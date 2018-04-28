5月天象：天王星进金牛座(图)

天王星进金牛座

文/天狼星alpha [微博]

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+：运气很好，把握机会哦！

-：运气欠佳，要好好努力啦！

天象名称：天王星进金牛座

开始时间：2018/05/15

结束时间：2025/07/07

基本解释：天王星在占星的行星排位之中位于土星之后，如果土星的意义是“结构”和“体系”，那么天王的力量之一就是“打破体系”，它来到哪个星座就会给这个星座所代表的领域逐步带来不安定的因素，在不安定之后就会力量积累到发生变革，突破原有的限制。

若力量使用得当，这个领域就会往好的方向变革，但若运用不佳，也会常出现旧的体系打破了，新的却久久建不起来的尴尬局面。天王星在一个星座呆的时间是7年多一点，每个人能感知的变化不见得一定在第一年就发生，但一定会来，想办法让自己去顺应这样的变化而不是抗拒，是这场考试毕业的不二法门。

影响领域：艺术领域、商业和资本、价值观和物权、餐饮美食

易感星座：金牛、巨蟹+、狮子-、处女+、天蝎-、魔羯+、水瓶-、双鱼+

机遇：金融行业的新机遇、精神上的享乐方式极大进化、具有未来感和科技成分的艺术表现形态出现

挑战：革命性的上瘾性电子产品出现、投资等领域越来越不可预测突发性变强、偏激执拗的激进势力抬头

宜：投身相关行业的变革、更新自己的价值观让其更符合当下潮流

忌：与变化对抗不愿意丢下过时的东西、在金钱理财方面卷入披着“新鲜事物”外皮的骗局

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