高手：每次都能追到心上人的星座男(图)

每次都能追到心上人的星座男

其实当男孩遇到自己心仪的女孩的时候，就会想尽一切办法去追求这名女孩。然而男孩追求女孩的方式各有不同，有的是采用直截了当的方式，喜欢她便会第一时间告诉对方自己对她的特别感觉；有的是采用以退为进的方式，看似对她冷冷淡淡，甚至还故意欺负，其实是在用特别的方式来引起对方的注意；有的是尽量保持任劳任怨、无怨无悔的老黄牛做派，任女孩撒娇、使坏，绝无不满，目的只有一个，让女孩感受到自己能为她付出一切而在所不惜……（请参考太阳和上升星座）

第五名：双鱼男

双鱼男天生是浪漫的信徒，特别是在追求心仪的女孩时，更是会将这种独特的天赋发挥到极致。敏感的心，使他们总能轻而易举地探察到心仪女孩内心的深层渴望，她们喜欢什么样的告白场景、钟爱哪一种代表爱的表白的花束？随后，双鱼男会挑选恰当的场合、恰当的时机，以最符合对方想象的方式，把自己满腔的爱恋温情地表现出来。很多女孩都曾幻想过这样或那样的美丽邂逅、浪漫场景吧，若是被温驯善良的双鱼男追求，绝对会惊奇而欣喜地发现，你曾无数次在梦中幻想过的烂漫场景，在现实里，全部得到了唯美的印证！

第四名：水瓶男

时而搞笑耍宝，时而又冷若冰霜--水瓶男本性便是这般让人捉摸不定。而在追求心仪女孩的时候，他们更是会将自己的这种天性发挥得淋漓尽致：一段时间内，水瓶男可以无时无刻不在缠着她，没事儿给她发条短信、打个电话，关心一下，可接下来又会对女孩的近况不再那么关切，甚至还会故意不接女孩打来的质疑电话。其实，水瓶男早就知道，不知不觉间，自己已掌握了恋爱主导权，适当地吊吊她胃口，会让她感到自己已习惯了水瓶男的温情关怀，习惯了水瓶男的幽默陪伴，甚至感到一天不见着他就觉得无所适从、越来越离不开他。这样的结果，便是水瓶男最想看到的，如此一来，距离把女孩追求到手，也指日可待啦！

第三名：狮子男

高傲的狮子男即使喜欢一个女孩，也不会委屈了自己的面子，像很多男生一样，当面支支吾吾甚至有的还羞红了脸告诉她：“我。。。喜。。。欢。。。你。。。”。因为在要强的狮子男看来，自己的面子才是大问题！但是，明明自己真的又很喜欢她怎么办呢？那只好反其道而行之了。按说男生喜欢一个女生都应该表现的殷切无比才对，是狮子男偏不这么做，反之，他们会故意欺负喜欢的女孩，没事儿开她玩笑，耍点儿坏心眼，让她当众出丑，之所以有这样“劣男”的举动，完全是狮子男潜意识里认为，只有自己喜欢的人才配得上自己的欺负，要是换了别的女孩，我才懒得跟她们打闹呢！久而久之，被欺负的女孩反而开始注意起坏坏的狮子男了，这下，恋爱主导权便倾倒在狮子男这边，该换女孩倒追狮子男啦！

第二名：金牛男

心思细腻的金牛男，是绝佳的创可贴男友--他能在心仪女孩倾诉烦恼的时候不插嘴，安心做一个合格的听众，为她驱散失落，排难解忧；在她一边哭得梨花带雨，一边啜泣着打电话给自己的时候，金牛男一定在挂完电话之后就出现，什么不必说，把她揽进温暖的怀抱，给她无言的安慰。也许，木讷的金牛男笨嘴拙舌，算不上浪漫，更谈不上会调情，但正是他们朴实无华、默默守护心爱之人的这种内敛低调的特质，却很容易吸引到很多女孩的注意！特别是被金牛男当做特别存在的女孩，更是对金牛男的治愈功效赞许有加。在往后长久的相处中，慢热的金牛男所表现出来的专一、温情，定会让女孩对他们日久生情！

第一名：白羊男

活力四射的白羊男，在感情的表达上显得积极而敏锐，一旦喜欢上某个女孩，心底藏不住事儿的他们，会毫不犹豫地展开爱的攻势。也许，在很多女孩看来，这样的热情有些难以招架，可能不好意思当面就给出对方同样热烈的回应，答应交往看看。但对直率、豁达的白羊男来说，“这没关系，我可以等”，因为他们知道，没有几个女孩能抵挡得住自己如火般炽烈的爱的告白，况且，自己的追求虽然显得比较高调，但是并不会采取太过唐突的方式，因而，当那女生习惯了这样被浓烈爱意拥抱的每一天，定会被白羊男对爱的勇敢、对爱的执着所打动，从而给出良好的爱之讯号。