌将比过去积极、正面、乐观，待人接物的态度也比过去明朗、豁达，同时，你在团体中可能会担负不少责任，你待人接物更靠谱、更有担当，是好伙伴、好同志。

你有机会拓宽眼界，将告别狭隘，境界提升。你的思想正经历一次飞跃和提纯，将顿悟许多曾困惑的难题，同时你也更好学，可能花大量时间、精力甚至财力去学习、去游历，更严谨周密、入木三分，却也更天马行空，能得出独到透彻的创见、美妙的灵感，能超脱庸俗套路，参透本质，提炼出让人醍醐灌顶的真知灼见。

你也可能独具灵犀，拥有极富饶美妙的精神世界，有极高的悟性、想象力、感受力和创造力，能在抽象飘渺的世界翩翩起舞，触摸、刻画艺术与性灵的美妙，又或徜徉在真假虚实，任你驾风驭雨。你的真我本性可以尽情绽放，本性中某种极致的特质也表露无遗，可能让你成神，也可能让你成痴。

你下意识渴望超越庸俗的粗糙和套路，骨子里可能有着某种崇高性、理想主义，也可能是一些不那么现实的追求和认知。如果你能把自己那种“神奇”的力量落到实处，比如结合成你的工作，那无疑是幸运的，你会把你的才能发挥得淋漓尽致，有极佳的表现，也较能有存在感，可以有韧劲持续发展。比如文艺、宗教、神秘学、演艺、精神分析、哲学、慈善、金融、政治、医疗、化学、宇宙物理学等，通常运气不错的双鱼都能自然而然地与这些职业结缘，甚至成为其领域才华横溢的奇才。

你也可能成“痴”，茫然没方向感，随波逐流，做人做事不按通行的所谓道德是非好坏秩序，前路未卜。虽然你也会“应付”现实，但仍要不时“远离”，躲进一处或真实存在、或仅存在于精神世界的飞地，遵循自己的节奏、规则，才能感到自在。这往往造成一些双鱼在人们眼中的不着调、自由散漫、吊儿郎当，常常处于“半天吊”的不确定状态，或是做出一些背离通俗的规则、秩序、道德规范之外的事。还有些双鱼好逃避、成瘾、离群，愤世嫉俗，怨气冲天，或是妄念太重，自欺或欺人，制造幻象、假象，甚至自己也“入戏”太深，拔不出来。还有少部分双鱼这些年缠绵的健康问题可能再度浮现，并将进行医治。

也许你的世界根本没有人能真正读懂，包括你自己。要知道，你就是你自己浑然天成之存在，你有你挥挥洒洒于世间的生存法则，别人不懂，也不需要别人懂，这就是你令人着迷之处。

2018年，你不仅有理想、有梦想，更敢想敢做，敢为天下先！

你积极、勇敢地去尝试未知事物，去探索真正感兴趣的事，有机会大开眼界，纵情人生。只要你兴之所至，什么都要试一试，都敢冒点险，去做点以前没怎么做过或者不敢做的尝试，而当下的生活也可能正存在某些人或事，有意思或有意义，唤醒你的活力、灵感、想象力、智慧，或是猎奇、冒险的精神。可能是一些让你“开眼界”的旅程、进修、研习、志趣，或是一些新出现有意思的新人、新事，一些大胆的新尝试、创举、创作，甚至也可能是你手头上的某些兴之所至的任务、课程。

不管你经历的是哪种体验，通常都起始于2017年下半年，当你快乐地投入其中，将从中获得一种个人的升华，觉知自己的某种存在意义、理想方向，甚至获得突破，境界提升，感觉人生十分精彩。

[载誉前行]

2018年，还是你的“社会性”的升级换代，你将更容易受到关注。

你可能自带光环，有机会在世人面前崭露头角，大展身手，你的价值、能力受到肯定，拥有比过去更高的影响力、公信力、威望，人生跃升一个台阶。你也可能通过完成一些人生大事、生活大计，让生活面貌、生活质量得以换代升级。

