12星座领导最痛恨的5件事(图)

12星座领导最痛恨的5件事

别再为你与上司关系处得不错而洋洋得意了，说不定有些你没意识到的行为，已经让上司痛恨到不行。如果，你已经犯了“科技紫微星座网”列举出来的这5条上司最痛恨的行为，那么得赶紧反省反省了，千万别让它成了你事业上的绊脚石。

1、总是寻求上司去解决问题

最常犯的员工：巨蟹座、天秤座、双鱼座

最介意的上司：天秤座、射手座、双鱼座

巨蟹、天秤、双鱼这几个星座的员工碰到麻烦或挑战，最是容易不知所措，总想着寻求上司庇护，期望上司能帮你解决所有问题。可是你有没有想过，你的工作是为了减少上司的工作，帮他事业更加成功，而非为上司制造更多的工作。你总给他添麻烦，他不厌烦才怪！

你没有决策权，遇到问题是应该去找上司，但前提是你应该备好两到三个可行性方案，还有每个方案的利弊，以及你最倾向的那个选择。即便上司最后没能采纳你推荐的任何一个方案，你解决问题的主动性也将受到肯定。

2、做得太过，超越权限

最常犯的员工：白羊座、狮子座、摩羯座

最介意的上司：白羊座、狮子座、天蝎座

积极性与主动性是优异的职场素质之二，但凡事过犹不及。如果你在工作职责上逾越了太多，甚至已经让上司感到自己受到了威胁，不受尊重，或是你完全忽略了自己的本职工作，给别的同事制造了很多麻烦，那么这样的积极，还不如不积极。

更高效、更具创新意识地做好自己的工作，才是一个优秀员工该具备的素养，而不是去做别人的工作。如果你对别人的工作有想法，那么可以和大家分享一些你的建设性意见，但不是去干涉。

3、经常性迟到，无时间观念

最常犯的员工：双子座、射手座、双鱼座

最介意的上司：金牛座、处女座、摩羯座

上班迟到、没及时回复客户邮件、最后一个进会议室、方案不准时上交……这些都属于迟到性行为，经常性地迟到，会给人留下很多不好的印象，如糟糕的时间管理能力、缺乏准备、缺乏执行能力、对他人不够尊重……遇到处事严苛的上司，你的行为更是罪无可恕！

要在职场呆下去，这个毛病肯定得改，你可以从细小的、基本的工作开始，比如严格按照日程表回复客户的信件。生活中难免有些小意外，你的偶尔迟到上司可以理解，但也一定要让他知道你对自己的迟到有意识到，而且要表达你的歉意。

4、习惯性地说谎

对常犯的员工：双子座、天蝎座

最介意的上司：天蝎座、狮子座、摩羯座

“纸包不住火”，无论是在小事，还是大事上说谎，最终都非常有可能被人拆穿。而且一旦被拆穿，你在上司面前的信任值就会急剧下降，如果谎话严重的话，甚至你都会被炒鱿鱼。

信任这种东西一旦失去，几乎不可能重新拿回。别怕，说实话吧，哪怕实话可能会给你带来一些麻烦。但如果你的态度真诚、透明、开放，而且工作又很努力，那些麻烦，也不会抹杀上司对你的信赖。

5、不停地找借口

最常犯的员工：处女座、天秤座、水瓶座

最介意的上司：白羊座、狮子座、射手座

当你手中的一个项目没能按时完成，或是没能按照上司期望的方式完成，上司不需要你的借口，甚至不需要解释，他需要的只是解决办法和结果。如果你没完成任务，却带着一大堆的借口出现在上司面前，这无疑是找“死”。

你唯一能做的，就是为自己的工作担起责任来，即便你没能按时完成，或是没有取得预期的结果，你也要在上司找你之前，找出解决的办法，并对你没完成好的任务承担责任与错误。