新浪官方运势：天蝎座2018年运势

天蝎座2018年运势

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独家撰稿/拾杯水[微博]

2018年年运发布！满满都是干货，快来看看你的星座在2018年会有什么样的运势呢？

注：同时参考太阳、上升星座。

[天蝎，风好正可扬帆]

彻底放下包袱的你，摊开新的人生蓝图，看到更多可能性，人生更有奔头，或是有新的出发，有许多新尝试要进行，许多新计划要实施。

你积极活跃，风华更茂，精气神更饱满充足，更自信明朗，更能心想事成、随心所欲。

你的价值与实力将逐渐绽放光彩，创出新财源，或接手一些含金量高的工作、任务，打响第一枪！这意味你谋生方向、个人价值的转变。

学海无涯。你努力加强学习知识、技巧，为达术业有专攻，或是通过各种实践和见识，习得生存技能、生活经验。

你也可能因某些熟人而烦、负担重，为之有所磨练，你也可能有奇遇或奇缘，或有特别的见闻。

[遂意而行]

2017年，你的生活，乃至你的人生，经历了一次犹如沐浴过后神清气爽的辞旧迎新，甚至经历了一场涅磐重生。2018年，你将延续2017年的开局，摊开新的人生蓝图。

2018年，你风华正茂，精气神饱满充足，更形神俱备，也更自信开朗、积极活跃，形象也变得更大方、明朗、友善，“能见度”更高。

彻底放下包袱的你，2018年最是心想事成、随心所欲。你终于可以遂意奏响生命乐章，还原本色，按着自己的想法和意愿，去铺展人生，让路途更自由宽广，或是规划、优化生活，让日子过得更顺遂惬意、更有意思。

此刻你犹如重启一段新生命，就像一个新生的孩子，对什么都好奇。你最大程度地敞开心扉，时刻准备迎接一切新人新事新体验。你目光明晰，眼前天大地大，你看到更多可能性，你认为即使理想还很抽象，但总有一天必定能抵达。

你清晰知道此行的目的，归根到底与胜负、与得失无关，而是你下意识地想有一种新的活法，又或是想转站上另一个人生阶梯。也许正因如此，即使当下尚有许多的困难和未知，即使当下你可能还看不到太多收获，都无法真正阻止你、动摇你。

注意此期间也有部分的天蝎会出现自我膨胀、傲慢、鲁莽、奢侈、贪婪、没分寸、偏执、自以为是、放纵、一意孤行、不切实际的蠢动，这可能能让你的能量用到极致，也可能给你带来潜在危机。

2018年，你憧憬的人和事被你感召而来，彻底摆脱闷局的你，来不及细想就已投入其中，让人生更有奔头，或是有新的出发，有许多新尝试要进行，许多新计划要实施。

你写意人生，生活有鲜活的人或事，十分有趣、有意思，或是十分有意义，成为你当下的奔头，唤醒了你与生俱来的活力，让你兴致盎然，龙精虎猛，让你找到一点值得欣喜的存在感，甚至人生意义。

可能是你自发的创举、创业、创作，也可能是交上有意思的朋友、心仪的恋人，或是其他让你来劲，觉得有意思的事，如电影、音乐、游戏、旅游、打扮、购物，甚至某些兴之所至的任务、课程…… 你的生活也可能出现新风貌，如孩子的降生，生活环境、职场展现新形态新风貌，生活用品升级换代等…… 只要是你兴之所至，一切皆有可能。

尤其在1-2月中，7-9月，你最是起劲，2-5月可能因种种原因，会慢下过快、过急的步调。7月过后，你可能有新构思、新想法、新计划，并迅速开展，又再风风火火起来。

几乎一整年你都很难安坐家中，尤其5-8月，几乎没有休息时间，不是在外面奔波，就是即使回到家也是各种家事杂事缠身，大多仍是因某位家人、内部人员而起的事，或是职场内部的人或事。

[抢滩桥头堡]

