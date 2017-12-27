新浪官方运势：巨蟹座2018年运势

巨蟹座2018年运势

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独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[巨蟹，你若晴天便是安好]

如何与人互动，是你当下主要的课题、着力点，也是你的承压区，你不是在竭力建立关系、经营关系，就是在与人叫板，对阵博弈。

要面对某些磨人关系，或是要为某些重要的人承担繁重任务，让你感到约束、困身、压力大。

你将经历关系的亲疏大调整，有重要的聚散。

10月前，兴之所至的人或事，让你心花怒放，你也可能主动寻开心，陶醉生命热情。

9月后着手一些具建设性的“正经事”，或发现新的生产“标的”，积极往前冲，执行具体且繁杂的任务 ，有机会获得实力的进阶。

[肝胆相照]

2018年，如何与人互动，是你当下主要的课题、着力点，也是你的承压区，你不是在竭力建立关系、经营关系，就是在与人叫板，对阵博弈。

2018 年，不少巨蟹会致力建立关系，认真地“搞“关系、博弈、斗智斗勇，花去你大量的精力、时间，通常都带着某种现实需要、特定目的、企图心，可能是寻找合作伙伴、结婚对象，或是拓展业务、工作需要。此际你渴望建立的，是一种能让你获得“完整”性的关系，能为你补充某方面的不足，能助你你延展视野、“战线”，能与你互相支持、负责，互为约束的，能信守承诺与契约精神，能成为你对冲风险的杠杆。如果你是单身，此刻可能十分渴望找到另一半，并将看作一项必须完成的目标任务去竭尽全力。

2018年，更多巨蟹在面对某些磨人关系，或是要为某些重要的人承担繁重任务。

你可能有来自他人的困恼、限制，让你紧张、局促、压力山大。

可能是一些较良性的压力。比如刚接触、合作不久的新关系，因为对方底线、喜好的不了解，不免有点磕磕碰碰，需要一段磨合期，甚至需要与之博弈、斗智斗勇；比如有人出自好意常管束、约束、鞭策、敦促你，对你施压，又或是对方资格老本事大、性格老气横秋好批评指导，总之让你一言一行，被“规范”起来，或是不得不打醒十二分精神，尽量做到最好，也因此你常感到拘束、有压力；比如你常打交道的人，跟你有某种利害关系，你必须时时谨言慎行，随时关注对方态度变化，机关算尽，常常比较紧张、警惕；又或是你常要面对“不好惹”、不好处的人，犹如“伴君如伴虎”，让你常常感到局促、拘谨、提心吊胆……

也可能是较险、较恶性的。比如有人恶意挤兑、压制你，让你窘迫、恼怒、煎熬，也伸展不开手脚；甚或是你的对手、敌人步步紧逼，让你感到焦灼、艰险，如履薄冰，甚至感叹“既生瑜何生亮”。还有可能是，你与某人关系出问题了，你会为此苦恼，并要费大力气去解决，去加固关系，因为实在不想失去对方……

尤其3-5月中、8月，压力、局促感、矛盾最为直接，你或对方可能容易心急上火、不耐烦，甚至按捺不住有过激反应，一怒之下，积累已深的矛盾、冲突一促即发，可能发生直接的冲突、对抗、对持。

你也可能要为某些人承担繁重的责任，或解决麻烦、解决困难，让你感觉负担重、十分磨人。

可能对方要你花精力、花时间去管理、照顾、教育或扶持，甚至像例行公事一般，为之操劳、操心，让你十分困身，时间、活动半径被限制住。尤其3-5月中、8月，更是会为对方马不停蹄，殚精竭力。

不管你遇到的是以上哪种状况，对方通常是你当下“脱不开关系”的人，如夫妻、合作伙伴、必须要打交道的同事、家人、关系户，甚至对手等。对方往往有着某些需求，是与你一致的，你们一荣俱荣一损俱损，你或对方都不能表现太差，或过得太差，否则将把大家拖住，因此容易产生压力、焦虑。也可能双方的立场或角度不同，甚至是对立，常常你强我弱、你争我夺、你死我活的，感觉十分紧张、煎熬、不爽。

