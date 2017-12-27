新浪官方运势：双子座2018年运势

双子座2018年运势

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独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[双子，我执]

你是现实世界的追梦人、“大家”，也可能是空想家、赌徒、闲云野鹤。你将又落子下“大棋”，或又再祭出吉凶未卜的赌局。

10月前可大展身手，可看到多年逐梦之所得、多年作为的结果，事业、抱负、工作、生计、财富、健康，获得正面提升，完成一两件工作或生活上的要事。

9月后有机会遇上对你影响极深远的人，重要关系非合即分。

9月过后学海无涯，以人为镜。你迅速拓宽与外界的接触面，拓宽社交圈、活动范围或认知领域，更见多识广。

你有不得已的负担感、掏空感，要“还债”、“补漏”，根治旧患，不得不淘汰多余的欲望。

一些与你有共生、依存关系的人或事，可能是你此刻的牵绊，正局限你、制约你。

[不畏浮云遮望眼]

你可能是现实世界的追梦人、是“大家”，你也可能是现实世界的“空想家”、赌徒、闲云野鹤。情况各有不同：

一些较幸运、较成功的双子，他们能把某种大世界观、浪漫情怀、慈悲心，以及对美感、情绪、抽象事物的细腻感应力，结合到事业或生计工作上，让其兑现出具建设性的价值，成为事业或工作中极重要的部分。这类双子通常有极佳的表现，能比较轻松地取得成就、江湖地位，有机会成为“大家”、权威、领军人物。比如从事艺术、文创、心理学、社会工作、从政、宗教、慈善、善因营销，或化学、药剂研发等工作，或是某些着力于解决问题、济世度人，或有着某种伟大、“先驱”色彩的事业，较能大展身手，开垦出一片富饶之地，下出一盘漂亮的“大棋”，收获十分丰富，甚至成为一介伟人，人中龙凤。

然而还有好一部分的双子对如何在社会立足，对自身的事业发展、生财之道常常缺乏方向感、准确性，或对当下的工作、使命、价值，感到困惑、茫然。这群双子可能在择业、工作或财务上，总有点不着调、不靠谱，常处于某种“在野”状态，或眼高手低、不切实际、吊儿郎当、自由散漫，犹如一只长期盘旋在半空，却从不落地啄食的闲云野鹤。这群双子同样拥有七巧玲珑心，才高八斗，明明可以靠才情吃轻松饭，却偏要费力开垦一片无以名状之地，投入前程未卜的事业；明明可以机关算尽盆满钵满，却偏要逐梦，游离于世俗。在周围人眼中，你本该功利的时候却太理想化、太浪漫、太吊儿郎当了，往往难以理解，甚至担忧、不屑。

还有些双子则比较冤枉，不是自己不着调，而是在生计方面总出现一些耗损大、无奈、委屈的状况，比如企业或领导好高骛远、“乱来”，比如分配不均、功劳被僭夺，比如跑冒滴漏无法遏制，比如钱财耗损无度、投资如泥牛入海等，让你做了很多冤枉活，成为“老白干”。

极少部分双子表现在某方面健康的紊乱、涣散上，诸如神经系统或精神健康上的困扰，或成瘾、药物依赖等。

无论你属于以上哪种状态，都可能不同程度地持续了多年！

大致变化节奏是：2005年已有迹可循，2009年前后逐步开始，可能是开展了某些伟大、神圣或扩大影响力的事业、项目，成为受敬仰的“人物”，也可能事业、生计开始变得不确切、“不着调”、“半天吊”，或饱一顿饥一顿。2012年出现较大的飞跃或强化，可能正式落子下“大棋”，或祭出前途未卜的赌局，或放纵“山野”，随波逐流，随后便是在此基础上的摸索、进阶、扩大影响力，事业犹如梦幻与奇迹般高歌猛进，或是误入歧途，反复摆荡，各种无所适从…… 有健康问题的双子，则经历加重和医治……