2018年，你的个人魅力、才情都将更显山显水，影响力、知名度、曝光度、活跃度高企，你犹如一颗耀眼明星，光芒四射。

可能你形象升级换代，更明朗自信、光彩照人。也可能你在人群中更活跃，活动范围更大，常马不停蹄到处走动，抛头露面，认知度、“能见度”更高。你也可能因某些本色表现而头顶“光环”，更受关注、更瞩目、影响力更高，甚至将拥有更高的声望、声誉、公信、威信，更受人景仰。

你有机会发出嘹亮声音，粉墨登场，可能会用严谨的语言，把所思所想的颇为独到深刻的观点散布出去，可能是以面授、演讲、出版、发行，知无不言，言无不尽，启发与影响他人。

同样道理，你此刻很容易成为“公众人物”，好事坏事，都容易被周围人发现、关注到，如果自身存在什么问题，欲盖则弥彰，动辄引来千夫所指。

更受瞩目的你，能力和价值将更能在社会这一大家庭中兑现，更让世人有目共睹。

你将迎来良机载誉前行，可大干一场，开展有意义的标志性事务，把之前的构想、心得、理想、梦想落到实处，大展身手，百尺竿头更进一步，获得重要的进阶。

此时你的能力很容易被人发掘，继而被认可、被看好，委以要任，因此你可能有极佳的谋生机会，接手影响面更大，或收入更高的工作、任务，受关注度颇高，有机会创下佳绩与财富，获得成就、成功，拥有更多的资源，甚至获得晋升，让你权力扩大、地位提升。

你也可能通过一些资格认定、嘉奖、展览、发表等，或是其他扩大知名度、影响力的创举，让你声名鹊起，拥有较高的威望、话语权，或收入大增。此际你也可能开创或拓宽财源，大力开展创富计划，或是投资创富，大赚一笔，创造真金白银。相反，免不了也有部分不济的双鱼（尤其在过去3年吊儿郎当、滥竽充数的），会在此际遭遇失败、失利、损失、弹劾、身价下跌，职业生涯“滑铁卢”。

这段历程能最大程度显现你在所处的集体、行业，乃至社会的价值，吉凶贫富，端视你到底是社会与集体的推动力，还是祸害。

而这一切成功、成就的关键，除了你本身具备的灵性和智慧外，更重要的是要“得人心”，所谓一个好汉三个帮，你越受人爱戴、支持，你的路就能走地越远越稳。

你也可能要完成人生大事、生活大计，生活呈现新貌，“换代升级”。如结婚、生子，人生小登科，变得更圆满。也可能是一些提高自身素质或生活质量的“工程”， 如进修、健身、资格申请、养育大计、置产、大件用品升级换代等，让生活上一个台阶。你的胃口也可能比过去大些，体质、体魄变得更为健壮康。

不管你经历的是哪一项，都可能让你十分起劲，感觉星星之火终于可以燎原，而且你要花大量时间、精力去走动、与人沟通，或是大量的学习、书写。

[得道者多助]

2018年，你渴望拓宽视野，提升自己的能力、能动性，会为理想与追求，竭力结交和维系志同道合、志趣相投的人际关系，然而过程可能十分费劲、磨人。

你可能会花不少力气交朋友。

通常你会为达某些目的，尤其是为了追求理想，你会费大量时间、精力建立、维系、管理各种社会关系，可能打进某些圈子，或召集一帮“小伙伴”。他们大多是与你志趣相投或心有戚戚的人，你们将频繁进行有意义的互动、交际、聚会，甚至抱团、结盟，或是一同追寻理想或一起共事，在共同关注的领域寻幽探秘。你将表现得克己、耐心、谦诚，有时还会感到生涩、畏缩、拘谨、局促，甚至有点木讷、生硬、沟通不畅，这可能也正是一个磨合的过程。

你也可能有来自团队、支持者、社交关系的压力，或是要为之承担繁重任务。

可能常常有人对你提出各种要求，让你充满压力和负担感。可能有人经常督促、鞭策、管束你，规范你的行为，尤其是那些年长或资格老、位高权重的人，让你感到约束、局促，甚至憋屈。

你也可能成为团队、社交关系中的“中坚”，成为其勤劳的办事员、协调员，作组织、协调、统筹等，也可能成为社团、追随者们的精神领袖、意见领袖。你承担重要的责任，感觉到自己的价值和意义的同时，也承受巨大压力，时刻务求服务好大家，或是带领好大家前进，可能会花去你大量的时间、精力，让你困身，也可能时常感觉艰难、拘谨，要挖破头皮，思考怎么做怎么说，谨小慎微，如履薄冰。而把这些关系都处理好后，你将有机会体验到什么是众志成城，其利断金！

