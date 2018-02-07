2018年十二星座应该如何发挥自己的优势(组图)

文/罗鸣

新年新气象，若是一成不变，人生不就是一团乱糟糟的麻线，永远转成团无所谓方向感。很多人都想寻找一个契机来改变自己的生活轨迹，可是并不是所有人都能够正确发挥自己的优势和运用自己的潜力，总是弄巧成拙适得其反。今天我们就来说说2018年十二星座如何发挥自己的优势。

一、白羊座

如何发挥优势：善于识人

罗鸣老师认为，白羊的潜力的无穷无尽的，与生俱来的热情让他们对于这个世界没有任何恐惧和担忧，只是带着饱满的热情勇往直前，但是在很多方面，白羊都有自己失意的地方，很主要的原因就是白羊对于朋友过于纵容以至于一味索取从不回报，新的一年里，白羊应定要善于识人，这样白羊会更好的利用自己的人脉取得多方面的成功。

二、金牛座

如何发挥优势：少说多做

金牛给人的第一印象就是老实本分，在现实社会中，这样的人在工作和生活中才是最大的赢家，因为每个人心中都有自己的天平，金牛如何卖力是每个人都会做出评价的，新的一年里金牛最好保持少说多做的势头，积攒的好人脉自然主动向金牛示好，趁着这个机会金牛自然可以大展一番身手。手相可以看出你的事业运气何时最好，有升迁的机会，具体操作可以到玄佛服务网看看。

三、双子座

如何发挥优势：学会收敛

不可置否双子座是一个富有智慧的星座，但是双子总是不容易满足于别人对自己的评价，想要一飞冲天。在很多公众的场合就难免出风头，在双子内心是想要彰显自己的才华，但是在很多人眼中就是卖弄，以至于发生口角不欢而散。在2018年，如果双子学会收敛，那么谦虚就是双子发挥自己优势的最佳手段。

四、巨蟹座

如何发挥优势：避免设防

罗鸣老师指出，巨蟹与生俱来的忧郁就好像他们的影子一般如影随形，即便巨蟹是一个非常有爱心的星座，但是有些时候他们的忧郁会被别人视为冷漠，而把巨蟹的善良当成一场作秀。说到底，巨蟹是一个在内心设防的星座，他们对于世界有着最原始的恐惧，如果巨蟹可以做到和自己，和整个外部世界和解和融合，那么巨蟹就是一个完美的星座。