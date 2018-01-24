职场低调隐藏实力的星座女(图)

职场低调隐藏实力的星座女

不知道身为职场中人的你，有没有注意到身边存在着这样的女同事：她们不太擅长言辞，不会那些长袖善舞的交际手段，很少会主动争取让领导注意到自己的工作机会，也不会故意和别的同事竞争，来获得其他人的关注和赞美。但她们身上就是有一些说不清道不明的优点，让你与她们相处得越久，就越是信任和喜欢她们（无论职场内外）。这样的职场女性，我们将其称为“暗香型”职场女。比起八面玲珑，能第一时间在周围人心中留下深刻印象的“花枝女”（总是花枝招展地引来各种关注）来说，暗香女可能不具备第一时间的竞争优势，但她们的潜力却是巨大的。今天摘星工厂—星吧就来带大家看看，究竟哪些星座女具有“暗香女”的潜质。有心效仿的话，可一定要认真看接下来的内容哦！（请参考太阳及上升星座）

第一名：巨蟹座

闻香识女：贴心、温柔，总能观察到被他人忽略的细节，而细节无疑是决定成败的关键！

巨蟹座女孩通常秀外慧中。拥有灵秀心思和细腻情绪的她们总是默默地做着自己份内的事，力求将一切工作执行得尽善尽美，让领导和同事都无可挑剔。但在这个过程中，她们却不愿把自己的优点刻意表现出来，因为这个星座的人多少都有些孤高，不愿意用“邀宠”的方式来博得他人的关注和赞许。所以在埋头工作时，巨蟹女的的存在感真的很低--试想一个哪怕遇到再大问题也不会轻易找人求助，宁可自己加班到深夜、想尽办法寻找各种解决方式，也不愿拜托别人和自己一起在下班后晚走半小时的女孩，其言其行在别人眼中，自然符合“低调”的标准。不过相处久了，这些言行中所包含的体贴、好强、有责任感等品质，自然会慢慢被周围人感知到。更何况巨蟹女性格中温柔的一面，使她们总能渐渐获得他人的信赖，并变成很多人的倾诉对象甚至知交。所以巨蟹女在职场中的人缘指数绝对属于“慢热型”，但也绝对称得上是No.1！

第二名：双子座

闻香识女：往往是最擅长给整个团队提供建设性意见的人，在工作中对周围人的帮助极大。

单说为人处世风格的话，双子座的女生在平时的职场生活中，应该算作界于“花枝型”和“暗香型”之间的风格。她们虽然不是那种喜欢把什么都挂在嘴上说，好让别人知道自己做了什么、做得多好的类型，但也不是甘心天天藏在幕后义务奉献的铺路石。确切的说，双子女在职场中的表现还是充满进取心的，也会一直寻找向上爬的机会。只是她们不会把这些当做唯一的奋斗目标。所以双子女虽然好强，但并没有倔强到刺目的程度，也就不至于成为职场中引人非议的存在。另外，她们聪明的头脑和敏锐的判断力，不仅没有成为她们夸耀自己的理由，而且更多时候，是她们在和平日沟通不多的同事打交道时的“催化剂”--无论你是哪种类型的人，在工作上都有遇到难题的时候。而这种情况下只要双子女在，她们总能适时地给出切实可行的建议。这种帮助在职场上可是相当受欢迎的，也正是因此，双子女才能荣登“暗香榜”第二名的位置！

第三名：白羊座

闻香识女：随时活跃气氛的开心果，职场气氛的调节器，总能为大家带来欢声笑语。

无论对工作究竟有怎样的定位和长期打算，白羊座女生在职场中通常难以给人留下“事业型”的印象。因为这个星座的人天生心思较浅，不爱伪装和隐瞒，且更喜欢轻松的生活和无拘无束的姿态，而这些都与职场风格不太兼容。所以白羊女在别的同事看来，就像是还没长大的孩子一样，或许足够聪明，也有潜力，却难以将重担托付给她们。而这也是她们不能被认作“花枝型”的主要原因。不过即使如此，白羊女性格上的优点仍然会在日常生活中渐渐得到同事的认可。因为无论是怎样的职场环境，都需要有人能像开心果一样为大家带来欢乐和聊天的谈资。这种能力虽然不能直接提升团队的工作效率，但适度的放松确实有助于团队气氛的调整，而这点能进一步加强团队个体之间的协作关系，即有利于团队的整体建设。再说，即使不引入这些管理方面的术语，又有谁能拒绝总是笑脸迎人、随时愿意和大家分享开心事、新鲜事以及自己糗事的白羊女呢？

第四名：处女座

闻香识女：严肃的外表下藏着与人为善的心，不喜夸耀自己的品行，但确实总想为别人做些什么。

最近一段时间，处女座的朋友们在网民中被黑得很惨，乃至于这个星座的人经常抱怨自己“都没办法和小伙伴们一起玩耍”了。不过，尽管这些令处女座备受打击的言论中确实有夸张的成分，但这个星座的人具有不擅长与他人沟通、性格内向甚至自闭，不喜让他人窥见自己内心等特点，才是他们到处被误解的原因。特别是职场上，很多人都只看到了处女女疑似工作狂人的一面，并震惊于她们处理工作问题时锱铢必较的极致严谨。正是这种令人纠结的严格，使很多人对处女座同事敬而远之--谁愿意和一个只会衬得自己工作不够认真、并且随时会被抓住各种漏洞的人做朋友呢？可是话说回来，处女女的严谨在工作中可是一大优点，某些事业心强的同事，会渐渐欣赏这样的她们，甚至向她们谦虚学习。这还只是处女女“暗香”的一方面。另外，容易害羞的处女女其实有着一副热心肠，在发现同事遇到难题时，她们也总是愿意悄悄帮上一把，而这样的行为也能逐渐为她们带来好口碑。所以说，处女女的好处，只有用“日久见人心”才能概括得出了！

第五名：双鱼座

闻香识女：虽然总是犯小迷糊，但可爱的性格仍然使她们容易被当做周围人的宠儿或“吉祥物”。

职场中的双鱼座女生往往让人爱又爱不得，气又气不得。会有这样矛盾的态度产生，是因为双鱼女或许也很想把工作做好，并且她们的学习能力与工作能力都不差，但这个星座的人（特别是女性）天生有点粗心，像是丢三落四啦、记忆偏差啊、选择性遗忘啊这些小毛病总会时不时地出现在她们的工作中，让同事们哭笑不得，也少不了为她们收拾烂摊子。而双鱼女没有很多花枝女那样的巧嘴，往往是欠了同事的人情，却不懂得如何答谢，只是怯怯地缩在那里，一副害怕再次犯错的样子，让人又气又笑，不忍心再责备她们。不过即使如此，双鱼女也不至于变成职场团队中的包袱。毕竟小迷糊是一回事，这个星座的人情商都很高，擅长在工作中突破常规思路，用巧妙的方式迂回地解决棘手问题，而这样的特点往往受到领导的倚重。另外，相处久了，很多人会发现其实双鱼女的小迷糊真的很可爱。特别是男性，对呆萌的双鱼女抗性通常都是负的！所以双鱼女在职场上起步时虽然总是磕磕绊绊，但通常都会越走越顺，这也正是“暗香女”的一大特征啊！