2018年，你需要认清自己在这些重要关系上的责任、需要和边界，要学会超越个人狭隘的视野，对世界建立较完整的认识，才能成为一个较完整的社会角色。

[缘起缘灭]

2018年，待人接物上，你更认真、务实、目的性更强，同时你也更注重诚信、责任，更一言九鼎，交往也具目的性。你认为真正好的关系，不仅相处轻松舒服，而且更要忠诚，对你是有鼓励、促进作用的。你也可能改变相处态度，变得较有原则、保留、理性，甚至冷漠、苛刻，更多地用脑子与人相处，较多的得失心，有点懒得用感情。

此刻你尤其注重关系的牢固度和忠诚度。不管是旧爱还是新欢，只要对方让你感到不牢靠、不忠诚，不稳定或不诚实，即冷静地结束。所以，这也是一个试炼婚姻和合作关系能有多稳固的时候！

也许正因如此，你将经历关系的亲疏大调整，有重要的聚散。

你可能会与某些人关系更紧密，更频繁地互动，常常在一起，会加深某些对你更具意义、价值的关系。而原本就不错、比较可靠的关系，将渐成规律生活的一部分，长长久久的存在于来日的生命中。此际你很可能与人建立起更具约束力，信守承诺与契约精神，能相互负责的关系，如合作、合伙、结婚之类的，尤其在下半年，这对一生都影响深远的关系。

与此同时，一些原本常见面的人变得疏远，不常见面，甚至彻底分开。

可能因为客观原因（工作或学业），原本常常见面、十分亲密的人，在一起见面、接触、沟通的机会变少，有些还要分隔两地，或暂别好一段时间，聚少离多。你们的感情并没有变差，只是有了物理上的距离。也可能是你主动为之，因为注意力转移、价值观改变，即使对方没做错什么，你都可能有意无意地淡出某些关系，疏远一些当下不是很有意义、很有帮助的人。

你也许与人心生芥蒂，关系紧张，或陷入冷战。

不要浪费时间挽回失败的关系。人是不断成长的，总有人会因为跟不上你的成长节奏而掉队。成长越快，就越要有脱离大量昔日关系的心理准备。

过去许多年来，如你有十分“难搞”、或让你十分难受的关系，2018年可能终于有结果，你们可能切换相处模式，建立起和平、负责的相处，能继续好好一起走下去，又或分道扬镳，彻底终结多年的恶缠。如果你多年来在相处上存在苛刻、强势、刚愎、严厉、偏执，也可能在接下来的2年被逐渐磨掉。

你要以人为镜，你看到对方怎么待你，可能正是你也在这样对对方。

另一方面，2018年你也可能埋首繁重的学习、文章的撰写，高产、费劲、磨人，花去你大量的时间，或是要频繁地与人沟通交流，东奔西跑，风尘仆仆，尤其3-5月中、8月，更是马不停蹄，殚精竭力。

[及时行乐]

2018年10月前，你总体状态颇佳，在你个人的世界，你自备喜悦之心，可以随心所欲，写意人生。你时常流露率性、真我的一面，会及时行乐，随性而为，做爱做的事。因此即使你面对的关系再怎么磨人，都无法真正埋汰你一颗热爱生活的心！

爱与欢喜之心，是你此刻快乐与希望的来源，为你滋养身心，召唤美好的人和事，点缀生活的角角落落，让生活之于你总能不失美妙情趣，有趣、有意思的人或事点点滴滴，激发了你的爱、热情、想象力，让你焕发青春活力，活得盎然。这是一段较快乐充盈的日子。

2018年10月前，一些可心的人或事，让你心情放松，兴致勃勃，你也可能主动寻开心。

你可能随兴之所至，让美好心愿灿烂绽放，作出一些令人惊艳的创举、创作，或花心思装扮自己，置办行头，形象更光鲜，或是为生活添加一些赏心悦目的新内容，购置精致、有趣的物品。你也可能兴致勃勃于一些有意思、有趣的事情上，可能仅仅是一些你爱不释手、兴致勃勃的人事物，让你陶醉生命激情。可能是你热爱、怜爱的恋人、孩子、宠物，或是某些兴趣爱好、交友、娱乐活动，增长见闻的旅游、阅读、社交、课程，甚至某些你很感兴趣的工作，或是大悦身心的音乐、电影、运动…… 一切你兴之所至的事。

