婚恋心理：4种前男友别挽回了!没戏!(图)

她再这么下去也还是浪费表情。甚至，连最后的尊严都没有。或许，这就是所谓的多情总被无情恼吧？

文/飘雨桐

4种前男友别挽回了！没戏！

导 语

张莎莎对前男友念念不忘，她总希望通过努力挽回上一段感情。用不计其数的时间，等对方的回心转意。但我觉得，她再这么下去也还是浪费表情。

前几天，闺蜜约出来聚餐。张莎莎再度缺席，但我们都无比理解。张莎莎对前男友念念不忘，她总希望通过努力挽回上一段感情。用不计其数的时间，等对方的回心转意。但我很不道义的觉得，她再这么下去也还是浪费表情。甚至，连最后的尊严都没有。或许，这就是所谓的多情总被无情恼吧？

哪些前男友，决计不肯回头呢？具体问题，需要具体分析：

一、另觅她爱型

这世上，什么都缺。唯独不缺的，就是男人与女人。分手之后，他在感情方面是自由自在的人。不排除，转身离开的他马上着手寻找另一个喜欢的女人。就像圆舞，和你跳完接着换人继续跳下去。既然已经找到了女伴，那他根本没有必要回头找你。人家，幸福着呢。

二、情殇死心型

或许，他是真的爱你。分手，无异于致命的打击。既然如此，那尊重你的任何决定。爱的成全，也并非是所有人都能心甘情愿做到的。放手让你走，放手让你追求自己想要的幸福。他则选择躲在角落，任由伤口淌血。哀莫大于心死，他没有回头的力气。

三、嫌弃不屑型

这类男人很拽，他会认为：你不过是被他玩过的破鞋。现在穿得不合适，甩了就是甩了--不需要有任何解释。他对你已经没有了所谓的兴趣，即便你万般讨好也无济于事。就像张莎莎，她都被人嫌弃得无以复加。再苦苦哀求，男人更会觉得离开是正确的选择。

四、计较报复型

谁说女人小气？男人若是小气，绝对是有过之而无不及。斤斤计较的女人，小心眼还是有点可爱的。因为喜欢所以在乎，可以理解虽然未必可以接受。可斤斤计较的男人，未免可恶甚至可怕。你越想复合，我越不为之所动。好让你知道，和我某某人分手就这个下场！

天涯何处无芳草？当真分手，那就一别两宽、各生欢喜了罢……