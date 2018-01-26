对初恋用情最深的星座(图)

对初恋用情最深的星座

每个青年男女都有自己的初恋，但是对于自己的初恋是否真正用心，用了多少心就很难说了。由于每个人的心态不一样，所以对于初恋的在乎程度不同，从而导致12星座用情指数的不一。快来看看你对于自己初恋到底用了多少情感吧。

巨蟹座用情指数：90%以上

不得不说巨蟹座情感确实真挚。巨蟹座是母性的象征，所以在他们做事过程中总能体会到周到，祥和的一面。他们女的温柔体贴，男的落落大方，对于爱情更是尽职尽责，对于自己的初恋他们会以唯一的伴侣来看待，绝不会是那种玩玩而已的角色。他们善于享受这种照顾自己爱的人的那种优越感，喜欢别人在乎他们的感觉，他们能让初恋知道，自己可以依靠一辈子。

水瓶座用情指数：85%以上

其实水瓶也很慢热，他们极度憧憬自己所向往的美好事物，一旦某个人爱上他们，他们爱上某个人，当真真正正的确定关系后，他们就会变得开朗，风趣。同时还会把你照顾的服服帖帖的。在他们初恋的事情上，他们也许会做许多怪异的事情，但是你必须相信他们的所做所为都有一定的道理，只是自己不想表露罢了。

天蝎座用情指数：79%以上

天蝎座在我看来是两栖动物的载体。他们能时刻转换自己的角色，让你摸不清他们的真正身份。初恋时的天蝎，充分展示了他么蝎子的多特生存习惯，他么对于初恋的爱情是包裹的相当严密的，放否没有拿到结婚证自己的恋情就是地下工作，但是当他们的初恋情结达到谈婚论嫁的火候，他们的胆子就会一下子大起来，敢于面对事实了。天蝎的初恋不管多么隐蔽，可他们内心的情感输出时很真实的。

金牛座用情指数：72%以上

金牛座喜欢稳扎稳打，当他们有了恋情的时候，他们绝对不会想将来会分手什么的，他们想的是如何维护这段感情，不过他们缺少创新意识，在他们心中，真理是不可干煸和打破的，他们只相信眼前。眼前把握住自己的爱情才是真理，另外，他们对于初恋的感情主要来源于自己的人格向导，他们不希望被别人误会自己是一个花心的人。

双鱼座用情指数：60%以上

双鱼对于感情很保守，他们不会轻易的去和一个人简历男女初恋关系，他们在寻找更加合适，寻找自己喜欢的，一旦确立自己和对方初恋男女，那么他们就会很难投入的融入进去，尽量做到感情专一，注意，是尽量。因为在他们看来，现在的初恋只是过去的时光中自己觉得最适合的，但是自己无法确定将来会不会遇到更好的，所以他们很聪明的为自己留了一部分情感作为底牌。