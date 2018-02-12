过年前的同事聚会，12星座要注意啥(图)

过年前的同事聚会，12星座要注意啥

临近农历新年，辞旧迎新、联络感情、总结表彰的年会、团体活动、同事聚会接踵而至。虽然都是公司熟人，可该遵守的地方还是要多注意，这样才能赢得同事、领导的更多好感。那哪些事项是你应该在公司聚会中该做的和不该做的呢？科技紫微星座网在你按捺不住冲出办公室之前，给你脑补脑补！

白羊座、狮子座：不要喝得太多

若是要喝酒，还是把持住，悠着点来！一边喝着小酒的同时，别忘了也吃点零食，这样做不会给胃带来太大负担，也不会让人觉得你是在借酒浇愁。当然一定要离烈性酒远一点，啤酒、红酒或是普通鸡尾酒也要适可而止。一旦不注意，以你豪爽的风格，不喝得疯疯癫癫、不省人事才怪，到时可就大大失礼了，尤其容易给领导留下不稳重的坏印象！

金牛座、魔羯座：尽可能地去交际

同团队成员进行愉快地交谈，从而对他们的了解达到新的层次，这是办公室聚会带来的好处之一。但同时，不要害怕跟公司领导、公司外的人（客户、同事带来的朋友）交际。这是个非常好的认识新朋友、拓展人际网络的机会，你可千万别再木讷讷地独自干坐着啊！当然，也别忘了随身备好名片，以便随时递给那些新认识的朋友。

双子座、处女座：不要传播流言蜚语

聚会时，同事间的谈话很容易进入一个放松的状态，尤其是再喝上几杯小酒，你就更容易打开话匣子。但越是这时候越要保持警惕，不要陷入散布流言的陷阱。当别的同事在说这些事时，尽量去换个话题，而且无论说什么，都不要提别人的名字。不然给你自己树立了敌人都不知，并且也会损害你的名声。所以，一定要记住哪些可以说，哪些千万不能说。

巨蟹座、天蝎座：一定要参与

知道你不爱凑热闹，可哪怕你得千方百计说服自己去参加，这样的团体聚会你的参与和出现都是十分重要的。这不仅在向同事们表示你是一个很擅长团队合作的成员、对工作中交际的一面很感兴趣，而且对你本身来说，也是一次非常好的拓展人际关系网络的机会，不说公司外的人，至少可以认识不同领导、其他部门的员工。

射手座、水瓶座：不要强人所难

你们都是爱热闹的主，为人热情，为了制造氛围难免喜欢起哄、劝酒。可是千万不要强人所难--别人不能喝硬是逼着人家喝，人家不想唱就是要将话筒推给他唱，同事不想参与的游戏也强拉着他参加……若是这样，你拉动的不是气氛，而是仇恨值，脾气好的虽不好拒绝但也会对你心生反感，碰到脾气差的就直接翻脸，到时气氛反而更糟！

双鱼座、天秤座：尽早离开

提早离开是个不错的选择！既能防止自己喝多、说了不该说的话，又能免于过度疲劳从而耽误了第二天的工作。千万别不好意思开口，或是觉得很失礼，只要你出现的时间足够和每个人都说上几句，再喝上几杯，让大家对你有个印象就可以了，当然时间别太短。若是陪到最后，说不定大家耍起酒疯就会强迫你喝酒或闹事，到时你怎好拒绝？还不如提早走。