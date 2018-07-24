2018第2次水星逆行：切忌过于主观(组图)

作者/寂多蔓生[微博][博客]

2018第2次水星逆行：切忌过于主观

随着网络的普及，水星逆行可谓成为大众最熟悉的占星天象，因为水星象征着交流、消息的传播，而每年会发生三到四次的逆行，也都会影响着我们的沟通能力，让我们与人出现争执，或是因为沟通不顺利而产生误解，所以很多人都以为水星逆行完全是不顺利的象征，但实际上在逆行中，却也会让我们看清一些背后的真相，因此虽然水星逆行时不利于我们直接去做决定、签署重要的文件，却很适合我们反思自己过去的言行，给予自己成长的力量。

从7月中旬开始，在接下来约1个月的时间内，在关于电子设备的维护及重要文件、资料的传输上，也需要我们及时做好备份，因为在水星逆行时家用电器、电子设备、WiFi、电话通讯及工作用品极有可能损坏或丢失，你也可能会忘记了重要的秘密，或是干脆没带钥匙而进不了家门，这些容易影响到我们日常工作与生活的小事上，最好时时注意，及时去报备、维修，免得错失重要的计划。

而近来，也会有许多与故友、老同学甚至前任重逢的机会，这些机会可能是筹谋已久，也有很大可能只是偶遇，所以时时刻刻需要我们保证自己的状态是最佳的，才能不至于让自己后悔；对于从事文字与创意工作的人来说，你可能会在查找资料的过程中，无意间发现有人在抄袭自己，或是因为借鉴他人的文字而引起非议，围绕文字、语言引起的争端可能会出现较大的舆论事件。

在旅行、出差、上班途中，你可能会因为没考虑时间而错过航班、电车，或是因为拖延症来袭，影响到日常的工作中，这些都是在水星逆行中最常见的问题，所以有必要早做打算，早不宜迟，不要抱有侥幸心理，尽量别给别人添麻烦。

虽然水星逆行看起来会带给我们很多困扰，但这些事情却是可以努力避免掉的，水星逆行是一个调整自我，告别往事，弥补遗憾的阶段。学会整理过去，忘却不愉快，才能真正重新出发。

本年度水星会逆行三次，均落于火象星座内，带来突破的决心与见证内心真实需求的勇气，却也因为火象星座缺乏对事物探索的细致规划，所以在今年三次水星逆行中，我们都容易因为过于主观的看法与言行，反而为自己带来麻烦与非议，所以在今年的所有水星逆行，包括前期、后期影响期限内，更需要我们谨慎去对待人际关系，避免在冲动的情绪下说出不好的话、做出后悔的决定。

2018年7月26日13：03，今年第二次的水星逆行将落在狮子座23°27‘，狮子座具有的“以我为尊”，会提醒我们把重心放到自己身上，学会爱自己才能得到别人的爱，但是另一方面也可能因为过于自我，而在这次水星逆行期间出现被人孤立的情况，若是想解决人际上的问题，先要平衡好自己的心态，有许多事你觉得是为别人着想，但是这些人真的需要你这样的帮助吗？就好像有些人打着为你好的旗号，但是你真的好了吗？

自3月份以来，群星逐渐处于逆行的状态，受到星象的诱导，不论是工作、情感或是生活上，每个人都面临着去与留的抉择，而到了7月底直至8月，水星逆行掀起的波澜，加上月初月末的两次食相的影响力，会让一切潜在的问题会用更为激烈的方式展现出来。

是遵从内心真实的意愿，还是听从身边人对你的期待？不论做出哪种决定，都会让人有些迷茫，直到8月19日水星结束逆行之前，你可能都会感到不安，或是出于自尊心去做出违心的反应，这一切是正常的。而随着水星的逆行，会再度与火星对冲、与木星构成刑克，打破你内心虚伪的假象、那些伪装的平静，把你从逃避现实中拉出来去面对生活的真相，你的反应可能更真实，也可能会过激，要想清楚，虽然水星在逆行中给予我们反省、修复关系的作用，但毕竟有些关系、有些事是经不起二次伤害的，至于该怎么解决你遇到的问题，取决于你的耐心与决心。

最终一切会在9月初恢复平静，因为即使8月19日水星已经结束了逆行，但仍会在结束后有2周左右的后期影响，至此此次水星逆行才算真正意义上的结束了。这次的逆行并不需要我们去做决定，而是在提醒我们重视自己的感受，只需好好倾听内心的感受，通过反思上半年以来你所做的一切，去想清楚自己究竟想要的是什么，固然有些事我们难以从现实角度上去改变，但若是想好好珍惜，仍有解决问题的机会。当然，前提是不要赌气，与面子相比，还有更多我们想去好好珍惜的人物事。

还是要老生常谈一句，不要夸张水星逆行的影响力，比如说在明明没有水逆的月份里但凡出了问题就说是水逆来了，或者很多营销号以讹传讹说水星逆行会召回EX。实际上你遇到的很多事都只是自己想多了，星象固然对人会造成影响，但只会把本来的问题扩大化或者暴露出来，而不会凭空带来问题。

水星逆行的回溯作用会使得一些人开始回顾往事，或与某些人重新恢复联系，但这些人未必是你的EX，可能只是老同学老朋友老同事，换句话说就算肯与你联系的是EX，也未必是你喜欢的那个，而单纯的问好也不一定是想破镜重圆，这次在狮子座的水星逆行更会让我们重视自己的需求。你要先学会爱自己，才能得到别人的爱，也才懂得珍惜所爱，你当然可以去争取自己喜欢的人，但在这之前也要考虑下对方的感受，不要以爱为名去伤害对方。

水星也不是最近几年才开始逆行的，日子该怎么过还是怎么过，以前不知道有水星逆行这回事儿的时候不也照样安生过日子吗？星座运势的存在，是想尽量提醒大家趋利避害，在水星逆行期提前做好心理准备去应对，比如说不要太草率随着心情做出抉择，或是旅行出差的时候提前去准备好物品，或是在与人交流的时候尽量不要太冲动等等。还是那句话，任何星象只能把人本身存在的问题激发出来，而不会凭空出现麻烦。

本次水星逆行因为又逢食相与群星逆行，对变动星座、固定星座的人群均影响较大。

太阳、上升星座：双子座、处女座、射手座、双鱼座

你需要注意措辞上的问题，尽量别因为图一时痛快而为自己带来麻烦

太阳、上升星座：金牛座、狮子座、天蝎座、水瓶座

要更注意平衡内心的感受，去疏导内心压抑的情绪，避免在冲动的情绪下做出后悔的决定

如果你懂得基础的占星知识，那么可以做一个本命VS行运盘，来看看本次水星逆行落在你本命星盘的哪个宫内，或直接看狮子座23°27‘在你本命的哪个宫内。建议同时参考太阳与上升星座，因为有些人可能走得还是日座（通俗说的星座）的运势。

如果你对占星知识浅尝辄止，只知道自己是什么星座的，那么直接对照下列星座文章的标题去看即可。普遍说的星座就是你的太阳星座，上升星座则是你对外表现的样子，也具有参考意义，可以自己去新浪首页做个星盘来看下自己的上升星座是什么，然后对照小标题去看。

参考自己的日升星座，运势仅供参考，毕竟每个人走的大运不同，一人一命。

[白羊] [金牛] [双子] [巨蟹] [狮子] [处女]

[天秤] [天蝎] [射手] [魔羯] [水瓶] [双鱼]

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