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跟星座交朋友可真苦了你的小心脏了(图)

2018年01月03日 12:50 新浪博客
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当你的玻璃心碰上这些星座，恐怕就有一幕幕的“惨剧”发生了！

　　文/摘星工厂-星吧

跟星座交朋友可真苦了你的小心脏了跟星座交朋友可真苦了你的小心脏了

　　有人说，最好的爱情在于有气味相投的前提，而交朋友也可遵循此原则，合得来才能愉快相处，当玻璃心碰上这些星座，恐怕就有一幕幕的“惨剧”了！摘星工厂-星吧特此通知：玻璃心不能交的星座朋友。

　　狮子座

　　特别在意面子、把自尊心看得比天都要大的玻璃心们，狮子座你们就得少去/别去招惹了。狮子座的骄傲指数在12星座中，能冲入前三，有时在你看来，狮子座也没什么了不起的，但狮子座就是异常地相信自己是强者，在跟人来往的时候，狮子座不会掩饰这一点，不会谦虚低调，虽会热心肠地照顾他人，但却刺伤了某些人的心。

　　魔羯座

　　得不到感情回馈就破碎的玻璃心，魔羯座是你们要谨慎交往的星座！魔羯座的人全年无休地“独善其身”，就是有“自省”，也是思考如何完善、处理个人的前途与事务，给予身边人的关怀就是一个字：少。别说是朋友了，就是知己亲友，魔羯座也可能让他们得不到相应的关爱，所以呢，你想要一个热情的朋友，别选魔羯座。

　　射手座

　　射手座千好万好，就有一样不好：说话不多修饰、不多看人脸色。同是爽快豁达之人，倒也觉得这样的射手座非常可爱，可能把一句话读出千万种含义的玻璃心就不一样了，即便是了解射手座说话有时会不经大脑、更不会另加深意，还是会觉得面子里子都被伤到了，开始愁肠百结——此类玻璃心，还是别靠近射手座了。

标签: 星座单身最酷快乐

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