2018年，你“另一面”的价值与实力，将逐渐绽放光彩，兑现成价值，你可能将走出一条新的谋生路径，财源广进。

1-2月可能已有迹象，9月过后，你可能有机会在某个新行业、新工作，或某项新投资上，打响第一枪！

你将看到努力加运气的结果，可能将顺着自己的想法和直觉，将最近两年的新尝试、新的发展契机、新标的，陆续具体化，或陆续兑现成财富，可能有新财源，投资大赚一笔。或是工作能力获得肯定、加薪、奖励，过关斩将，诸如拿下、完成重要的项目、任务，搞定某些重要合作，通过考核评比、资质认证、资格审核等。

你也可能恰逢良机，接手一些含金量高的工作、任务，或有机会拓展新的业务、财源、投资，让你有机会发挥所长、产出价值，身价、资历大增，或是你有机会乘着一阵东风，收入得以提高、资产得以增值。

不管你经历的是以上哪种，都可能让你开始握有一些资本和筹码了，让你对未来更有憧憬，感觉星星之火可以燎原。同时也可能为你打通了新的发展路径，这几乎跟过去完全不同，你几乎从零开始，这很可能也意味着你谋生方向、个人价值的转变。

通常在此阶段，你施展的是你“另一方面”的能力，是你本身就具备，但过去并不以此为生的某种能力或某种特长。如果你的人生已经走过一段长长的辉煌期，已升华、转折进另一阶段，此刻则是体现你的新价值。

然而，也可能这种“增值”感、成就感，只是你自我感觉的乐观。以致你可能会有几笔十分舍得的实用开支，投资也可能变得更大胆，更愿意冒风险，工作上可能不那么自我督促，或是会走险棋，如果不走运则一子错满盘皆输。你也可能因之前“混日子”、冒险、浮夸，遭受失败、失利、损失，或审核不通过、考试失利、生病等问题。

另一方面，也可能体现在生活变得更优质和完善，这段时间你可能会开展一些人生大事或生活要务，比如如结婚、生子、完成学业这类人生小登科，或是其他升级换代的美事，如生活用品升级、购置大件、健身等。你的健康状况也可能在此阶段逐渐改善，可能锻炼出强韧的体魄，丰满的体型。

这些都将让你获得“换代升级”，自身素质更高，生活变得更圆满优裕。

[滴水穿石]

2018年，是你积累人生基本经验、生活知识的一年，你将告别孤陋，通过经常接触的各种人或事，打磨学习，有特别的新体验，可能努力经营与周围人的关系，或有人让你费颇大的劲，也可能埋首艰苦的学问研究，习得生存技巧。

你已经朝着一个新的方向迈出了切切实实的一步。正因如此，你日益发现自己在许多方面的浅陋与无知，因此你将加强学习知识、技巧，为达术业有专攻，或是通过各种实践和见识，习得生存技能、生活经验。

你可能更认真、扎实地学习各种有用的知识、技术、技巧，在知识领域深耕细作，用心地探寻有用的观点，思路更周密严谨，同时你几度懂得打破常规，有角度特别的洞察。如果你此刻正好是一名学子，那你当下会尤其地刻苦认真，常常挑灯夜读。你也可能埋首繁重的写作或文案工作，花去大量的时间和精力，高产、费劲、磨人，尤其3-9月。也可能你此刻撰写的文章尤其要严谨、要求极高，让你抓破头皮。

也可能你的“学习”是通过经历体验习得的，而非学子般的埋首苦读。比如通过大量的工作实践、生活实践，或大量的生活体验，包括交际、走动，进出不同场合、不同的圈子，种种体验，点点滴滴积累下来，让你不知不觉去习得知识与技巧，如生存技巧、业务技巧、办事技巧、生活之道，不再懵懂无知。而且当中还有不少让你充满新鲜感的新体验，让你觉得蛮特别、蛮有意思。尤其3-9月，更是风尘仆仆，东奔西跑，马不停蹄，非常地急赶，3-5月可能有点不顺，注意交通安全。