水能载舟，亦能覆舟。你也可能有来自这些关系的挫败感。最差的情况是，你某些“有违天下”的行为引起公愤，招致大家唾弃、孤立、杯葛，直接造成你在某领域的“灭顶之灾”，因此你必须及时做好“危机公关”。此时你犹如时刻暴露在聚光灯下，一切掩饰都是极愚蠢的。

3-5月中、8月-9月初，你的压力、紧张感、局促感、负担感将最为直接。

你清晰地知道一切关系，都会对你的精力和时间造成损耗，因此你不愿花时间在那些无无聊聊的人上。也许正因如此，你将经历重要的聚散，将重新排列各种关系的亲疏关系，原本就不佳的关系可能就此罢了。同时，你可能将建立起一些具约束力，需信守承诺与契约精神，能相互负责的关系，如合作、合伙、结婚等。一两位熟络起来的新交，将成为日后漫长岁月的知音。

你将日益深刻认识到自己在集体、在社会中的价值，自己适合在这些关系中担当什么角色。

[五大运势]

爱情运

你有一种无以名状的神秘气质，迷一般的吸引力，让人怦然心动，心驰神往，但也让人疑幻疑真，无以捉摸，无从“下手”。

单身人自信耀眼，犹如发光体般，光彩照人，充满魅力，而且你在2018年，社交尤其活络，待人也日益热诚认真，那些被你照顾到、体贴到的人无不印象深刻，恨不得与你时时相伴，终成眷属。因此你一不缺魅力，二不缺机会，爱情运其实可以十分好！你全年机会都不少，尤其10月前，对方通常是与你有同一想法、志趣相投的人，可能已经隔空相望你多时，是你的“信众”，你也可能突然动心，轻易陶醉其中。对方可能与你“南辕北辙”，可能是跨地域、或文化背景价值观迥异。

值得一提的是，多数双鱼在择偶上是较务实的，会果断地选择对自己有助力、较殷勤的对象，这样的双鱼往往很早走进婚姻，迅速开枝散叶。然而也有部分双鱼，因自身的极致追求、理想主义，而影响择偶，因为现实世界很难如想象般美好，如果想顺利摆脱单身，这群双鱼首要就是放下自己那些不切实际的要求，收敛自己的滥情和放纵，尤其要警惕有婚人士。

恋爱中人若是志趣相投，有共同目标、共同理想，有机会于下半年走进婚姻殿堂，成就一段惺惺相惜、互相支持与敦促的理想伴侣，你的人生也将因对方变得更完整，更有厚重感。

此刻你尤其重视对方的忠诚度，可能将结束那些不牢靠、没诚意的关系。如果对方让你感觉不踏实、不可靠，即早散早好，青春如朝露，你耗不起。存在欺骗、违反普世价值的关系2018年会无所遁形，动辄引火烧身，务必立断之。值得注意的是，部分双鱼有点“成瘾性”，这一特质可能会体现在爱情上，可能会成为爱的信徒、狂徒，全然陶醉、沉溺，罔顾社会规则道德伦理。

有伴者春风得意马蹄疾，正在追逐理想，可能会稍稍没顾上对方，又或是因为种种原因跟对方少了许多相处，甚至聚少离多。部分有伴者有相处的困扰，对方可能较为强势，而你也想逍遥地做自己，矛盾不免。此刻你信众不少，可能不免遭遇诱惑，然而要时刻警惕，一旦越过雷池即无所遁形，请务必管好自己。如果连自律都做不到，哪里还有资格谈爱情。

