新浪官方运势：狮子座2018年运势

狮子座2018年运势

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独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[狮子，俯首甘为孺子牛]

2018年将经历艰辛的起步、变道，是锻造优裕生活必经的艰苦一程，要随时调整应变，幸福快乐才是你此行真正的目的，而成事只是你的手段。

生活如何的沉甸甸，你可能对自身拥有的实力、资本、财力感到十分不满足、饥渴。

你将刻苦努力，精益求精，任务不是艰难就是艰苦，特别耗时费力。这是你投入大于产出，消耗极大的时期。

可能会变革、颠覆过去旧有工作模式，跳开原有的框架、套路，有机会成为行业的弄潮儿，也可能成为搅局者。

2018年前三季度，你会忙里偷闲，改善居所，乐享天伦，你的处境或你的家、你执掌的地盘有积极变化，有喜事或展现新貌。树挪死人挪活，适合搬迁、换地方，甚至改行。

9月过后生活各就各位，你事事顺遂起来，会及时行乐，见缝插针做爱做的事，生活中有怡情悦性的可喜之事、欢喜之人。

[逆水行舟]

2018年 ，你手头上的任务，不是艰难，就是艰苦，你可能充满使命感、价值感，发现自己的重要性，发现生活如何的沉甸甸，做人做事日益精益求精，你也可能感觉分外煎熬，如热锅上的蚂蚁，感觉生活怎么那么难！

你可能开展难度较高且十分具体的工作、要务，啃硬骨头！让你感到畏惧、焦灼、焦虑，压力山大！不管你是刚换跑道、刚入行、刚着手新任务的“初哥”，还是已然工作或生活中的骨干、顶梁柱，仍可能要开展极具挑战的任务，难度特别大，或工作负荷特别重！

事情之所以觉得难，可能是手头上的事推进起来障碍重重，十分棘手、麻烦，让你抓破了头，心力交瘁。或是你开展的事满布艰险，要求严苛，标准高，还随时踩雷！比如要求高效、高产、高业绩目标，或必须零纰漏，要赶死进度等，要具体地执行，落实，盯紧，要严谨认真，这些都可能让你特别紧张，时刻如履薄冰，时刻打醒十二分精神，压力山大。另一方面也可能因为开展的是新任务，做起来十分生涩、没底，是边学边硬着头皮做的，感觉特别焦虑、拘谨、不自信，心理负担颇重，尤其在3-5月。

你也可能开展难度虽不大，却十分磨人、艰苦的任务，繁重、困身，且耗时长，让你不得不卯足耐性，持续地、紧锣密鼓地，严格按照进度表埋头苦干，事情大多是执行、操作层面上的，比较琐碎，大多时候你是亲力亲为地具体一个细节一个细节地落实，盯紧，一点点往前拱。因此忙起来不是感觉时间被绑住，就是感觉人都快要被掏空了！尤其在2月下旬至8月。

注意3-5月、8月，你可能做了不少无用功，却不太能掌握好进度，容易过劳，或出现其他诸如消化不良之类健康问题，易有外伤、急症，要避免饱一顿饿一顿。请把握好健康的生活节奏，张弛有道，劳逸结合，身体是革命的本钱。

这是你投入大于产出，消耗极大的时期。你可能对自身拥有的实力、资本、财力感到十分不满足、饥渴。你可能有财政压力或担忧，因为开销变大或因为收入变少，你因此变得精打细算，但盘算来盘算去，仍敲不出一盘满意的账，甚至可能周转不宁、捉襟见肘。也正因如此，2018年你投资、赚钱的欲望往往特别强烈、迫切，因此要不不出手，一旦出手必重拳出击，动辄倾其所有！然而回本却极晚，如果眼下能有回报，也往往极少，甚至迎来更大的亏空。因此一旦要作决定，首要考虑不是能赚多少，而是怎样才能保证不亏！你可能有过去没经历过的收入或开支，或是有些收入并不是按部就班地出现，而是较多变数、不稳定。

部分狮子可能境遇较差，在2018年（部分早自2017年四季度），可能遭遇生产项目流产、降职、解雇、遣散、投资失利、倒闭、罚款之类的麻烦。究其原因，多数因为过去方向不对，或是自己做事挑肥拣瘦，不够耐操耐劳。这时你要痛定思痛，从惨痛的教训里提炼出对自己有价值的部分，不要浪费时间去痛苦，而是马上拍拍身上的尘土，咬咬牙爬起来，抓紧时间重新开始，因为接下来还能有转机，尤其在下半年。

[出奇制胜]

其实之前的十来年你一直很拼，或一直卧薪尝胆地在干险活、“脏”活、苦活，竭力提升实力、身价、资本。2018年你同样是竭尽所能，但心态、做事方法跟过去已有所不同，也会比过去踏实、务实，投入更多的耐性。

