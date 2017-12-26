挽回机率0！最不知悔改的星座负心汉(图)

文/摘星工厂-星吧

挽回机率0！最不知悔改的星座负心汉

苦恋是很多人都会经历的，所谓“情不知所起，一往而深”，为的只是心中的那份义无反顾，但有些人是不值得等待和挽回的，一旦遇到这种情况，你所付出的一切永远都不会有回报。那么下面就细数一下12星座谁是不可挽回的负心汉吧。

天蝎座：从天堂到地狱

说到天蝎座的一颗热情的心脏，仿佛是个地球人就铁定认为他们属于“只应天上有，人间能得几回寻”的彪悍极品。但是，千万别忘了，茫茫人海中觅得的一段真爱的比例该是多么稀少珍贵啊！比期货还价值连城。在他们遇上哪怕用弱水三千之其中一瓢的机率来形容也不为过的真爱之前，蝎子们可是非常热衷于暧昧周旋的猎艳游戏的，天生精谙此道的他们就像品鸡尾酒那样享受三千佳饮。看看莱昂纳多？迪卡普里奥的滋润日子吧，对方还是个超级模特呢！这说明了蝎子痴迷感官品味的一流。而且，蝎子很信赖本能，他们的守护星就是本能力量之星，所以，他们往往在第一眼就能凭借感觉判断出对方究竟是国宝大熊猫似的一瓢还是三千惯例，日久生情的套路基本不会发生在他们身上。一旦你不是特例，他们负心起来简直就跟从来不认识你一样。从天堂到地狱有多远？天蝎座的查尔斯王子给出了多么典型的注脚，戴安娜王妃的确死于心碎……

水瓶座：好马不吃回头草

水瓶座的为人处世方式常常交往还未开始，先兀自拉开戒备的距离，他们以“个人主义”风格示人，实则防卫。他们用行为古怪的外衣来警戒着想要轻易犯境的外人，就跟《天下无贼》中表面看似温情平和、其实几路人马暗自较劲的列车内的气氛一样。爱情比起友情、亲情的风险要大得多，这也是他们愿意宣称更看重后两者胜过前者的理由。就像古龙说的，他们就是硬核桃，一下子敲击开也就成了，问题就在于你敲不敲的开啦！于是乎，基本上各个“薄情寡义”星座排行榜上都少不了水瓶座的名讳，这实乃对闷骚的瓶子们的误解指控。爱面子的瓶子们就算在对方提出分手时也是最不会断然拒绝的一族，那种给人时时刻刻我行我素的感觉是他们活下去的养分补给，因为不想受爱情重伤只愿像溜冰一样轻松滑过，所以“不求天长地久，只愿曾经拥有”也是瓶子们的座右铭，他们负心最难挽回的理由就更简单了：好马不吃回头草。

双子座：你是我的玫瑰，她是我的花

有的星座充当负心汉的理由是因为自始至终保持若即若离的距离，暧昧得叫人猜不透，朦胧得让人看不清；双子座的负心理由其实非常“和谐良善”，那就是他们貌似不大懂得保持一定的距离该是多么重要。他们伶牙俐齿、古灵精怪的本领常常让人乐到发花痴加抽筋，而他们的正牌另一半往往就要发飙捉狂了。跟天蝎座和水瓶座的冷性和硬性负心还不一样，他们扮演了“薄情寡义”的角色还通常让人怨恨不起来。希斯？莱杰扮演的卡萨诺瓦就是一名双子座式爱情斗士，但他是真的迷恋各种名花一样的女人，所以女人们就算没谁能跟他携手一生但大多数都不记仇于他。所以双子们所谓的负心大多源自于对变化的感应，他们能像段正淳那样甘愿为任何一个女人做任何事，除了只为一个女人……这也没法子，谁叫全世界美女所占女性人口比例，远远超过了美男占据的男性人口比例呢？当双子座负心难挽回时并非因为他们不爱你了，只因他们的心在高唱：你是我的玫瑰（相信他们吧，绝对实话），（同时，我又发现了另外一朵）她是我的花~