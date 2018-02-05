谈婚色变：一被催婚就想逃跑的星座(图)

谈婚色变：一被催婚就想逃跑的星座

时间的脚步就是这么快，转眼间又快过年了，每逢过年被催婚的戏码即将上演。作为剩男剩女的你怕了吗？是否已经开始忐忑起来了？来摘星工厂—星吧看看，哪些星座和你一样，谈婚色变，一被催婚就想逃跑、瞬间消失在人前？

双鱼座

双鱼座人一直渴望能拥有唯美浪漫的爱情，但事实难如愿，一不小心就沦为剩男剩女，双鱼座人的内心无疑是无奈郁闷的。若被父母长辈、七大姑八大姨轮番催婚，彼时的双鱼座人比任何时候都希望自己会隐身术，瞬间透明！因为双鱼座人的性格就是这样，遇到麻烦就习惯逃避，不想正面面对。

巨蟹座

巨蟹座人被催婚时的心理活动可能是这样的：明明不想被人提及这个恼人的话题，却还要硬着头皮去回应，但若由着自己的性子来，岂不是辜负了亲朋好友的一番心意？要知道，巨蟹座人很重视家人、亲戚、朋友间的感情，不想因为自己的任性而坏了人际关系，所以第一时间离开被催婚现场是他们最想做的事。

金牛座

金牛座人并不太愿意跟人分享自己的感情之事。单身很多年一直没结婚，难免要被身边人催来问去。其实金牛座人的内心也很焦虑、也很着急，冷着脸不回应有点不太礼貌，但确实不愿意回应怎么办呢？分分钟想找个地缝钻起来啊！他们的心声就是：求亲朋好友放过！“感情之事有着落了，我一定会主动交代的”！