直到2018年（多数已在2017年四季度已开始经历），你将适逢极佳的机会，让事业、抱负、工作、生计、财富、健康，获得正面的动或提升，或再度地加强、提炼、沉淀，你将再度落子下“大棋”，有“大手笔”，引来一片雷鸣掌声或哗然惊呼，又或再祭出吉凶未卜的大赌局，让人为之捏把汗，而有健康问题的双子则可能在2018年一度问题更显著，因而调整“新药方”，虽仍不能药到病除，但很有机会自此往好转方向发展，不争朝夕。

2018年10月前（自2017年四季度），你有极佳的机会表现实力，可大展身手，可看到多年逐梦之所得、多年作为的结果，也可以让你大致窥视接下来十年的地位、收入，大致处于何种水平。

你可能有机会开展或推进提升地位或财富的工作、生活要务，让你颇为满意、有成就感。这多数是工作、资格考核、投资、生活要务，或人生大事，如结婚、生子、健身大计、学业、生活用品升级等。借此你可能有机会推进远大目标，为成大事推波助澜，提升行业地位、威望，扩大影响范围。即使原本没方向感的双子，此刻做的也未必是十分靠谱的事，但至少是有具体的事想去做，会有不错的收入，因此会过得比较充实、健康。

2017年四季度至2018年2月中，以及8、9月，你有机会能看到佳绩、嘉奖、进阶或不俗报酬，有机会身价、资历、收入大增，或随着人生大事、生活大计的完成，生活变得更精致、优裕。投资请于10月前见好就收，袋袋平安。2月中至5月，你要经历一些折腾或等待，要调整思路，必要时要重来。8月过后，你将看到结果，可能是丰富收获，也可能是失败、损失。你也可能肉身受惠，体重增长，或变得健壮。

一些在这些年努力却最终“无果”的双子，可能终于认清了自己叶公好龙的真相，认清有些事情不是自己努力就能做到的。如果你发现自己其实并不真的适合某项工作或某些投资时，那就认输，放弃，由它去吧！

经历完2018年，你的态度将悄然发生改变：可能由过去的无度转为适中，由积极却盲目的摸索转为较顺其自然、量力而为，由抱怨不安转为较能坦然接纳…… 总的说来，你变得不那么轻举妄动，你的大志向、理想主义，或浪漫情怀、慈悲心经历了这些年“大肆”的探索后，不切实际的妄念会减少， 而余下更多的是有建设性的部分。你将不再象之前那么天真、盲目和摇摆。

也有部分已然成为“人物”，拥有一定话事权、主动性的双子，则可能在2018年变得更为极致！可能会大刀阔斧做出一些让人惊艳的大项目！奇才尽显！但也有可能会开展更“荒唐”的项目，或事无巨细制定“匪夷所思”的标准。

也就是说2018年前不管好事还是坏事，都是在最强烈或、最猛烈的第一阶段，是一个逐步加强、加重的过程，而从2018后，将是逐渐减弱，沉淀，通常不会再像2018年之前那么的高歌猛进，或那么让人愕然费解，同时之前所经历不管好的坏的，都可能在此阶段固化下来，成为生命中再也挥之不去的部分，可能是一生弥足珍贵的光环，也可能是刻骨之殇。

[我执]

2018年，你会有某些不得已的负担、负重感、掏空感，要“还债”、“补漏”，根治旧患，要面对一些内部困扰，一些宿命与因果，要精简欲望。

一些与你有共生、依存关系的人或事，可能是你此刻的牵绊，正局限你、制约你，或是你此刻不得不偿还的“债”。

通常是你的伴侣、合作者、家人、好友，有利害关系的同事，或是你的财产、房产、家、住地等，可能让你十分操劳、操心、殚精竭虑，给你带来麻烦、负担、愤懑，不是让你的心一直提着、紧着，就是让你的时间被绑死，给你带来负担感、制约感，也可能让你蒙受损失、消耗钱财，甚至让你为之掏空身体。即便如此，往往结果和进度仍不能受自己掌握。诸如内部斗争、股权纠纷、钱权物分配的纷争、按揭、赔款、索偿、赡养重任，或繁重家庭责任、照顾体弱家人、为关系密切的人解决棘手问题等。