2018年，你多年的急躁、骄傲心将沉淀下来，对待工作、投资、生计、生活，不再那么冒进，相反，面对新任务、新的工作格局时，你更感觉到没底、不如人，容易焦虑、胆怯、拘谨，充满负担感，所以要努力追赶。因此，你会不计回报的投入和付出，会自我敦促，努力打拼，鞠躬尽瘁。

同时此阶段，你尚还并不特别清楚该干什么、该怎么干，因此可能会大事小事一把抓，或东一榔头西一棒子地能做什么就做什么，比较耗损精力，比较没有章法。

你一直都相信直觉，忠于自己内心，这决定着你努力的方向-- 也就是说你的努力能否兑现出价值，能否走出一条康庄大道，取决于你的情志所向是否真的适合你，是否顺应大势！

在近十年里，你似乎一直在摇摆中成长，你的想法、追求已经升级换代了好几个版本。在这些时候，你其实是没那么多的规矩和条条框框的，也许在许多人看来，你甚至有点不安分、草率、轻浮，其实你不过是觉得原有的套路不能带给你滋养和成长，甚至你常常敏锐地嗅到陈腐的衰败味，你只是作出迅速的反应，放弃或颠覆之而已。

2018年你仍在路上，仍将继续摸索，也可能继续摇摆，甚至多了一分“解放生产力”的冲动，渴望迅速获得事业、财务上的自由自主。

你可能会开展较特别的新事务，可能会变革、颠覆过去旧有工作模式，或有点“破格”、非常规，跳开原有的工作范畴、业务框架、套路、惯例，或是迅速“自立门户”，天马行空，灵光一闪，一蹴而就。你有机会成为行业的弄潮儿，也可能成为搅局者。

也可能你开展的事多变数，尤其在生计、财政方面，有不稳定、突发的倾向。原因可能是个人想法的突然改变，做事没把握好分寸，凭着一时的新鲜、兴奋草率所致，或是大环境、权威的变化无常，让你不堪其扰、抓狂。

不管是以上那种，无疑都加大了现实层面对你的挑战，你还在努力地积攒立身之本呢！每一次变化可能是启发、转机，但更可能是无谓的耗损。

此刻应该以结果为导向，尽一切努力去夯实物质基础，为未来添砖加瓦，积累实力。当你朝着一个有价值的目标拼尽全力，所有的汗水和眼泪，都是成长，只有这样你才能得到真正的幸福，快乐也才是最真实，最饱满。

1988-1990年出生的狮子，虽然也承担现实压力，鞠躬尽瘁，却更能觉知自己在履行一些职责、任务时，所催逼出的力量感、厚重感，并因此而感到自己正变得更有耐力、实力，当你走完接下来2年多的历程，你将能看到自己作为一个饱满、完整的人，呈现于世界舞台。如果你从事的是一些“不安生”的工作，比如文创、艺术等，很可能获得极佳的锻炼、沉淀，成为难得的奇才。

[宁静致远，无远弗届]

2018年前三季度，你迎来了一些与安身有关的积极变化，这是你最根本的牵绊，也是你的大后方，你运气与快乐的来源。

大多是你的家、家居、亲子关系，或是你所处的环境、你执掌的地盘，如企业、部门内部、办公环境等，获得了一些有意义的改善，或是出现新变动、新风貌。可能是家有喜事，如结婚、生子、家人传来喜讯、接受家人大件馈赠，或置业、买地、搬迁、修葺、装潢、生活用品升级换代，或内部成员有良性的增减（可能是可喜的添丁、增加人手、清理门户，也可能是告别不健康的关系、油尽灯枯的亲属）等。另一方面，你所处的形势可能进一步对你有利，又或者旧处境让你感觉缺乏活力，树挪死人挪活，你干脆换地方、换岗、换跑道，状态也因此好转。

与此同时，你的内部生活、处境形势也可能迎来一些状况，引起动荡、折腾、不安，如大兴土木的乌烟瘴气、因环境变动引起的动荡、矛盾，或亲子冲突、内部成员的啰嗦事等。尤其2月中至8月，你蜡烛两头烧，忠义两难全。你手头上仍有一些琐碎而困身的任务，已经压力山大，同时还要兼顾家事、处理内部问题，或忙里偷闲去乐享难得的天伦、叙旧。

不能尽如人意，但求无愧于心。你可能有无力感，凡事尽了力就好，结果就留给天吧。经历完这些，你似乎也变得轻灵了许多。你可能会了却一些陈芝麻烂谷子的“破”事，你会发现放下才是真正的轻松，才能拥有优质的生活。

