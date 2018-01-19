拜拜吧您内！分手不瞎矫情的星座(图)

文/摘星工厂-星吧

拜拜吧您！分手不矫情的星座

在一段恋情开始的时候，沉浸于幸福中的男男女女都希望两人能相伴偕老，但爱情的路上总是难免波折，而真到了不得不说再见的时候，又有几个当事人能真正做到“轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我轻轻的招手，作别西天的云彩”呢？在即将成为陌路的旧日恋人面前，流连不舍者有之，愤怒不甘者有之，真能潇洒放手、成人之美的君子，怕是少之又少。那么究竟哪些星座能做到这难能可贵的一点呢？摘星工厂—星吧今天就来为大家揭开谜底。（请参考太阳及上升星座）

第三名：白羊座

放手理由：有伤春悲秋的时间，不如赶紧准备开始下一段旅程。

白羊座的人在朋友面前，总是大大咧咧地表示自己对感情看得很淡，不会过分纠结，对另一半也“不过尔尔”，但会这样说其实是因为，他们不好意思面对自己的 内心世界--恋爱前的白羊，一向以“自在的独行侠”自居，号称自己不会被任何人或事物牵绊住，只想为自己的意志而活；而恋爱后的他们见识到了全新的世界， 人生观、价值观不免也有所转变，但碍于面子，自己总是不愿改口修正过去的看法。这种好面子的习惯哪怕在遭遇分手的时候也不会改变：当被要求分手时，白羊既 可说是为了表示自己的大度，也是为了自我安慰，但总之他们会努力表现得毫不介意。好在，对总是充满探求欲和好奇心的白羊来说，未知的前程并不可怕，下一段 感情也许会更好。

第二名：巨蟹座

放手理由：看似毫无牵挂地放手，其实是我最后一次能给你的温柔。

巨蟹座的人，无论男女都非常温柔体贴，善于为他人着想，对另一半更是化百炼钢为绕指柔的百般迁就，千般疼惜。因为他们觉得，爱一个人就是要让TA感到幸福适意。所以对方的满意对他们来说，差不多是直接代表了自己感情上的好恶。不过，这种几乎无私的爱有时可能会让人感到压力（特别是对于某些自我意识比较强烈的人来说），另外假如遇人不淑的话，巨蟹自然也会有可能被人视作软弱可欺、能轻易辜负的人，因此尽管巨蟹的感情给出得如此毫无保留，仍然不能确保自己的爱情修成正果。而当另一半提出分手时，巨蟹的伤心难过自然是免不了的。但假如对方去意已决，他们会擦掉眼泪，不让自己的软弱和悲伤为对方添麻烦。有时他们甚至会故意伪装得很坚强，来让对方内心的负疚感减轻一些。

第一名：魔羯座

放手理由：不是我的，强留也留不住，又何必贪恋形式上的不分离。

魔羯看似重视理性超过感性，而情商也不是特别发达，所以总让人觉得缺乏浪漫细胞，但这不代表他们不重视感情。相反，在人前沉稳的魔羯心里，一点感情方面 的刺激都会让他们的情感荡起涟漪，只是他们不习惯将相关的情绪表现在人前罢了。对魔羯来说，他们不敢轻易涉足感情问题，是因为一旦投入，魔羯就不愿接受失 败和失去的结果（既是因为专情而用情至深，也是因为魔羯不喜欢有花无果的结局）。但尽管如此，当分手的要求被另一方斩钉截铁地提出时，魔羯仍然能狠下心来 挥剑断情。哪怕内心再不舍，也不会徒劳地去挽留对方。因为魔羯是对一个人好，就会全心全意给出自己所有的类型。他们会觉得，再勉强对方留下来，自己也未必 能比现在做得更好。反正已经尽了最大努力，留不住的，就让它去吧。