此阶段，你也较易与他人发生财务问题，你可能感觉对方付出太少，或对方需索过多，对你过于苛求。你似乎要十分费力才能获得公平分配、公允的对待，只要你稍稍疏忽，可能就会被对方占有你应得的部分。

这是一段较缺乏安全感、缺乏保障，甚至有点容易“吃亏”的时期。你也可能有种“多事之秋”的困恼，但因为“跑不掉”，只能耐着性子、硬着头皮去应付、承担、解决。此之谓我执。

请尽量平常心面对，适当的贡献和牺牲，适当的让渡、放手，生命才能变得轻盈，生活质量才能高一些！

你也可能要面对过去的错带来的不良结果。可能是你过去偏颇的思想、行为、陋习、恶习，不健康的人际关系， 或是自身的短板、“历史遗留问题”、存在已久的隐患，会在此期间“引爆”，给你带来麻烦、痛苦、窘迫。或是因为种种客观原因，你不得不告别、远离某些多年与你息息相关的人事物，诸如伴侣、合作者、家人、挚友，或财产、生活环境、职位等，甚至是追求多年的理想、志业也可能被清零。

你最好果断壮士断臂，自动放下对过往不舍的执念、去除挂障。

即使过程十分的折腾、费力、磨人，或十分的痛心、恐慌、失落，但与其在过去的错中煎熬，不如尽力改善、解决、淘汰、磨灭自己身上那些冗余、粗糙、夸张、虚妄、鲁莽、乖张、不健康的部分，给人生“动手术”、做减法，包括那些与本性相违背、超出能力、可有可无的，都可以忍痛割舍，给人生“大扫除”，而对那些不得已的部分，也只能顺应冥冥不可抗之力，面对现实吧，你接下来的路还长。

你可能会感到孤独、郁闷、畏惧，有强烈的亏空感，因为离开熟悉的人和物，要先独自在没有依靠的情况下先走一段。你也可能要圆一些未尽的旧缘，旧人旧事可能复现眼前，触景生情，睹物思人，可能为解决某些老问题而再续前缘，与某些生疏多年的旧识、故人、亲人打交道。

如果你累积了些健康问题，2018年将有可能加重，或旧患复发，一定要及时治疗。最常见的是休息不佳，易失眠、缺觉，你也可能变得性趣索然，或性趣得不到正常的释放。

没有过不去的坎，只有过不去的心态。收拾锋芒，退守、蛰伏，可能是你当下较安全的选择。

一些较成熟的双子，过去已经修炼过，或被“修理”过了，现在会淡定些，会把关注重心放在内部生活和健康上，把大部分精力、时间，放在细水流长的调理身体、健身，按部就班的内部事务、家务上，或是从自身、从内部生活的改善和有序化着手，韬光养晦，回炉、充电，修葺家居、“清理门户”、修复过去冷落的老关系、亲子关系等。你可能也常常容易疲劳、精力不够、亚健康，精神不集中、不容易睡好…… 这通常也意味着你的人生正进入另一个阶段，这是更替期。

1991年至1992年出生的双子，可能是最纠结、最拧巴，束缚感最强的。当2年后你经历完这段历程，你将获得一次涅磐重生，此刻只是为你的成年礼作准备。而1962-1964出生的双子，则可能有较大的掏空感、失落感，此时尤其要注意修身养性，照顾好身心。

没有过不去的坎，只有过不去的心态。当下的经历只是让你认清，只有把窒碍你的人事物、陋习拿掉，把那些宿命的任务认真完成，把自作的恶果消化掉，才能更集中能量于你人生中最精华的部分，才能淬炼成器。宜适当放空身心，休息，喝水，观想，打扫，还债、捐献。

[借我一双慧眼]

2018年8月中开始，你将逐渐缓下手头上的杂务，迅速拓宽接触面，日子喧嚣起来，走动渐增，你主动打开话匣子，更懂集思广益，试图向外寻求启发和帮助，或是常怀慈航之心去度人，更与人为善，有机会遇上对你影响极深远的人，重要关系非合即分。