你在“玩”的同时，可能会有意识地思考、学习，拓宽思路，拓宽路子。因此如果你的兴趣是学习、阅读、出游、写作，将会特别的卯足劲，思考更严谨周密，更入木三分学习。如果你当下的兴趣在交际交友，也会尤其认真执着。而随着你的见多识广，你的接纳度也大为提高，气量也更大，更自信。

如果你正紧密合作的对象正好是你喜欢的人，那你们将是一段既长久又谈得来的伴侣或合作伙伴，这样的人不多，若有，请紧握对方的手，别走散。

注意这期间也有部分的巨蟹有得过且过、不切实际、放纵、奢侈的倾向，将为之后的工作、财政带来潜在危机，请及时修正。

[天道酬勤]

2018年1-2月，以及9月过后，你可能着手一些具建设性的“正经事”，或是遇到发展良机，虽玩心未散，也将逐渐勤奋上进起来。这是你可把自身价值转化为生产力、资本、财富，可发挥所长的好日子。

你可能发现新的生产“标的”，积极往前冲，或开展一些工作或生活上的实事要务，你也有机会获得重要的进阶。

可能是工作、财政、行业上的：你可能积极开展一些被看好的新工作、新项目，接触面更大，影响力更大、权力更大，或收入更高，你将更能发挥所长、产出价值，也更有意思，你能轻易获取佳绩，有出色的表现。你也可能热切进行某些能提升身价的资格考核、申请、投资，你有机会踏上一个新的台阶。比如获得晋升、加薪、奖励、业务资格、申请获批，或是身价、资历、收入、财富提升了一个级别，这将成为你日后拿得出手的资本和筹码。

也可能是生活上的：比如开展喻作人生小登科的结婚、生子、完成学业，是人生大计的进阶。或是其他能大大改善生活质量的事，如重要用品的购置、健身、烹饪技术提升、治疗身体不适等，让你肉身受惠，拥有强韧的体魄，丰满的体型，或更圆满、更精致优质的生活，是生活质量的进阶。

然而，你也可能因之前“混日子”、冒险、浮夸，遭受失败、失利、损失，或审核不通过、考试失利、生病等问题。

总而言之，2018年你的生活是充实而有价值感的，同时也有点忙碌。具体忙碌的内容，大多仍是跟人合作、沟通、“搞关系”、协调，或是到处走动，去各种不同的地区、场合等。其中11月中-12月初可能一度不顺，容易出小岔子、小故障。

[五大运势]

爱情运

你拥有一种内敛的张力，既可能让人有距离感，不敢越雷池半步，也更增加你的吸引力，让人不自觉地被你“招安”。

单身巨蟹不乏浪漫情怀，且大多对异性有着天然的吸引力，通常都不缺少机会，通常主动权都掌握在你手上。2018年，你会比以往任何时候更想定下来，可能会选择追求者中较成熟、较有实力，或性格上最可靠、最任劳任怨的人，很快把关系确定下来。

但也有不少单身巨蟹感觉困难重重。一方面，这群巨蟹通常对爱情的要求有点偏执，对方一点点不佳的表现，就可能被你否决出局，又或某个打动你的理由，即可牵着你鼻子走，最后换来自己难受。另一方面这些巨蟹也会在此阶段特别渴望成家立业，会将此看作一项必须完成的目标任务去竭尽全力，所以在关系没完全稳定时会焦虑。这些纠结、患得患失的情绪，可能让他们很难享受到爱情的美妙，甚至有点“吃相难看”，以至于魅力大打折扣。

9月前你风华更茂，有更多机会邂逅到心仪之人，对方可能老成持重，也可能有着某种跟你很不一样的性格、职业或文化背景，爱情是一只自由的鸟，你小心翼翼，也不禁目眩神迷。此际你需要忠贞、可靠的伴侣，请放松投入人世最美妙的感情，把胜负心、得失心都放一边。