8月过后，始于2017年下半年的动荡也将暂告一段落。股票投资要见好就收。2018年尤其3-9月，你还要学会耐心，学会好好说话，尤其在你也可能容易跟人上火争论，或东奔西走，一度乱得像锅粥，开车一定要抱持良好心态，欲速则不达。

2018年前三季度，你有机会因家人、祖荫或其他人而获得恩惠，也可能有来自亲友、旧识的佳音。有些在2017年4季度已兑现过，今年还可能有，且要设法付出、反哺给他人，对你更有益。

在你自己的小小世界，你永远可以本来面目，做本来的自己。你有机会忙里偷闲，乐享天伦，或与三五知己熟人畅聚、交流。旧人旧事可能复现眼前，故地重游，触景生情，回忆依然湿润带着微温。你被笼罩在福荫、快乐中，你也更乐意为之付出，由衷的作出奉献，恩泽你的家人、亲友，成为高照的幸运星，光芒万丈的保护神！

2月中至8月，你可能善感、精神难集中、困乏，你需要适时充电，滋补自己，你所“寄居”的皮囊也需要休整。2018年前三季度，清理旧物、打扫、叙旧、私聊、天伦、灵修、故地重游、无丝竹之乱耳的私享空间，可为你荡涤心灵，减轻尘俗事务的烦忧。此时你也适合置产、积蓄、清理旧物、搬迁、还债、索偿。

你未必是最聪明，运气最好的，但内劲总能生生不息，因为你永远知道自己爱什么，或早或晚，你就会照着自己绘制的蓝图去做。

9月过后，生活陆续各就各位，你逐渐活跃起来，状态更佳。

你越发开朗、从善如流，不经意流露的率性真我，分外迷人，不管走到哪里，总能成为一道亮丽的风景。你随直觉而行，现实再怎么磨人，你都能永葆青春朝气，逆龄成长。

你手头上的事务确实多，然而你那颗爱玩的心却早已急不可待，让你只要稍稍一有机会便及时行乐，见缝插针做爱做的事，或直接寓工作于娱乐，工作娱乐两不误。

9月过后，你更有兴致找乐子、寻开心，会主动捣鼓些有趣、有意思的事，诸如游戏、运动、恋爱、旅游、音乐、宠物等消遣娱乐、兴趣爱好，或某项兴之所至的工作、课程。你也可能随兴作一些新尝试、新创举、新创作，或为生活添加美好、有意思的内容，一些“奢侈品”。你也可能兴致勃勃置办行头，改头换面，形象升级，你更大方迷人、风度翩翩。

爱与热情是你力量的来源，为你召唤许多新鲜美好的人和事，让你有机会获得新体验，工作或生活多了些新意、新内容，让繁忙生活也能盎然有趣，让你焕发活力。也正因如此，即使现实尚有许多磨人与压力，都无法真正拖垮你，只会为你的生活更多的灵感！

[五大运势]

爱情运

2018年，你的重心、压力区在生计、生活要务、钱财等实事上，大大小小都有，比较琐碎、操心、困身，忙起来没完没了，因此无暇拨出太多精力去风花雪月。

单身狮子即使是有心、有机会，但爱情运依旧只能算中上，而且因为重心在生计、生产上，此刻的良缘往往建立在某种志同道合上，能一起商量着做事，或对你现在从事的工作有帮助、有连带关系的。

10月前（也可能在2017年下半年已经出现），单身狮子的缘分可能来自旧识、亲友，或寻根、叙旧的场合，尤其是那种亲戚介绍，或是小时候一起长大的人，你也有机会与旧情人旧情复炽。如果认为合适，今年1月至2月，请抓紧明确下来，免得之后折腾生变。如果过完8月你们仍热度不减，那对方很可能就是你等待多时的TA，可以成就一段惺惺相惜的关系。

9月过后你日益光彩照人，落落大方，你的才华与认真的态度轻易打动别人，别具魅力！同时你也有多些兴致谈情说爱，单身狮子有机会遇到心仪之人，大多在办事过程中，或办公室之恋，你不妨打铁趁热。

2018年，恋爱中人如双方都不离不弃，将渐趋稳定，细水长流，对方将是此生弥足珍贵的灵魂伴侣，与你守望相助，可趁早共筑爱巢，建立彼此负责的契约关系，你们的路还长。

有伴者10月前情比金坚，有机会迎接新生命的到来（部分2017年下半年已经历）。下半年你玩心蠢动，细水长流、相濡以沫，才是你真正的避风港，忙碌之余请多关注后方守候的那位。注意5-8月易起争执。你或对方有横冲直撞的一面，赢了道理输了感情，能少说一句是一句！

