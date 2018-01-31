夹心饼是也!职场中最受夹板气的星座(图)

如同闹矛盾的妻子和母亲之间左右为难，却哪边都不敢得罪！这些人是最能搞定矛盾的夹心饼星座~

文/摘星工厂-星吧

夹心饼是也！职场中最受夹板气的星座

婚姻生活中，存在“双面胶”这个概念，指的是男人在自己闹矛盾的妻子和母亲之间左右为难，却哪边都不敢得罪，只能勉强靠自己的一己之力维持表面和平。这样的行为放在职场上，就有了个新称呼“夹心饼”。要知道，上司虽然不是自己的至爱亲属，但他们手里握着的可是职场上的生杀大权，所以同样是得罪不起的。假如两个上司冲突起来，不幸被卷入此事的员工也就不得不充当“夹心饼”的角色。想跟擅长当夹心饼的人学上两手，日后好应对自己遇到的类似问题吗？那就来读下摘星工厂—星吧对夹心饼星座的盘点，看看谁是职场大赢家！（请参考太阳及上升星座）

第一名：水瓶男

私家秘籍：审慎客观地分析，就事论事地论断，做到这些，无功也不至于有过。

水瓶男在职场上向来行走自如，游刃有馀。并不是他们擅长人际关系，相反，对这个星座来说，处理人际关系的能力是他们综合能力中的短板。然而当一个人对人际关系之道似懂非懂，却又想依章建设自己的人际关系时，他可能会因某些原因犯下各种大错小错；但假如一个人完全无视了所有人际关系中的原则，只将自己待人接物的理念作为唯一的依据，那无论在谁眼里，他都是表里如一的人。

职场上的水瓶就是这样的类型。他们始终忠于自己内心的原则，即“惟‘理’是从”。通常别人会感到棘手的上峰之争，在水瓶男看来，只不过是在面对一个待解决的问题时，两个手握实权的人在解决方案上发生了分歧。而他们手中的实权正是让他们不肯互相让步的理由。真到了迫不得已需要表态的时候，他们会坦率地发表自己的意见。而由于水瓶男一向在大家面前表现出的都是就事论事的理智态度，所以被不赞同的一方哪怕心里不快，也很少会迁怒到水瓶身上！

第二名：魔羯男

私家秘籍：审时度势的能力一定要有，否则最好还是尽快逃离是非之地。

魔羯男如果在职场上过得轻松又愉快，完全不存在人际关系的困扰，那理由只可能有一个，就是他们并不准备拿目前的职业当作一辈子的事业去培养。否则的话，对天生重视事业的魔羯男来说，职场人际关系的处理，和职场上其他能力的培养，都是并重的。因为人际关系带来的潜在影响，都是难以量化却真实存在的力场，会把职场人推向不同的方向。

因此，魔羯男在处理职场人际关系时，总是小心翼翼。他们不喜欢在上司之间发生分歧时过早表态（哪怕这种拖延被有些人误以为他们想当墙头草），而宁可先看清楚分歧双方在道理及实力上的强弱对比，之后再综合考虑这些因素，审慎地选择支持哪方，还是干脆装聋作哑。

第三名：天秤男

私家秘籍：在职场上混，打得一手好太极，是非常重要的！

天秤男喜欢在各种人际关系方面扮演一个善解人意的经营者，并且骄傲于自己在不同社交圈间进退的游刃有余。的确，这个星座的男人仿佛天生有着获取他人信任的天赋，只要他们愿意，他们可以充当不同人际关系中的领导者、勉励者、维护者或者开心果，种种角色他们都能胜任。这是因为，当天秤男决定以某种姿态去面对他人时，他们能发自内心地将自己融入到这个角色中，如同换上一身自己选择的工作服，然后再以该形象示人。

职场上，关于人际关系的纠纷同样难不住天秤。在天秤男看来，任何涉及人际的纷争都不可能单单是基于问题本身，而更多是在人情事理方面，矛盾双方在沟通时出了某些差错。就像一团打结的乱线，看起来无从下手，但只要找到症结所在，顺着合适的方向轻轻拉扯，再麻烦的问题都能抽丝剥茧地得到解决——事情在天秤眼中就是这么简单，所以他们完全不惧被卷到这样的纠纷里。在那样的时候，他们无须对问题本身表态，而更多会去扮演那个寻找并理清症结的角色！

第四名：处女男

私家秘籍：事不关己不开口，一问摇头三不知，但内心自有判断。

处女男一向心思沉稳，这种特征在职场上的表现甚至可以用深沉来形容。工作方面，他们非常踏实勤奋，对每个细节都认真得一丝不苟，可以说是模范员工；但在职场的人际关系方面，他们就没这么容易让人看透了，有时甚至被视作不近人情。这是因为处女男在与同事相处时，往往听得多，说得少，敢拍胸脯大包大揽、承担下来主动去做的事，就更是少之又少。

正是因此，处女男才往往在职场上有不少说得过去的共事者，但却找不到彼此可以放心托付重要事宜的同事好友。然而对处女座来说，这样的职场姿态其实是一种自保。他们只想把自己的本质工作做好、做精，做到让领导和同事都满意，因为这是他们唯一能由自己全权控制的职场因素。而对于上司之间的纠纷，处女男的一贯做法其实应了道家的“无为”观点：他们在面临这样的状况时，会想很深远，而在全面权衡了所有需要考虑的因素后，会让自己保持心里有数，但决不轻易表态。只是，不表态不代表没想法。真到了有风险时，他们会迅速依据自己内心的判断，给出趋利避害的回应。