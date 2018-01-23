女人心里无法抹去的星座男(图)

女人心里无法抹去的星座男

他离你而去，却在你心里埋下任凭时间如何冲刷也无法抹去的记忆，他是你过去的好情人抑或坏情人？

第一名：天秤座

代表论点：天秤，让我又爱又恨

想起天秤的前情人来，也许你更多是无奈，他们是好情人，这一点你很难否认：如果你是外貌协会成员，那么当初你选择天秤男很可能是被他外形和气质吸引， 的确，爱美的天秤男在这方面多半让人没话说，既能做到赏心悦目又能满足你的“私欲”；如果你更在意恋人的脾气品行，那么天秤男的好脾气也绝对是你选择的理 由，通常要求清幽娴静生活的天秤男性格平稳亲和，让你感觉十分舒服！但是他们优柔寡断、没责任感的态度是让你大为恼火从而滋生仇恨的根源，分手也显得拖拖 拉拉！左顾右盼实在让你很郁闷，想忘记也实在咽不下这口气！

第二名：白羊座

代表论点：白羊的伤人让你无法忘掉他们

就如白羊男在追求你的热情般直接，他们同样能在分手时候给你最直接的伤害。白羊座从来是想得到就做得到，“心到手到”是他们的行为写照，如果他们有一 天要和你分手，才不会管你会不会因此受到伤害留下后遗症，不喜欢就是不喜欢了，白羊男不会为了照顾你的情绪而勉强自己为你做出一些体贴的动作，就算是在不 能闹分手的场合，甩手走人的事情他也能做得出！偏偏在对你满心热情的过去，他不会吝惜对你付出感情，宠你爱你只为让你感受到幸福，这前后巨大的差异，才是 最让你伤心的地方！

第三名：双子座

代表论点：双子让你伤心却无法恨他

说起来双子座情人或许是大多数人心里那个始乱终弃的坏家伙，不错，他们能在和你交往的时候同时和一个或多个人保持暧昧关系，感觉你不“新鲜有趣”了， 就能在简简单单地挥挥手拍拍屁股说分手，且完全不把你悲情的眼泪放在眼里，更把对你说过的山盟海誓当作垃圾！他们的滥情和无情，让被甩的你恨得能把牙咬 碎，这些完全就能构成你死死记得他的一大原因，但不要忘了双子的他让你无法忘记的另一面：虽然在离你而去的那一刻无比绝情，但他在与你恋爱时，带给你的甜 蜜记忆，也能加深你对他的印象。双子情人向来恋爱花招多多，玩浪漫更是高手，这一点优秀容不得你忽视。