爱情旺日：1-2月、4月下旬-5月初、10月下旬-年底

事业运

2018年是你的草创、奋斗期！

求职者通常有机会进入自己喜欢的行业，或从事自己想做的工作，但往往存在某种不称心、恼人的因素，诸如钱少事多离家远，位低权轻责任重之类，比较艰辛、耗时、费力、繁重、磨人。而且此刻也是你的摸索期，你未必会在一个行业、企业一做做很久，此刻大可骑驴找马，走一步是一步。

对于初出茅庐的狮子来说，2018年其实正是求职者磨练的大好机会！因为此刻的你虽没经验、没资本、没资本，但你也没有包袱、没有路径依赖，前路虽充满未知变数，但也存在无数可能！

此刻你只需要把自己调整到最谦卑的状态，积极找工作，不怕从低做起、从难入手，切忌挑肥拣瘦，一旦找到相对合适的，就要卷起袖子，不计得失，埋头苦干！同时请务必务必务必回避高风险、违法犯纪的工作！9月前，求职者如果接到来自外地，或来自其他不熟悉的地方的offer，通常会是一个不错的选择。

不管你是雇员、领导、还是企业主，2018年你都要小心翼翼，鞠躬尽瘁，埋头苦干。你手上可能是难度大、责任重的工作，让你压力山大，时刻打醒十二分精神，时刻如履薄冰。也可能是一些磨人苦差或“窝囊”活，诸如钱少事多离家远，位低权轻责任重之类的，或是特别耗时、费力、困身、屈才、磨人，或是工作进度、强度掐得很死，且往往投入大于产出，或是变数多，随时要清零重来…… 你只能要咬咬牙，熬过去。你也可能手上只有极少的资源，却要做大事，以致你常常设法开源节流，有资金、周转压力，还要做好风险控制。

尤其在4-8月，你似乎要没完没了的操劳、操心，却显然投入大于产出。你也可能接手过去没做过的事，甚至从零开始换工作、转行、换地方。极大可能是因对原工作不满而跳槽到另一个同样艰辛甚至更艰难的工作。虽然的确似乎更难了，却也能让你“重新上线”！

也有好一部分狮子在过去几年消极怠工，那今年可能会项目流产、被弹劾、降职、解雇（部分在2017年4季度已经历）。如果你是上级，你也会对下施加压力，成为严苛、大事小事一把抓的管理者，让你的下属可能承担过于艰难或繁重和任务。

你要时常审视自己努力的方向，到底有没有偏离，好事多磨，通常不能一蹴而就。只要你找对方向，那么大概2年后，你将取得极丰厚回报。注意必须避免铤而走险、违规犯纪。

工作旺日：1月-2月上旬、7月、9月下半月、12月

贵人运

你总是自带正能量 ，助人为乐 ，因此也比较多人愿意帮你，总能危难关头遇贵人，为你化险为夷！2018年要善待与你共事的人、同侪，多一个朋友好过多一个敌人。10月前，你的贵人是你的祖辈、家人，或某些幼小时就认识的旧识、故人、老朋友。注意5-8月易与人起争执、不和，对方可能蛮横、变化无常，你也可能尤其心烦气躁！9月开始，你要听内心的想法，心是你的指路明灯，只要活着，就有好事发生。

健康运

2018年拼命三郎一般的你可能会把自己榨干，这也是你的肉身消耗较大，易透支、消瘦，或运化不畅的时期，可能会出现不少小毛病，或因此积下病灶。2-6月可能旧患旧伤发作，必须及时就医，有机会在8月过后根治断尾。你的体重可能下降，或相反因代谢功能减弱而出现营养囤积的肥胖。需要把握好生活节奏、作息、饮食，张弛有道，劳逸结合，要避免暴饮暴食或饱一顿饿一顿，要适当补充睡眠，喝水，放空，运动健身。3、4月、8月你可能易上火，出现热症、外伤，尤其在每次透支身体，如过劳、暴怒后，因此凡事悠着点。5-8月要注意交通安全，走路、开车稍安勿躁。4季度状态较佳。

财运

你可能感觉钱不够，或收入少了，让你感觉焦虑、窘迫、十分不满足。可能源于百废待兴，有较大开支，要更多“硬货”支持，可能将出手大笔投资或置办大件，感觉钱实在“不够用”。 也可能源于收入降低、资源枯竭、周转不宁等，可用的钱、资源“少了”很多。你常常要计算盈利、收入支出，有财政压力，精打细算，却仍敲不出一盘合意的账。君子爱财，取之有道，但切忌不择手段！投资可能动辄大手笔，一定一定一定要避开那些高风险的标的！10月前你可能有来自家人的馈赠、福荫，你也可能为你的家、家人有较大开销。如果过去十数年你在生计赚钱方面比较懈怠盲目，2018可能损失惨重、捉襟见肘。君子爱财，取之有道，切忌一切铤而走险！9月过后你可能有博彩运，但也要适可而止，毕竟一分耕耘一分收获才是正道。

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