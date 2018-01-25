看看我！最讨厌被忽略的星座(图)

看看我！最讨厌被忽略的星座

人是群居动物，每个人都害怕孤单。当你对某件事情犹豫不决的时候，你会下意识的询问身边人的意见；当你难过伤心的时候，你会向他人倾诉。但是不是所有的人都会对你的倾诉做出回应的，这时候你就会觉得自己很悲催，毕竟谁都不喜欢被忽略、被敷衍的感觉。那么，十二星座中谁最讨厌被别人忽略呢？

狮子座

作为王者，狮子的自尊心绝对不可低估。自信的他们从不认为有什么困难会难倒自己，“有志者事竟成”大概就是他们的座右铭。喜欢结交朋友，也坦诚相待，有快乐也愿意拿出来一起分享，更有理由相信别人对自己也是一样的热情。因为带着天生的贵族气质，狮子只要是自己想做的事，都会觉得结果理所当然应该是成功的。因为从未想过被拒绝，被敷衍，一旦被泼冷水，那种突如其来的落差感会让他们瞬间就被冻住。秋风萧瑟，心也跟着有种要被冻碎的错觉。

没有谁一定要围着谁打转转，就算是爱人，狮子有必要改改太过以自我为中心的王者态度。而作为真正关心狮子的朋友，用满腔的热情回应，会让他们感到很窝心，你的一次不小心敷衍有可能就伤到了他们其实很脆弱的心哦。

白羊座

拥有旺盛的精力，习惯直来直往，对生活充满了积极向上的热情。白羊很喜欢自己风风火火的行事风格，在他们看来，人生就应该是斗志激昂，用无限的热情来寻找最精彩的时光。正是因为拥有这般勇往直前的气度，也就特别无法忍受别人顾左右而言他，犹犹豫豫的不给答复，或是说的好听但没有行动。想拒绝的话，直说就好，就算心里不爽那也是一时的，表面应付了事，反而会让白羊事后越想越气愤，严重的甚至会产生口角纷争。

一腔热情碰到冰块，的确挺让人难受的，但是，白羊有时候也要静下心来自省一下，因为自己的冲动，是不是也不小心冒犯过他人，忽略了别人的感受。

天秤座

天秤喜欢热闹的氛围，害怕一个人独处，一个人呆久了，就会产生莫名的失落感，就好像心缺了一块，不知要怎么办，要何时才能补得回来。所以，他们很在乎别人的想法，也很在意自己在别人心中占据着怎样一个位置。所以，别人对自己的态度就成了他们衡量自己是否受到重视的标准。当鼓起勇气向别人倾诉心事，却被别人草草敷衍，几句大道理就打发了。天秤会相当难过，当然，他们难过也不会告诉你，这种心里不平衡需要靠自己去慢慢抚平。

天秤不能因为自己会站在别人的角度思考问题，就认为每个人都会这样，毕竟心有灵犀一点就通太需要缘分。没必要因为被敷衍就伤心，也许别人真的只是不小心。

巨蟹座

充满幻想，又特别温柔的巨蟹，是一个极度缺乏安全感的星座。很难信任别人，是因为太过害怕受伤，而一旦信任了，就会把对方当做心底亲密的家人。不轻易吐露心声，特别是面对“家人”以外的人，就算受了委屈，也会故作坚强，强颜欢笑。但是面对“家人”就不一样了，因为百分百的信任，所以感到失落的时候，就会想要寻求安慰，而一旦被自己所信任的“家人”敷衍，那种痛彻心扉，会让他们记在心底很久很久，甚至一辈子，对人也将会更设防，不愿打开心门。

这世界原本就没有小时候想象的那般和谐美好，所以才说大人的世界很复杂。不能因为想象和现实不一样就消极，何不把别人对自己的不同的态度，都当做考验，真正成长了，就不会再害怕来自别人的无意伤害。

水瓶座

无论你所认识的水瓶，表面上看起来是热情，还是冷淡，其实他们的内心都像是冰雪一样的冷。这种冷不是冷酷，而是很难改变自己固有的想法。所以，重视友情的水瓶，会把每一个自己所认定的朋友当做绝对的同盟者。因为越在乎，越害怕失去，如果很激动找朋友吐槽的时候，对方就一个“哦”字回复了，他们瞬间就会不爽了，也就不会再愿意找这个人吐槽，或是分享秘密的。这个随意敷衍自己的人，在心里就会打上一个问号：是否值得继续信赖。

水瓶有着太多与众不同的想法，要找到一个懂自己的人其实并不容易，所以不如宽容一点，偶尔在小事上的被敷衍其实并没有多么严重，一笑了之，反而能获得更多。