另一方面，你也可能在2018年因某些熟人，而有所磨练。

你可能要与某些熟人进行深度的协作或合作，需要经常开动脑筋，斟酌进退，拿捏轻重，或建立起更具目的性、约束力的“有限责任”关系，如合作、合伙、结婚等。开始时并不十分顺利，可能会感到紧张、拘谨、沟通不畅。

也可能身边有人给你带来麻烦、困恼，或紧张感和约束。比如一些良性的磨合，小心翼翼探索对方喜恶与底线，探索如何相处；比如一些好意的管束、鞭策、敦促，让你“规矩”；比如关系中夹杂利害关系，或对方“不好惹”、不好处，或对方就是个麻烦，总给你生事…… 这可能让你感到不自在，要时时警觉、谨言慎行，或是让你感觉拘束、拘谨、紧张，有压力。也可能是生活中不熟悉，却常打照面的人，如邻居、同事、甚或楼下保安、清洁工之类的，发生摩擦，让你一度恼怒，愤愤不平、憋屈。

你也可能要为身边人承担较磨人的任务、责任或压力，可能是照顾、管理、管束、教导、扶持对方，或为之解决麻烦、解决困难，这成为你最操心、操劳，最放不下的事，让你的时间、自由、身心被绑住。

尤其3-5月中、8月-9月初，压力、紧张感、局促感、矛盾、负担感最为直接，更是会为对方殚精竭力，为之轮轴转，十分困身。这段经历，是为了让你“懂事”一点，让你认清自己与他人的责任和边界，并习得一些与人打交道的技巧。

2018年，你待人接物更认真、务实、目的性更强，同时你也更注重诚信、责任。你清晰地知道一切关系，都会对你的精力和时间造成损耗，因此你不愿花时间在那些无无聊聊的人上。

也许正因如此，你将重新排列各种关系的亲疏关系，可能有重要的聚散，原本就不佳的关系可能就此罢了。一些原本常见面的人变得不常来往，与某个原本蛮贴心的心生隔阂，或者聚少离多，你可能会告别某些低头不见抬头见的人，同时会跟另一些人交往更密。更频繁地互动、合作。

另一方面，2018年你也可能有奇遇或奇缘，常接触一些个性、身份、背景文化与你迥异的人，或一些非主流人士（常见的是奇才、创意搞手之类），让你颇长见识，也带动你的人脉进入这个领域。也可能你将几度有特别的见闻，经历别开生面的场面、聚会，甚至邂逅，让你兴奋且充满新鲜感。

[五大运势]

爱情运

你天生万种风情，此刻状态大好，不经意流露率性、真我的一面，份外迷人。你也可能形象升级，更自信明艳，犹如发光体般，光彩夺人，充满魅力，令人眼前一亮，爱还是不爱，予取予求，通常都是你说了算。

单身人犹如磁铁般魅力四射，尤其10月前，你不乏追求者，有更多机会吸引到让你动心的人，你也可能突然动心，轻易陶醉其中。你可能有特别的邂逅，邂逅有点“特别”的人，可能对方与你有着某种迥异的特质，如个性、身份、背景文化与你大相径庭，或有点非大众化、非主流，不同凡响，又或是你们的邂逅有点特别，如突然而至、一见钟情。

恋爱中人两情若是长久时，有机会走进婚姻殿堂，为彼此建立长久的承诺，佳偶天成，让人生更完整。你们的关系也可能存在着某种特别之处，需要你们好一段时间去磨合、适应，可能是你们极迥异的性格，或是跨地域、跨文化，甚至跨性别，或聚少离多、分分合合。此刻你尤其重视对方的忠诚度，可能将结束那些不牢靠、没诚意的关系。

有伴者重视爱情，情比金坚的同时，仍能不失浪漫情怀，最好彼此能时刻保持同步的理解和忠诚，否则若对方让你感到不牢靠、不忠诚，即忍痛结束。也可能因为种种原因，2018年你们可能比过往“疏远”不少，可能因为各忙各的，也可能是心的隔阂或冷战，又或是对方给你带来麻烦事，带来繁重压力。也许如果你们的关系能具备某种自由或“开放性”会更好。这是一个试炼婚姻稳定程度的时期！另一方面，10月前你与单身人一样的魅力四射，春风得意，不免招引狂蜂浪蝶，爱情如美酒，可不要贪杯！

