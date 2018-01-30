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骂你咋滴!心里想啥嘴上就说啥的星座(图)

骂你咋滴!心里想啥嘴上就说啥的星座(图)(图)
2018年01月30日 11:57 新浪博客
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心里不喜欢、不待见，为了自己或别人的面子问题，就硬是说自己喜欢能接受，为了一点和气，宁愿牺牲自己的个性？这些星座才不这么干！

　　文/摘星工厂-星吧

骂你咋滴！心口最如一的星座骂你咋滴！心口最如一的星座

　　心里不喜欢、不待见，为了自己或别人的面子问题，就硬是说自己喜欢能接受，为了一点和气，宁愿牺牲自己的个性？有几个星座想发问：你总这样活着累不累？那么摘星工厂-星吧也要问问这几个星座，心里怎么想就怎么说，会很轻松吗？

　　金牛座

　　有时候，真的不是金牛座嘴笨不会说话，也不是因为个性木讷情商低，金牛座就是不想委委屈屈、唯唯诺诺！性情耿直的金牛座，是较有“自我”的星座，他们的生活有自己的目标与方向，不需要别人给予希望，为了不牵制于人，金牛座什么麻烦都愿意自己处理，因此就有口直心快、活得痛快的底气！

　　白羊座

　　不少人为了让场面好看（主要是怕某人下不来台），发现有问题也不说，愣是要搞得事情没法收拾了，才肯大方说明了--这些多思多虑的人容易有的烦恼，白羊座是甚少的。白羊座的脾气可能不大好，但为人一定要明明白白，心口如一就是最明显的体现，当然也容易被人埋怨说情商低……

　　狮子座

　　以自己的标准看世界、做事情、走自己的路，狮子座并不觉得要费心当个去迎合大众的人，你或许会认为这样的狮子座自负又任性，但从狮子座的角度上分析，有一说一的敞亮，不仅是造福自己让自己轻松不费脑子，也能少了很多你猜我猜的时间与精力的浪费，做事高效、做人开心！

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