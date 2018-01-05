不分年龄段，老嫩通杀的星座(图)

不分年龄段，老嫩通杀的星座

魅力有一种能使人开颜、消怒，并且悦人和迷人的神秘品质。一个人的魅力对某些人或许是慑心动魄不可抗拒的，所以就有了一见钟情、一见如故；对某些人来说也许就是平淡无奇，甚至不屑一顾。只不过世间万物，皆有偶然，“科技紫微星座网”就带你来见识一下那些魅力不分年龄段，老嫩通杀的星座吧。

TOP1：天蝎座

最神秘，也最沉默。爱一个人可以最专情，恨一个人也能够最彻底，灰色的一面令人害怕接近，可一旦拨开云雾，展现出阳光的一面，又会是魅力无人可及。只要你真正了解天蝎，就没办法从他们那迷惑人的眼神中逃离。正如爱情世界里，身高不是距离，年龄也不是问题，很多时候，天蝎不用说什么，只要静静的坐在那里，微微一笑，不管你是老是少，多少心也就沦陷在了天蝎那从内散发出的光芒中，并且流连忘返，久久不愿离去，沉淀在心中，成了不可磨灭的亮点。

TOP2：巨蟹座

说巨蟹老嫩通杀，不是夸张，也绝非空穴来风。天生的母性情怀，让他们无论何时都散发出一种令人感到安心的气息。于是比他们年少的人，总是情不自禁的想要靠近，吸取更多温暖。似亲情，又比亲情多了几分羞涩；似爱情，又比爱情多了几许温馨。就是在这种说不清道不明的情愫中，一步步深陷，欲罢不能。巨蟹与生俱来的似水柔情，又能令年长的人激发出想要保护的欲望，总是愿意付出更多，来博取他们真心的笑颜。

TOP3：水瓶座

水瓶无论是和年长他们十几岁，还是比他们年少十几岁的人，相处起来都非常的和谐，完全不会存在代沟的问题。默契不需要特别培养，因为水瓶洞察心态的能力真的有够强，会有意无意的谈及对方感兴趣的话题，又不失幽默色彩。不说一见倾心，但他们乐观的心态，清新自然的活泼表现，总会给对方留下深刻的印象。水瓶能够老嫩通杀的法宝其实就是轻松快乐，不给对方任何压力，也不亦步亦趋的随波逐流，总能在简单的氛围中张扬出与众不同的个性。

TOP4：射手座

射手之所以能够毫无顾虑的充分享受自由，那是因为他们潇洒的魅力无人可挡。跳跃性的思维不会带给对方任何困扰，反而能引发更多的好奇心。跟着射手玩乐，不仅能将心中忧愁的乌云一扫而光，他们举手投足间流露出的惬意，也会使你情不自禁的跟着欣喜。射手的魅力，不似耀眼非凡的轰轰烈烈，好似行云流水的风轻云淡，能轻易打开你的心扉，抚平你不安的悸动，引导你向着最美的地带前进。不管你和射手的年龄是否相差一大截，都会无法克制的喜欢上他们挥洒自如的人生态度。

TOP5：天秤座

天秤的温柔，有着独特的迷人味道，不只是似水柔情，更多了一份纯真的可爱。做错事时的无辜表情，没有半点做作，完全不会让你心生反感，还会产生想要呵护的冲动。谈吐自然，举止得体，气质高雅，又不乏调皮，像极了一道口味鲜美，又营养丰富的菜肴，老少咸宜是理所当然的。如果你还没有被天秤的魅力所吸引，那是因为还没发现他们的好，一旦发现就会有找到宝贝般的惊喜。

其他没有上榜的星座男女，大可不必过于气恼。老嫩通杀的魅力确实令人羡慕，但这也是把双刃剑，会因为容易陷入感情的漩涡中而感到心累。其实，只要能拥有两情相悦的爱情，守着一份宁静的幸福就很好。