爱情旺日：1月上半月、2月、3月底-10月、12月

事业运

2018年，你有新的开始，可适当放开手脚，把版图扩大，或是作些新的尝试。

对于求职者而言，今年本就是你变化较大的一年，全年都有不少机会在向你招手，较容易找到自己喜欢，且较有兴趣做的工作，有一个不错的开局。此刻命运会听从你内心的指挥，因此你可随自己的想法，尽管想做就去做，不用给自己设限。也因为是开局初期，所以随时还会有方向或岗位的改变，而且往往越变越有“感觉”，越得心应手，尤其是5月前找到的工作，很可能在8月过后换东家，或是换岗，有积极的改变。此时较有缘的工作可能是经常与人直接沟通、商洽、协调、协作、合作、交易，或是有大量的文案、差旅任务，如媒体、公关、教育、交易员、销售、导游等。

在职的天蝎有机会一展所长，接手某些能让你大展拳脚或大赚一笔的新项目，将应用到一些过去没怎么正式使用过的技巧、技能。9月过后，你有机会获得阶段性成果，轻易获取佳绩，有出色的表现。此阶段的成绩能成为你日后拿得出手的资本和筹码。11月中旬可能易有损失、用品损坏等小“生产事故”。2018年你可能会为工作需要，努力学习一些应用技巧，尤其为了新开展的项目，你每天都茹毛饮血地学习，上手很快。你的工作也可能常需与人磨合、合作、商洽、协调、协作、交易，或是有大量的文案、差旅任务，如果你从事的是需要时常动脑或沟通的工作，如媒体、公关、教育、写作、导游、营销、大众消费类，会感觉难度大，或是负荷重，十分磨人，同时你也将因此磨练，而获得长足的进步。企业主可能竭力寻求合作，或致力多元化发展。

工作旺日：3月、6月中-7月上旬、10月中-12月

贵人运

2018年，你可能觉得跟人打交道有点费劲，对方可能是熟人，你的家人、朋友、兄弟姐妹之类，也可能是其他平日不时会接触的人，诸如你的客户、供应商、服务人员等“闲杂人员”，可能让你不爽，或是要为对方担责任、受约束，费不少劲。如你能深挖身边人的资源、力量，将获得重要的协作，是你的贵人。与此同时，你自身也可能是自己的贵人，或是“小人”！这端视你的际遇是让你的优秀特质发扬光大，还是让你更虚妄盲目。此际你可能会接触形形色色的人，其中一些颇为特别，也许能为你延展视野，刺激你产生一些新的灵感与创见。

健康运

你体魄强健，骨骼精奇，精力旺盛，尤其在你一头扎进兴之所至的事情上时，状态更佳，也是改善健康、锻炼身体的好日子。2018年3-10月你都可能感觉有点停不下来，也很难安坐家中，尤其4月中至10月，你很难获得良好的休息，因此容易虚火盛，明明状态大好，却容易有小毛病。如果过去有慢性病灶，2018年是极佳的医治、根治机会。注意10月下旬过后易上火不适或外伤，这也是一段医治旧患，调整作息的好时机。3月-9月上旬注意交通安全。

财运

2018年，你财运亨通，有机会广开财路，尤其是这几年已经历了一番摸索和努力的，今年将正式杀出一条新路、新财源，财星高照，开张大吉，即使最“不济”的天蝎，2018年仍能感觉财政比较乐观，不再象前几年那样紧张。2018年，你可能更舍得花钱，比较随心所欲，有时不免有无谓的开销或损耗。3月前你有不少繁杂开销或损失，同时你会不是盘算、操心如何财来财去。4月中-8月可能有偏财运，也可能有冲动开销。朝着一个对的方向努力的人能有丰厚收获，有机会涨薪，之前重锤出击的投资有机会大赚一笔，同时你也可能计划购置大件，开支水涨船高。

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