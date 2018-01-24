明明是"坏男人"却备受青睐的星座(组图)

究竟哪些星座的男人就是这类型“坏男”却又备受女性朋友青睐呢？！一起看看吧~

文/摘星工厂-星吧

明明是“坏男人”却备受青睐的星座

“男人不坏，女人不爱”，但这里的“坏”并不是指人格品德方面不端，而是指打破世俗对“好”的定义，富有情调、懂得浪漫，最重要的是能“坏”出情趣、“坏”出个性、“坏”出心意！那么，究竟哪些星座的男人就是这类型“坏男”却又备受女性朋友青睐呢？！且看摘星工厂—星吧给出的分析。（请参考太阳及上升星座）

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