你可能拓宽社交圈，进入新圈子，认识新朋友、同侪，或与更多人互动、交流、交涉、合作、走动，或与人一拍即合、一见倾心。你也可能试图向人求助，或更多地与人商量讨教，或反过来你常教导、帮助、温暖、治愈别人。你更与人为善，热忱助人、治愈人，也许正因如此，你往往路子多，且常遇同样友善、有趣的人，在人群中如鱼得水，有机会遇贵人，让你四两拔千斤，或有机会与自带光环的“人物”接触，蓬荜生辉。在这些新认识的人中，有人将成为日后长长久久的密友、伴侣、合作人、关系紧密的同侪、共事者。

你也可能与某些人更惺惺相惜，守望相助，相得益彰。充满活力的关系将开出美丽的花，滋养你成长，或建立起健康有益的共处模式，轻松且认真，互勉且和谐，有强而有力的共振，意义非凡，可能达成合作、盟约或长久的友谊，让你如虎添翼。恋爱中人有机会佳偶天成。不健康、缺乏成长性的关系将分道扬镳、不欢而散。

也可能你将更见多识广，更热衷思考、学习，有机会四处走动，拓宽活动范围，到一些过去没去过的场合、地域，或有机会拓宽认知领域，涉猎新知识，求知欲高涨，理解力惊人，可多个角度去认识世界，有新认知、新见闻。你可能高效地学习、阅读、查资料、书写，思维缜密，落笔生花，句句立意高远，普渡众生，暖人心窝。

这一切的起因、结果，大多围绕正在亟待解决的问题。你能借东风，借助这些有用的知识、技巧、人脉，把路子走通走广。让你有机会走出象牙塔尖，告别孤陋与狭隘，获得新的灵感、启发、支持，甚至获得新机遇。

[五大运势]

爱情运

你看似弱质纤纤，却别具精灵般的自然精致，让人心动、惊艳，却也让人捉摸不清。你的温和似乎永远保持某种若即若离的距离感，让喜欢你的人迷惑，不知所措，加上这些年里，你几度遇到不可抗之胡力，让你身处动荡，云里雾里，爱情更是断断续续、患得患失。

单身人10月前想做好手头上的事，其中2-5月折腾事、啰嗦事不少，时间、结果自己不太能掌握，因此谈情说爱的兴致不大，爱情运不佳，若有机缘，多数来自办事过程中。8月过后，你走动多起来，会陆续接触新人新圈子，你待人更落落大方，热忱、蕙质兰心，给人带来帮助，有愈人、助人成材的魅力，有机会遇到心心相映的人，一见钟情，情投意合，爱情运大为提升。

恋爱中人应合则合，该断则断。充满活力、能彼此滋养、为对方解决问题、“疗伤”的关系，有机会走进婚姻殿堂，成为彼此日后重要的保障和依靠。无趣乏味、让你感觉束缚、不再有生命力的关系，可能面临分手，你要搞清楚到底什么是必需品、什么是妄念。你需要一个真正懂你的人，理解你，支持你，最好还能启发你的人，若对方表现得自私自利、斤斤计较，大可冷静结束。你对爱很少尽情投入，也并不真的十分执着，然而走到尽头，又有点拖泥带水，前后矛盾，十分恼人，这也可能是你爱情运波折的原因之一。让你感到有如桎梏、关系可能走到尽头。

有伴者正在经历磨人的动荡，如果对方一如既往的忠诚、默默支持，必然是此生弥足珍贵的爱人，情比金坚，请好好珍惜。

爱情旺日：1月-2月上旬、3月上半月、6月下半月、8月上中旬、10月下旬-12月中旬

事业运

这些年，不同的双子事业发展可能天差地别，有些能成为“大家”，有些则只是空想家、“在野党”。

那些能把伟大理想、浪漫情怀、慈悲心，以及对美感、情绪、抽象事物的细腻感应力，巧妙地结合在事业、工作中的双子，较能大展身手，开垦出一片富饶之地，下出一盘漂亮的“大棋”，收获十分丰富，甚至成为一介伟人，人中龙凤。还有不少双子这些年在职业发展、生计上，十分迷茫，找不着北，常处于某种“在野”状态，经常跳槽、改行、眼高手低、不切实际、吊儿郎当、自由散漫，或是老是干冤枉活，成为“老白干”。

