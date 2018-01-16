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任性！啥星座是最易出“野蛮”型恋人(图)

2018年01月16日 12:30 新浪博客
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要是一不小心遇到任性的恋人你自个儿可就不会再觉得浪漫了，那么哪几个星座是最容易出“野蛮情人”型的男女呢？

　　文/摘星工厂-星吧

任性！啥星座是最易出“野蛮”型恋人任性！啥星座是最易出“野蛮”型恋人

　　谈恋爱的时候大家都希望被宠着呵护着照顾着，《野蛮女友》电影看着浪漫，但现实生活中要是一不小心遇到任性的恋人你自个儿可就不会再觉得浪漫了，那么哪几个星座是最容易出“野蛮情人”型的男女呢？

　　NO.3：魔羯座

　　魔羯座的人一旦任性起来那是很可怕的，他们的任性表现为：当你们出现分歧的时候，不管你用什么方法，他们就是不屈服，即便你当时“成功”的强迫他们“低头”了，很快你就会发现，不管你做什么，他们都会摆出一副“死人脸”，然后还会一找到机会就冷言冷语，让人觉得他们任性得真的很欠扁。

　　NO.2：天秤座

　　天秤座的所有随和、nice和善解人意都只是对情人以外的人，刚开始谈恋爱的时候他们还会表现的耐心又有包容心，就像他们对待所有人那样，也正因为她在外面已经耗尽自己所有的弹性，所以慢慢的，在恋人面前他们表现的就是真正的自我，而且回到家他们还会把所有别人堆积在他们身上的负面情绪给发泄出来。

　　NO.1：金牛座

　　金牛男的任性表现在他们的“我就喜欢”，只要他喜欢就没什么不可以，他要不喜欢，就什么都不可以，他可以马上掉头走人，然后持续几天几夜的冷战，知道你屈服为止。而金牛女的任性主要表现在“吃醋”，金牛女吃起醋来那时一个惊天地泣鬼神，不论你怎么解释怎么摆证据讲道理都没用，她会变得异常的敏感、胡思乱想和斤斤计较。

标签: 星座排行任性野蛮

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