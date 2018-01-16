婚恋心理：瞬间将老公整垮的4大行为(图)

文/飘雨桐

瞬间将老公整垮的4大行为

其实，男人也有一颗容易受伤的心。只是在爱人面前，他不得不将大男子主义发挥得淋漓尽致。并非他是强大的，做老婆的就能想怎么说就怎么说、想怎么做就怎么做。要知道，有些伤可以随着时间推移而慢慢愈合；有些伤将成为伤害永远铭记。真爱他，就要努力呵护他。

女人有哪些行为，瞬间将老公整垮呢？

一、要求很过分

你是做老婆的，不是做女王的。颐指气使，不是你的专利。那是你老公，不是你奴隶。过分的要求，他也很想满足你、但确实无法满足。譬如，要买多贵多贵的珠宝；譬如，要住多好多好的别墅。凡事量力而行，而且要和老公共同奋斗。没有太多的坐享其成，你的过分要求让他很为难。

二、抱怨不幸福

女人抱怨：这辈子，我最错的就是嫁给你。不能给老婆幸福的男人，他会感到前所未有的自卑。因为他也在不懈努力，但说什么、老婆不体谅；做什么，老婆不理解。有力使不上的痛苦，男人只能打落门牙和血吞。他很想好好爱自己的老婆，要么方式不对要么力度不够——总之不讨好。

三、冷战拒交流

女人心，海底针。你不说，做老公是猜不出你什么意思的。冷战并不会有助于冷静思考，反而将简单问题复杂化。不交流的直接后果，就是误会越来越深。这不会是你想要看到的结果，而做老公的更是心急如焚。他不知道怎么了，问你也没有回应。他非常受伤，但也决不舍得怎么责怪你。

四、攀比更变态

谁家的老公，怎样怎样。我以前的男友，怎样怎样。可不要忘记，现在与你同甘共苦的是他。盲目攀比有意思吗？除了影响夫妻的幸福，更是给做老公的无比压力。闲来无事的撩风撩雨，那不是生活的情趣。攀比到最后，定然不是觉得现在已经很好。而是对老公无止尽挑剔，他何罪之有？

真爱他，就别伤害他。好好过日子，生活还是值得憧憬的……