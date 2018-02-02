发起脾气你绝对惹不起的3大星座(图)

别看有些人平日总是一副亲切和善好相处的样子，其实他们发起脾气来绝对称得上是惊天动地，让身边的每个人都想躲得远远的。

文/摘星工厂-星吧

发起脾气绝对惹不起的星座

别看有些人平日总是一副亲切和善好相处的样子，其实他们发起脾气来绝对称得上是惊天动地，让身边的每个人都想躲得远远的。摘星工厂—星吧今天就来总结一下，12星座中，哪三大星座属于“发起脾气来你绝对惹不起”的类型？

狮子座

狮子座人一贯以热情爽朗、大气豁达的形象示人，但这些的前提条件是在他们心情很好的情况下。假如狮子座人被某人或某事惹到，特别是那人或那事已经触及到狮子座人的原则、底限，狮子座人绝对零容忍--就以狮子座人火爆的脾气、急躁的性格来说，分分钟都是怒发冲冠、要打人的节奏啊！

水瓶座

水瓶座人给人的印象往往是亲切、随和、易相处、不爱斤斤计较。但跟水瓶座人相处久了，你会发现，其实掩藏在和善表象之下的，还有不为人知的一面：水瓶座人不发脾气则已，一发起脾气来，绝对是脸拉得老长，神情严肃到让人怕怕，张口就来的呵斥、吐槽，分分钟能把人伤到心碎一地！

白羊座

白羊座人可是典型的急性子，看不惯慢慢吞吞、拖拖拉拉，假如在这方面你不慎踩到雷区，白羊座人立马就燃了，心中怒火瞬间点燃，表达感情的方式一向直接而热烈，白羊座当下要不吼你几句，他们的心就不痛快、浑身不舒服！若吼完你还不知悔改，小心白羊座人让你“原地爆炸”！