5月天象：火星进入水瓶座(图)

火星进入水瓶座

文/天狼星alpha [微博]

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天象名称：火星进入水瓶座

开始时间：2018/05/16

结束时间：2018/11/16

基本解释：水瓶座这个在大众眼里从来都很“特别”的舞台迎来了火星这位风风火火的新演员，而且时间还长达半年，想必有一场很抢眼的“连续剧”可以看了。火星原本是非常执迷于自我的一颗行星，“老子就是天”，水瓶则是虽然我行我素，但会很考虑他人的福祉以及从同好那里汲取东西，聪明的人自会找到让两种力量调和并且带来有益作用的方法。这一次的火星水瓶，会先后经历火星逆行和火星刑天王星的天象，在这两个比较微妙的时刻需要特别注意一些，其他的时候并不必特别担心。

影响领域：竞争与竞赛、发明创造、外科手术、行动力

易感星座：白羊+、金牛-、双子+、狮子-、天秤+、天蝎-、射手+、水瓶

机遇：不按常理出牌的灵感、出其不意的奇招、为了众人福祉去战斗的勇气、追求个人或群体的独立和自由

挑战：意外伤害和火灾的可能性增加、做事时为了体现自己与众不同而叛逆、卷入突发的意外事件

宜：参加脑力或高科技的竞赛、用机器或人工智能辅助自己的工作、进行外科手术治疗、投身公益事务

忌：无大忌

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