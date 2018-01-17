着迷妥妥的！这些星座都是撩汉高手(图)

无论男生女生，爱都有执著与平淡，前提是爱投放给了谁。有几种女生就能让男生着迷上瘾~

文/小晨故事

着迷妥妥的！这些星座都是撩汉高手

大多数女生都想做一个万人迷，可以让很多人来爱不释手，欲罢不能。很多人都说男人的爱是肤浅的，其实不是这样的，无论男生女生，爱都有执著与平淡，前提是爱投放给了谁。有几种女生就能让男生着迷上瘾。

第三种：恋爱高手在爱情面前很大胆的射手女

射手座被称是最花心的星座之一，因此这个星座的女生天生就是一个恋爱的高手，她们懂得拿捏火候，懂得如何取悦男人来满足自己，因此这个星座的女生在爱情面前表现的相当大胆，前卫，不畏世俗。这也唤醒了男人骨子里的野性。跟这样大胆出位的女生在一起，让男人有回归本真的冲动，因此随着时间的继续就越上瘾的。

第二种：能够看透男人的内心的巨蟹女

男人天生就像一个猎手一样，他们一生都在打猎，猎取事业的成功，猎取女人的亲睐。巨蟹女天生有旺夫运，跟这些女生在一起通常会增加男生的财运。因此巨蟹女嫁入豪门的指数比较高，这也从另一个方面反映出来，她们的智慧超出其他星座女生。跟处女女生的年轻态不同的是巨蟹座女生懂得查看男人的心，懂得如何收服男生，让男生甘心情愿地拜倒在石榴裙下。

第一种：感情比较细腻温婉的处女女

处女座的女生天生对恋情都会比较细腻和温婉的。她们与生俱来的温柔本性是男生骨子里都渴望的小鸟依人型。这个星座的女性能让另一半在恋爱的生活中始终有一份激情。青春易流人易老，而人的衰老不是取决于外表的苍老，而是取决于你的内心。处女座的女生始终能保持一个年轻的心态，男人们通常都是通过女人来证明自己的成功和年轻。而处女女恰好给了男人永远年轻的感觉，男人怎能不着迷呢？