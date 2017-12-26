越是有困难，这些星座就越不会分手(图)

文/摘星工厂-星吧

这些星座越是困难就越不分手

比执子之手与子偕老更为难得的是山无陵，天地合，仍不与君绝的传奇！对于爱情的坚持是和个人的性格有着极大关联的，到底哪些星座会情比金坚、绝对经得住开考验呢？

NO.1：魔羯座

魔羯座的人虽然是很务实的，但是他们一旦认定了一个人后他们就会很专一，并且会把照顾对方当成是自己的责任，不论是对方发生不幸还是面对困难和劫难，他们都会认为照顾对方与对方共同分担是他们义不容辞的责任。因为这种强烈的责任心，所以当对方越是需要帮助或者面临困难的时候他们就越是无法割舍对方。

NO.2：狮子座

当面对困难的时候，狮子座英雄主义的悲情色彩就出来了。他们会觉得这一切都是他们应该承担的，即便他们不爱你了或者已经有离开你的打算了，他们也会在困难过去之后才提出来，他们会觉得这是他们的“英雄宿命”，如果这时他们不拯救你，你怎么办？因此在关键时刻，狮子们会因为使命感而对对方不离不弃。

NO.3：双鱼座

双鱼座是个纯粹的浪漫主义者，对于劫难和困难他们不是不恐惧，不过他们对于浪漫爱情故事的激情会冲淡他们对于劫难的恐惧，浪漫会挤去恐惧在他们脑海里的位置，在他们的心里只有感天动地，没有其它情绪存在的余地，所以他们是越是爱得难就越有动力爱得深。