练就贤妻智慧的星座女(图)

练就贤妻智慧的星座女

对爱情忠贞、对家庭重视、自信而独立、心态平和、聪明伶俐……这些都属于贤妻的标准，当然，这样的“贤妻智慧”并非每个女人都能掌握，那么，到底哪些更聪明的星女偏偏就练就了一身的贤妻本领呢？请不要错过摘星工厂—星吧的分析。（请参考太阳及上升星座）

第一名：双鱼女

贤妻智慧：想方设法，维护他的自尊心。

温柔善解的双鱼女，最擅长夸赞丈夫了！这并不是说双鱼女为了讨得老公欢心而故意搞“盲目崇拜”这一套，而是她们真心实意地表达着自己对老公的满意，还有对方身上确确实实存在的优点以由衷的赞叹！因为双鱼女很会照顾别人的感受，什么时候该给老公面子，她们一定想尽办法给老公脸上抹光；什么时候该给老公台阶下，她们一定会努力帮老公尽快从尴尬的局面中跳脱出来；什么时候该给老公点甜头，她们一定会毫不吝啬地做花痴状，大力赞美！总之，这些都是能维护、激发男人自尊心的方式。要知道，婚后的男人往往都比较敏感，他们害怕柴米油盐的枯燥生活，会让老婆对自己的好感消失殆尽（很多女人婚后会看老公各种不顺眼，假如再和其他优秀成功男士作比较的话，更是会一通抱怨，以此打击男人自尊心），而双鱼女的这种贤妻智慧，恰恰能打消男人的这种恐惧感！

第二名：金牛女

贤妻智慧：对家庭极其重视、极其珍惜。

思想保守而传统的金牛女，谈恋爱便是奔着结婚的目的去的，她们希望眼前跟自己谈情说爱、甜言蜜语的人（当然，大前提是，此人也是顾家爱家好男人），最终能跟自己步入婚姻的殿堂，然后建立一个美满而幸福的家庭，相濡以沫、白头偕老。这简单的愿望一旦实现后，金牛女便会更加显露出自己的贤妻智慧了。顾家的金牛女会把家庭放在第一位，不仅料理家务是能手（擅长烹饪的金牛女十有八九都烧得一手好菜，用超高厨艺牢牢锁住了男人的胃，看到他的笑脸，自己也会由衷地开心、满足），对丈夫的生活起居打理得更是井井有条，而对家庭理财，精打细算的金牛女更是擅长！总之，金牛女对家庭的默默付出和努力，做丈夫的都看在眼中，记在心里，会对她加倍宠爱呢！

第三名：水瓶女

贤妻智慧：善于营造快乐的家庭氛围。

由于水瓶女的思想自由而奔放，所以，她们的婚姻生活基本不会和枯燥、沉闷挂钩，因为水瓶女总能想到别出心裁的点子，来翻新生活的花样！有了水瓶女这样的明朗心情，再加上家庭成员被感染，这个家的氛围如何，我们也不难得知。想想看，每天的生活都简简单单、开开心心、快快乐乐的，水瓶女的另一半怎能不感到欣慰呢？在外打拼已经够累的了，可一回到家马上就能卸去一身的疲惫，在尽情放松的同时，还能被注入正能量！此外，水瓶女身上还有的珍贵之处是，她们尊重家庭成员的独立性，对待家人会如朋友般会给予对方自由空间，在遇到冲突、矛盾时，水瓶女会以民主方式进行沟通，避免不必要的口舌之争，最终大事化小小事化了，重新回归和谐的家庭氛围中去。

第四名：魔羯女

贤妻智慧：在外女强人，在家小女人。

魔羯女争强好胜，可以说有着一颗爷们儿的心，她们的事业理想远大，而吃苦耐劳、上进心强、坚忍不拔等一系列美好品格，作为成功的垫脚石，往往会帮她们在事业发展的道路上获得不小的成就！这也由此成就了魔羯女在外“女强人”的形象。可是，聪明的魔羯女懂得很好地转换自己在职场与家庭之间的角色。到了家里，她们会摘下头顶“女强人”的光环，变身温柔体贴小女人，细心料理家务、照顾丈夫无微不至。因为魔羯女懂得，在家里若还是扮演强势的角色，会给男人很大的压力，她们可不想让老公遭受这种不必要的“难堪”，她们更愿意在老公面前做小鸟依人状，甘愿示弱、低头，满足男人的“虚荣心”！

第五名：射手女

贤妻智慧：能妥善处理婚姻中的距离。

由于射手女个性独立，重视爱情的本质大过于其外在形式，所以她们通常不会犯这样的错误：过度依赖另一半，并且习惯找外在表现形式来证明他对自己爱或不爱。相反，射手女很擅长处理夫妻之间的距离。这源自于射手女重视爱人的独立性，恋爱了、结婚了、成家了，感情生活难免会回归平淡，面对爱人因感到乏味、倦怠偶尔想独处一下，或者某段时间跟朋友聚在一起时间比较多，射手女不会斤斤计较、疑神疑鬼，而是能抱着理解的态度，暂时对他采取“放养”，让他一个人静一静，因为射手女有信心，并且也能说服自己，他只是累了，过段时间还是会重回自己的心！