2018年，不管你属于哪种状况，都将看到一些成果和沉淀。你可能把自己许下的豪言壮语，把别人以为的口出狂言，一件件变成了现实，继而接下来的步子可以走稳、走顺，你也可能面临麻烦的后果、教训，接下来开始收敛，不再那么虚妄。

求职的双子，2018年10月前能轻松找到合意的工作，你会做得开心或收入颇丰，但要有心理这未必是你长期的事业方向。

之前在学业期已经历过迷茫，现在虽然仍不清晰，但你的心、你的视野，会随着手上工作的开展、完成，得到一些“该干什么”的灵感，会嗅到一些比较现实可实现的事业方向。通常从事艺术、文创、心理学、社会工作、从政、宗教、慈善、善因营销，或化学、药剂研发等工作，或是某些着力于解决问题、济世度人，或有着某种伟大、“先驱”色彩的事业，比较能顺利发展。

对于刚进入社会的双子，此阶段你虽没经验，但也没包袱！同时正处于随时清零的人生动荡期，大可不必给自己太多定式，大可放胆去摇摆，你有至少2年的时间可以去试错！

不管你是雇员还是老板，2017年9月至2018年9月，你有机会开展一些影响力较大，收入较多的新工作、新任务，或是推进某项影响力大的事业，或是小赚一笔。你干起来很起劲，即使不熟悉也能很快得心应手起来。2-6月你可能会调整或暂缓，容易出现跑冒滴漏，随后可能有新项目、新出发，或可以看到之前的成绩、收获，或是落实失败，不了了之。8月过后，你可能打开交际圈，与某些人达成伟大的合作，人脉广、路子多起来，也可能书写、文案、走动、差旅见增。

工作旺日：1-2月中旬、5月-6月上旬、7月下旬-10月

贵人运

贵人运十分一般，还有“小人运”压身。

身边有人给你带来麻烦、压力、束缚、负担感，或让你损失惨重、“吃大亏”！这通常是跟你关系密切的伴侣、合作者、家人、好友，或跟你有利害关系的同事、对手。对方可能是你的对手或关系转趋恶劣的伴侣、合作者，可以归小人级别，给你处处“使坏”，挤兑你、抢地盘、挤占你那一份，给你制造麻烦、棘手事，让你吃亏、损失、愤懑不平。对方也可能是你最关切且责无旁贷的人，如家人、合作者让你不得不为对方操劳、操心、殚精竭虑，承担繁重责任，十分累，时间、精神、精力被绑紧、被掏空。

健康运

健康状况总体一般。

过去累积的健康问题，2018年可能加重或旧患复发，及时耐着性子治疗，有望根治。最常见的是休息不佳，易失眠、缺觉，免疫力低下，精神、体力都不是特别好，可能性趣索然。此阶段适合调整作息，要有充足的运动，让身体动起来，才更能拥有优质的睡眠！把得失之心放下，也是此刻的良药。

你可能易体重攀升，春天一度困乏，请迈开步子！

财运

财运有得有失。你可能有不俗的进账，但也可能有较重的负担，常常要盘算得失。

你可能有源自某些关系密切的人的消耗、负担，对方可能是你的伴侣、家人，或关系较好的亲朋戚友，你也可能因合作、融资产品而承受重负，或蒙受损失，或回报远远比预期少，比预期晚，尤其在3、4月。幸好你切实具体的努力通常不会白费，10月前你的收入可能有所提升，或有一两笔不俗进账，但也可能开销水涨船高，其中有些开销可能蛮浪费。此时你易产生共同财产的纠纷，不宜与他人合资，或使用共同账号。

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