此刻你尤其注重关系的牢固度和忠诚度。不管是旧爱还是新欢，只要对方让你感到不牢靠、不忠诚，不稳定或不诚实，即冷静地结束。所以，这也是一个试炼婚姻和合作关系能有多稳固的时候！

你可能将结束那些不牢靠、不忠诚、没诚意的关系，青春稍纵即逝，消耗不起，前面还有更多合适人选。相知相爱的人如若坚守承诺，是时候走进结婚礼堂，佳偶天成，相亲相爱，人生更完整，此时建立的婚姻关系，未必十分浪漫动人，但通常能持久稳固，且互相默默支持，情比金坚。

有伴者的爱如细水长流，你也可能会面对相处的困难，可能是对方日益自我、固执己见，又或是因种种原因你们见面相处机会变少，又或是对方给你带来麻烦事，带来繁重压力。10月前你消遣活动不少，可不要心猿意马！

爱情旺日：1-2月、4月中-10月、11月下旬-12月

事业运

求职者可先根据自己的兴趣爱好去选择职业，轻而易举，且往往收入也不错！尤其在9月过后。此际较有缘的工作大多是要跟人交际、沟通、合作，或经常要尽说服之能事，也可能要东奔西走到处走动。你工作内容大多属于执行性的，较琐碎、具体，但因为刚接手，你可能会蛮起劲，挺想做好，会很尽力，每天都在快速学习，上手很快。

你事业运不俗，当下有机会大展身手，同时你会对自己的事业发展方向，有隐忧，你也许发现自己好像还有哪里出了问题，或是哪里还没做到。

1-2月，以及9月过后，你可能着手一些新工作或新项目，尤其在9月过后，你有机会获得进阶，升职涨薪，或获得阶段性成果。你可能积极开展一些被看好的新工作、新项目，接触面更大，影响力更大、权力更大，或收入更高，你将更能发挥所长、产出价值，也更有意思，你能轻易获取佳绩，有出色的表现。你也可能热切进行某些能提升身价的资格考核、申请、投资，你有机会踏上一个新的台阶。比如获得晋升、加薪、奖励、业务资格、申请获批，或是身价、资历、收入、财富提升了一个级别，这将成为你日后拿得出手的资本和筹码。然而也有少数巨蟹在此期间暴露工作问题，11月中旬可能一度因脑袋不清晰、工具损坏之类的小问题，出现生产混乱。

如果你的工作常需与人打交道、合作、协调、公关，虽然会累或压力大，甚至一度蛮上火，但成也萧何，你咬牙啃下这些“硬骨头”，往往能因此业务能力更进一步，你也能因此而变得更能全面掌控，更坚不可摧，如果你开展的是文案工作，则不是难度大，就是强度惊人。

工作旺日：3月上中旬、6月、10月中-12月

贵人运

某些跟你“脱不开关系”的人，如夫妻、合作伙伴、必须要打交道的同事、家人、关系户，甚至对手等，可能给你带来压力、紧张或麻烦事，又或是给你诸多限制，要你规矩、有序，不敢掉以轻心，也敦促你变得尽善尽美，给你对冲风险，成为你的助力。正因如此，你成也萧何败也萧何，只要你能搞定这些关系，便无往不利。此刻还有个重要的贵人就是你自己，只有当你自己真正快乐起来，许多事都会感觉轻易。

健康运

这是你状态颇佳的时期，神清气爽。1月下旬-3月，5-9月，你也可能不时冒出小毛病，请注意调适。如果过去有慢性病灶，可能会在此期间进行正式医治，甚至根治。注意生活要有规律，请迈开步子！9月过后适合制定健身大计。

财运

2018年你财运尚佳。3月前有不少繁杂开销，会精打细算，或稍稍操心钱的事。10月前可能有点偏财运，可以小赌怡情，同时也可能有休闲娱乐型开支，花些冲动钱，打扮、交际等。9月过后，你一分耕耘一分收获，努力且得心应手的巨蟹能有不错的进账，财运更佳，将看到过去的努力结出殷实的果。有机会涨薪，或是投资获得回报。你也可能计划购置大件，开支水涨船高。

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