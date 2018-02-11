装坚强：最让人心疼的星座女(图)

装坚强：最让人心疼的星座女

虽然说如今女人已经悄悄成为强者，但就算再强悍的女人也有柔弱让人心疼的一面。俗话说得好：女人还是用来疼，用来爱的！溺水三千，哪个星座女就是那一瓢最能揪住你心底最柔软的那部分，让你心疼到不行的红颜？

第一名：白羊座

代表论点：白羊座的人很坚强，会在流泪的时候保持微笑，会在跌倒的时候立马站起来，会在受伤的时候说我不痛，会看到一点点星光就很灿烂，会不到黄河心不死，会勇往直前，会爱一个人很久很久。

要说独立性，12星座里面，要数白羊女做得最好了。对于白羊女来说，独立行动能力简直就是她们的标志，她们往往总是热情满满，时刻积极向上，她们看上去似乎有种不需要别人保护的骄傲。白羊女也很好强，她们对情人永远选择主动付出，为了保持在情人心目中重要的地位，她们不遗余力对情人忠实，所以就算是自己忍受、偷偷流泪也会依然继续，不会让情人看到她脆弱的那一面。由于白羊女外表的坚强，给人很大的错觉，受到挫折也总是比别人处理得辛苦，她们其实是很脆弱的，只是她们习惯自己去承受。然而就是这种微笑着流泪的坚强让人觉得心疼不已。

第二名：金牛座

代表论点：什么事情都是一个人默默地承受……让人好心疼。为了家庭、为了爱，她们很自然地付出。

金牛女是最“实际行动”代表。为什么说最“实际”呢？那是因为她们“做”远远多于“说”！她们不会没事就耍嘴皮功夫，作为她的情人，你能看到最多的就是她在不停地为你做饭、洗衣、端茶送水、嘘寒问暖。金牛座是实干型的，她们深知自己的指责，作为你的爱人，她们知道自己该做什么，不该做什么，甚至一直在“隐忍”着一些事情！实在是发生了什么金牛女所不能轻易忍受的事情，她们可能还是选择不说出来，自己撑到无力为止，因为金牛女就是这样一个坚强的后盾，为了家庭、为了爱，她们很自然地付出，这一点也着实让人爱并心疼着！

第三名：天蝎座

代表论点：外表坚强，其实内心很软弱。天蝎座对爱的专一度是有目共睹的，一旦她们爱上，就一定全力以赴。

一提到天蝎女，大多数人常想到的就是神秘、冷酷，其实不然，看起来最“狠”的天蝎女其实在面对感情方面是有些脆弱的。之所以她们的占有欲那么强烈，也源于她们的不安全感。天蝎座对爱的专一度是有目共睹的，一旦她们爱上，就一定全力以赴。天蝎女的爱情轰轰烈烈，感天动地，只要你是她的爱人，她绝对会专心专意为你付出她能付出的所有。一旦被背叛，她们会让你知道你将付出什么代价，这也是天蝎女为了全力保护自己的感情而采取的一种极端措施，想想为什么天蝎女要那么“敢爱敢恨”，归根到底是因为她们把安全感看得太重，她们的内心是柔软的，需要更小心的、更慎重的保护。