移动客户端

着迷妥妥的！这些星座都是撩汉高手(图)

2018年01月17日 12:58 新浪博客
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

无论男生女生，爱都有执著与平淡，前提是爱投放给了谁。有几种女生就能让男生着迷上瘾~

　　文/小晨故事

着迷妥妥的！这些星座都是撩汉高手着迷妥妥的！这些星座都是撩汉高手

　　大多数女生都想做一个万人迷，可以让很多人来爱不释手，欲罢不能。很多人都说男人的爱是肤浅的，其实不是这样的，无论男生女生，爱都有执著与平淡，前提是爱投放给了谁。有几种女生就能让男生着迷上瘾。

　　第三种：恋爱高手在爱情面前很大胆的射手女

　　射手座被称是最花心的星座之一，因此这个星座的女生天生就是一个恋爱的高手，她们懂得拿捏火候，懂得如何取悦男人来满足自己，因此这个星座的女生在爱情面前表现的相当大胆，前卫，不畏世俗。这也唤醒了男人骨子里的野性。跟这样大胆出位的女生在一起，让男人有回归本真的冲动，因此随着时间的继续就越上瘾的。

　　第二种：能够看透男人的内心的巨蟹女

　　男人天生就像一个猎手一样，他们一生都在打猎，猎取事业的成功，猎取女人的亲睐。巨蟹女天生有旺夫运，跟这些女生在一起通常会增加男生的财运。因此巨蟹女嫁入豪门的指数比较高，这也从另一个方面反映出来，她们的智慧超出其他星座女生。跟处女女生的年轻态不同的是巨蟹座女生懂得查看男人的心，懂得如何收服男生，让男生甘心情愿地拜倒在石榴裙下。

　　第一种：感情比较细腻温婉的处女女

　　处女座的女生天生对恋情都会比较细腻和温婉的。她们与生俱来的温柔本性是男生骨子里都渴望的小鸟依人型。这个星座的女性能让另一半在恋爱的生活中始终有一份激情。青春易流人易老，而人的衰老不是取决于外表的苍老，而是取决于你的内心。处女座的女生始终能保持一个年轻的心态，男人们通常都是通过女人来证明自己的成功和年轻。而处女女恰好给了男人永远年轻的感觉，男人怎能不着迷呢？

标签: 星座排行爱情大胆

推荐阅读
聚焦
关闭评论
今日看点+ 更多

董易奇揭秘2018年十二生肖全运程

且看2018年的你，是鸿运当头，还是心塞成狗。[详细]
董易奇揭秘2018年十二生肖全运程
有料GIF+ 更多
实用工具+ 更多
新闻排行

天生最富有的4个生肖女，越活越年轻，越来越多金

[详细]
2018年01月08日 13:41
生肖 女人 五行 子女 老公

中了五百万彩票，小伙测试女友是否拜金，结局亮了

[详细]
2018年01月13日 23:18
女友 彩票 结局 小伙 测试

狗年最命好的三大生肖，他们一遇到问题就有人帮忙

[详细]
2018年01月10日 17:52
生肖 财运 运势 肖马 事业

2017年苦到头！这3大生肖，2018年财运突飞猛进，喜事络绎不绝！

[详细]
2018年01月09日 13:27
财运 喜事 生肖 运势 好运

熬过2017，2018年开始顺风顺水、连旺10年的5大生肖！

[详细]
2018年01月03日 14:26
运势 生肖 平安 顺风 好运