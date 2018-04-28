5月天象：金星进入巨蟹座(图)

金星进入巨蟹座

文/天狼星alpha [微博]

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天象名称：金星进入巨蟹座

开始时间：2018/05/19

结束时间：2018/06/14

基本解释：巨蟹座的特质我们都非常清楚那就是敏感、感情丰富、念旧，象征着感情的金星运行到了这里，自然就也会被这样的特质渲染，就算平时没心没肺的人，如果受到其影响，也都还是可能会变得容易感伤。虽然金星在这个位置并不算是陷落或者力量减弱，但仍然需要注意可能出现的负面影响。原本就感性的人，要是再加强了这样的特点，很可能就会控制不住自己作妖，给周围的人带来惊吓，给自己也带来麻烦。

影响领域：感情与人际、艺术与审美、金融理财

易感星座：白羊、金牛+、巨蟹+、处女+、天秤、天蝎+、魔羯、双鱼+

机遇：对他人富有同情心而产生吸引力、感情上勇于保护自己爱的人、母性被唤醒很能照顾人

挑战：因为情绪郁闷而容易消化不良、人际交往中排外或被排挤

宜：以自己的家乡或过去为题材做艺术创作、和爱人重温过去的美好、装饰家庭、储蓄钱财或买房

忌：不恰当的旧情复燃、感情上的消极应对

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