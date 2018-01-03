哪些星座女喜欢囤男朋友(图)

哪些星座女喜欢囤男朋友

储男癖，是由“强迫性囤积症”引申而来，是指女性将所有舍不得扔掉的男人储备起来的行为。这种行为可能是由于虚荣心，可能是由于自卑心理，也可能是更深层次的、自己都尚未察觉的其他心理动机。在当事人自己对此毫无察觉的时候，这种储男癖对她们自身其实也是一种伤害。因为并非所有女生都喜欢被一大群男生包围的感觉啊！所以不管你是不是以下被列出的“储男癖易感人群”之一，摘星工厂—星吧都建议你看一下这篇分析。有则改之无则加勉，不是更好吗？（请参考太阳及上升星座）

第一名：射手女

公主情结常在我心，如同长不大的小孩

每个女孩心中都存在公主情结。它包含多重含义：渴望被娇宠被关注，自己的需求能轻易获得满足，无条件的包容和保护，在无忧无虑的心态下获得幸福，并且不需要太多责任感……必须承认，适度的公主情结是少女情怀的体现，但凡事过犹不及。假如太过重视这种情结带来的情感需求，那就成了“公主病”。偏偏射手女身上比较容易发生这种状况--内心单纯的射手女，并不擅长反复分析和反思自己的行为。她们总是像小孩子一样，本能地去亲近那些善待她们的人，而不去过多考虑这种亲近是否会被对方理解为某种许可或暗示。这样的结果往往是对方被搅乱一湖春水，射手女自己却懵然不知。结果就造成了往往有很多追求者同时出现在射手女身后的局面，而射手女完全不知道自己的单纯才是“人心大乱”的祸首，还在那里一边抱怨追逐者的穷追不舍，一边对自己的魅力暗自欣喜呢。

第二名：双子女

人无远虑必有近忧，多几手准备总是好的

双子女在面对追求者时，哪怕脸上的笑容再灿烂，心中想的往往也都是满满的得与失。甚至可以说，直到真命天子出现之前，双子女对于爱情的理解，其实是非常局限而不成熟的。爱情不是被涂抹成玫瑰色的战争，情爱途中的付出也并非一定以交换为目的。然而双子女总是不愿接受这一点。因此，既然开启了“战争模式”，对于可能有价值的“资源”，双子女当然会尽可能地收归己有。虽然她们心中的想法并不一定是自私的，更可能的表现形式是“他人不错，我还想多考虑一段时间”，或者“不妨先让他吃吃苦头，抻他一阵儿，考验一下他的决心”等等。其实，连双子女自己都没意识到，她们只是在储备“战略物资”罢了。

第三名：双鱼女

你的温柔，让每个人都驻足流连

很少有男人能抗拒双鱼女的气场。她们柔弱，能激发对方天性中的保护欲；她们可爱，有时甚至可以说呆呆萌萌的像小动物一样让对方心都酥掉；她们乖巧善良，乐意倾听别人的心声并且随时给出回应……最要命的是她们天生的温柔！换句话说，双鱼女总是不懂得如何拒绝别人。对她们来说，拒绝意味着伤害，而伤害别人比伤害自己更让双鱼女难受。而这种已可以称得上“优柔寡断”的温柔，在男性（特别是对双鱼女心生恋慕的男性）眼中，难免被理解为“允许进一步接近”的默许。所以双鱼女总是在不经意间，已在身边“储备”了大量的追求者。要知道，双鱼女在这个吸引和被吸引的过程中，展现出的始终只有自己最好的一面，让人连对她们怨恨都找不到理由。

第四名：狮子女

控制欲强，把每段感情的胜败看很重

作为兽中王者，骄傲是狮子的特权，并且在狮子女看来，她们和狮子男同样有骄傲的权利。不仅如此，由于性别原因总是因这种骄傲被“另眼相待”的狮子女们，心中往往积蓄了许多不满。因此在面对感情时，她们固然有恋爱中的女人都有的娇羞和妩媚，却也有面临挑战时才会出现的决心和斗志。换个更好理解的说法，就是狮子女固然重视感情本身，却也同样重视自己的自尊与自信。而对后者的重视，会使狮子女下意识地把感情问题复杂化，直到将其重新定义为两性之间关于个人影响力的角力。有时这种定义甚至会被变形为“如果我不能证明自己征服了你，那么我就输了”。而在面对追求者时，狮子女所理解的“征服”自然是指：在自己不需要刻意付出（甚至明白地表示拒绝）时，对方仍然不愿结束执著的单恋。于是在这种心态的影响下，狮子女哪怕是刻意让追求者体验挫败感，最后仍然难免给对方丢一点小小的甜头--虽然此举并非本意。而这样一来，自然导致狮子女裙下之臣的数量，越聚越多喽。

第五名：白羊女

每个人都很好，做不成恋人也想做朋友

白羊女对待外界的态度，是种孩子一样的天真欢喜。这种心态像是保护层，既让她们免受了很多外界的伤害，也使得她们在看待外界时，由于多了这样一层“有色眼镜”的过滤，比较容易忽略掉很多负面信息。比如说，在和他人交往时，她们往往不会留意到对方身上的缺点，而对方的优点却总是被无限放大。在这种心态的光环笼罩下，无论对白羊女还是对他人来讲，双方的交往都是简单明快的--这也是白羊女特别容易吸引异性好感的原因所在。不过，会造成“储男”的后果，并非白羊女本意，她们只是对感情问题有点后知后觉的迟钝，外加在处理感情问题时，也缺乏足以支持她们“快刀斩乱麻”的理智而已。太过天真的白羊女总觉得，只要自己把拒绝的态度表明，并且对方明确表示了接受，就可以像以前一样继续以朋友的身份相处。可实际上，这时如果表态不够坚决彻底，反而容易造成“抽刀断水水更流”的局面。