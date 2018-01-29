杠精？爱情中不妥协的3大"倔驴"星座(图)

偏偏就有些人在爱情中爱得太过倔强，在很多事情上，不肯妥协，不肯让步，以至于让爱情最后变得遍体鳞伤！

文/摘星工厂-星吧

杠精？爱情中不妥协的3大“倔驴”星座

爱情中的两个人，有磕磕绊绊、吵吵闹闹，那都是免不了的，重要的是，如何能理性沟通，化解危机，解除矛盾。但偏偏就有些人在爱情中爱得太过倔强，在很多事情上，不肯妥协，不肯让步，以至于让爱情最后变得遍体鳞伤！下面就由摘星工厂—星吧来揭秘，爱得太倔强，不懂得妥协让步的三大星座，都有谁上榜了？

金牛座

金牛座人在12星座中可是出了名的倔强！他们脾气硬，又很固执，说话、做事一直秉持自己的意愿、原则，不轻易为谁改变固有的习惯。就算面对恋人，金牛座人也还是如此，每每发生争执，金牛座人都会固执己见，不想按照另一半的意思行事，不肯做出哪怕一小步的妥协，常让另一半郁闷，不知该拿他们如何是好？

魔羯座

魔羯座人爱面子大过天！假如是已经认定的事情，别人说再多也无用，因为魔羯座人内心已经有了自己明确的答案。另一半再怎么苦口婆心地好言相劝，魔羯座人还是不会妥协的，因为对人、对事，妥协让步，对魔羯座人而言，意味着将要承认自己的不足、不妥之处，这绝对是他们无法接受的！

狮子座

狮子座人也有着硬脾气，总认为自己说的一切、做的一切都是对的，不容别人有一丝一毫的质疑。哪怕这个人是自己的恋人也不行。无论如何，狮子座人都会把自己的倔强进行到底，没有任何商量、转圜的余地，一切以自我为中心，不会以妥协、让步的姿态出现在恋人面前。由此不难推断，每次吵完架，狮子座人很少会去当主动求和的那一方！