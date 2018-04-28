5月天象：水星合天王星(图)

水星合天王星

文/天狼星alpha [微博]

小提示：

+：运气很好，把握机会哦！

-：运气欠佳，要好好努力啦！

天象名称：水星合天王星

开始时间：2018/05/07

结束时间：2018/05/18

基本解释：本次天王星从白羊进入金牛期间也恰逢水星一起换座，因此这一次的水天合影响的星座也先后有两组。天王星会给其他行星带来新鲜和反常规的力量，遇到水星之时尤其，若当事人平时是循规蹈矩的个性，那么这样的相位可以让其短暂获得偏离常态的机会，而要是原本星盘上叛逆和跳脱的力量就很强，那就得当心会有些过犹不及了。

影响领域：沟通交流、发明创造、学习教育、商业和生意、交通运输

易感星座：

0507-0513：白羊、双子+、巨蟹-、狮子+、天秤-、射手+、魔羯-、水瓶+

0515-0518：金牛、巨蟹+、狮子-、处女+、天蝎-、魔羯+、水瓶-、双鱼+

机遇：用非常规手段去解决问题的灵感、学习和吸收非常规知识的能力增强、特定领域的生意迎来机会、数学和科学头脑被激发

挑战：流言蜚语增多、思想不安定易燃易爆、精神容易紧张和疲劳、对寻常的话语和文字提不起兴趣

宜：放下常规的思路去尝试一些新鲜的想法、写作与科技或未来相关的文字作品、进行高新科技方面的生意项目、学习占星或其他与众不同的知识

忌：开车时不谨慎和不受规则、遇事轻率下决定（水天在白羊期间尤其）

独家声明：本文由作者独家授权新浪网，未经允许不得转载。