爱情旺日：1-3月初、4月-6月初、7--10月、12月下半月

事业运

2018年，你气势如虹，有机会大展身手，获得标志性的进阶。

对于求职者而言，你似乎运气特别好，不仅轻轻松松就能找到工作，而且刚进入职场，你就很可能迅速站上高起点，“赢在起跑线上”！2018年全年，你都有机会找到自己比较满意、比较喜欢的工作，“烧脑”、接触面广，有一定影响力、权力、自主权，同时你的所有表现都会被领导、同事、客户们看到，是一个聚光灯下的岗位。对于一个职场初哥来说，这不仅让你的身价像坐垂直电梯那样急速攀升，也让你有机会站在更高角度俯视全局，拥有更宽广的视野，此可谓是前程似锦的开局。另一方面，你将进入的工作可能有大量面对面的沟通、协调、交际，或是大量高强度的差旅、文案，对你来说，同样是极大的磨练。当你卯足劲走完、练完这一段，也许将发现自己的境界已经跟过去完全不一样，你将不再是昨日的吴下阿蒙！

在职双鱼2018年有机会获得重要进阶，或是有机会一展所长，接手有意义的新项目，把版图扩大，权力更大，升职涨薪，更具影响力，成为行业的翘楚或领袖。

你有新的构想，同时致力广结善缘，同多方沟通，努力向外扩张，与其他“小伙伴”并肩作战，意欲众志成城，共襄盛举。企业主可能竭力经营盟友关系，致力向终极理想共同前进，不断摸索业务边际。你也可能为团队负更多的责任，或为工作所需与人频繁进行磨合、公关、商洽、协调、协作，或是大量撰写文案、奔波差旅，这可能十分磨人，难度大或是负荷重，要谨言慎行，还比较耗时费力。这也将磨练你，将让你慢慢褪去生涩、畏缩、拘谨，变得更老练、更有气场。

如果你从事的是能释放你的极致敏锐度、跳出真实平庸生活的工作，诸如文化、艺术、演艺娱乐、心理学、宇宙物理学之类的抽象领域，或从事慈善、宗教、教育、医疗、从政、传媒等有机会渡人的工作，比较容易取得佳绩，表现彪炳。

2-5月做事不太顺，你正好可以给自己放个小假好好玩玩，放松放松。9月过后，你有机会获得阶段性成果，轻易获取佳绩，有出色的表现，能成为你日后拿得出手的资本和筹码。11月中旬可能易有损失、用品损坏等小“生产事故”。

与之相反，也有双鱼会在此际被弹劾、降职、解雇，遭遇职业生涯的滑铁卢。

工作旺日：3月、6月上半月、11-12月

贵人运

本身你就自带贵人运，而2018年，多数双鱼座简直贵人运逼人，身边几乎充斥了各种各样的支持者，以及随时愿意帮助、配合你的人。还有一些让你有压力感、紧张感的人，是此刻对你来说最最重要的贵人，他们可能会给你带来一些约束、督促、催逼、鞭策、教训，让你有点费劲，不爽、局促、憋屈，但也带领你，或机缘巧合地促使你，往理想一点点拱近。

你也可能要为团队，或为某些社交关系担负较重责任，让你困身或让你感到压力、麻烦，你是他们的贵人，而相反他们也将回馈你认同、支持、帮助。

成也萧何败也萧何，你可能遭遇麻烦人，“小人”，绑住你，让你伸展不开，破坏你的好事。

健康运

2018年你状态总体颇佳，身体、心灵刚完成了一轮调整，与重要的“新陈代谢”，此时你的精气神越发的饱满，有长壮、发福的趋势。尤其当你心无旁骛追逐理想，开展重要的工作或人生大事时，更龙精虎猛、才高八斗。2018年也是改善健康、锻炼身体的好日子，如果在过去累积了些慢性疾病，此刻也较能获得改善。然而要注意4月下旬开始至年底，你可能小毛病不少，一方面易休息不佳、神经衰弱、旧患复发，另一方面也容易上火，易受感染、受伤，尤其10月下旬。3月-9月上旬注意交通安全。

财运

2018年，你财运颇佳，同时开支也水涨船高。3月前，你即使常常计算盈利、收入支出，较精打细算，但同时你也止不住自己随心所欲的“小毛病”，仍有繁杂开销或损耗。8月过后可能正式杀出一条新路，继而广开财路，开张大吉，尤其是这几年已经历了一番摸索和努力的双鱼，收入将有所提升，有机会涨薪，大赚一笔，或作大手笔投资，开销也可能水涨船高，或有金额较大的购置，通常你感觉值。

独家声明：本文由作者独家授权新浪网，未经允许不得转载。