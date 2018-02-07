一宠就上天：这些星座男不能惯着(图)

一宠就上天：这些星座男不能惯着

再冷漠的女人，一谈恋爱还是忍不住宠爱自己喜欢的人，妥协退让都是家常便饭了。但是，有些男人懂你，知道你的好，懂你的爱，会加倍珍惜你，但有些男人会越来越肆无忌惮，最后受伤的只有你。一起来看看哪些星座男不能宠吧！

第一名：处女座--越宠越挑剔

处女座一向以挑剔细节和毒舌而著称。但其实守护黄道第六宫的处女座是一个服务型的星座。处女座的人其实大都很热心，很乐意在自己能力范围以内，为身边的人提供各种类型的帮助。这是因为他非常在乎自己对别人是否“有用”，这对他来说，是获得自信和安全感的重要途径。可是女朋友不但不要他的帮助，反而替他把所有的事情都做了，这种无所事事的感觉会让处女座十分焦虑。当处女男发现自己找不到任何事情可做的时候，他就只能专注于帮你“改进服务质量”了。这时候，他就会变得比平时更加挑剔，而你会发觉你不但永远得不到他的表扬，而且他脾气还越来越糟糕。

跟处女男一起，一定要找事情给他做。但单纯给他加大经济压力，不但会让处女男难以承受，而且会让他觉得你太市侩。因此对大部分处女男来说，在生活方面多依赖他一些，这会让他更有自信，又不会加重他的压力。

第二名：魔羯座--越宠越冷漠

土星守护的魔羯座，几乎是为承担责任而生的。魔羯座对“惊喜”和“幸运”这类词语，有着天然的不信任。他习惯了什么事情都是先辛苦付出，然后才得到自己想要的。对魔羯来说，只有经过一番磨难、曲折而得到的，才是可以信赖而不会被再次剥夺的。因此，魔羯男基本上是很难接受他什么都没做，女朋友却对他特别好的。但是作为一个土星守护的土象星座，魔羯又很不善于表达感情，所以他也没办法从感情上来回报你。如果他经济条件好的话，他就会买很多的东西给你，或者干脆给钱你花。可是如果他经济条件不允许他一直为你花钱，他就会不知所措地开始躲着你，让你觉得他越来越冷漠。

跟魔羯男相处一定要给他设定目标。要让他知道，他做到了什么程度，会得到什么。额外的奖励对魔羯来说不但没有安全感，而且会让他很混乱，不知道如何是好。

第三名：巨蟹座--越宠越情绪化

作为由月亮守护的水象星座，巨蟹座是一个情绪相当丰富的星座。而且巨蟹座的情绪有一种“弥漫效应”，他很容易受到别人情绪影响，他又很善于用情绪影响别人。因此跟巨蟹座相处，你常常会处在一种莫名其妙的负面情绪当中。这些情绪通常是他从别人那里吸收而来，却因为自己无法消化，反而影响到了身边的人。结果很多巨蟹男的女朋友被他这种无时无刻无处不在的忧伤吸引，以为他只是需要得到更好的照顾就会好起来，于是不断地投入精神和心思去照顾他。最后却发现他反而情绪越来越糟糕。这是因为你让巨蟹男知道你不抗拒他的情绪，于是他把从别人身上吸收来的负面情绪都丢给你了。你成了他和他身边所有人的“情绪垃圾桶”。

不要指望你能够帮助巨蟹消化掉他所有的负面情绪，因为那个量太庞大了。你首先应该学会不要接收他的任何垃圾情绪，进而也教会他丢掉情绪垃圾。

第四名：双子座--越宠越不负责

双子座其实个缺乏责任心和承担的星座。但水星守护的双子天生嘴巴就很甜，会说话。加上又很懂得察言观色，让人觉得他很体贴，所以往往很容易就能讨得女孩子的欢心。而且双子男都很爱撒娇、也很会撒娇，两人相处下来，女朋友只要稍微心软一点，就会不自觉地开始把他当成小孩子一样宠起来。其实双子男并不是都抗拒责任，甚至有一部分还很希望自己能被当作是个有责任心的人。但双子的性格就像是小孩子，没什么自制力，也没什么自觉性，是很需要有人管教的。可是女朋友不但不管，而且还宠着他，他没什么压力当然就肆无忌惮的继续不负责任下去了。

跟双子男相处你要有不时变身“教导主任”的自觉。双子男都是那种敲一下动一下的，如果你还在指望他良心发现开始自觉，赶紧醒醒吧！