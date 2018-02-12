哭瞎！12星座分手后谁能最快恢复 (图)

面对爱情的挫折，有些星座很容易就能振作起来，重新投入到丰富多彩的生活中，而有些星座却需要漫长的恢复期。

文/程信予

哭！12星座分手后谁最快恢复

面对爱情的挫折，有些星座很容易就能振作起来，重新投入到丰富多彩的生活中，而有些星座却需要漫长的恢复期。你需要多久的时间才能走出分手的困扰呢？

白羊、射手、双子--天生乐观不怕失败

白羊、射手和双子是乐天派的星座，他们比其他人更能够隐藏自己受伤的心灵。他们会开始另一段浪漫之旅，让自己好过一点。白羊完全像个弹力球，会直奔自己想要的东西，所以他们不会空窗很久。双子总是有许多备胎，所以一个分手了，他会有别的去处。射手座会决定去旅行，或许在下一站遇到新的恋人也说不定。

金牛、巨蟹、天蝎--爱了就难放手

对于分手这种事体会最深的，莫过于三个占有欲最强的星座：金牛、巨蟹和天蝎。他们的悲伤总是夹杂着愤怒—在他们看来，情人背叛了他们。所以他们需要为过去 哀悼，努力挣脱感情的纠葛。正所谓“爱有多深恨就有多深”，他们的愤怒可能变成仇恨。这些星座需要当心的是，不要让自己陷入过往的泥潭中。

金牛不喜欢安全感被动摇，尽管他们表面依旧风平浪静。他们会把阴暗的想法藏得很深，再慢慢消除。他们会在跌跌撞撞中，走向新的道路。

巨蟹在分手中受伤最深，因为失去爱人的感觉，就像失去了一部分的自己。他们需要重新振作起来，继续前进。

天蝎爱得热烈，也恨的刻骨铭心。他们不愿放手的背后，还存有一些报复心态。所有星座中，唯有成熟的天蝎座明白，生活是一系列深刻的转变。只有跟过去痛苦地道别，才能迎来崭新的未来。一旦他们意识到这点，一切问题都会迎刃而解，也不再那么煎熬了。

水瓶座和狮子座--容易徘徊等待

两个固定星座水瓶和狮子，总是一直徘徊，等待生活恢复正常。因为他们希望世界能适应他们，而不是自己去适应世界。然而，耐心等待并不能换回失去的东西。他 们要做的是努力去适应单身的环境，好好地享受单身生活。狮子座会默默收拾受伤的自尊和骄傲，告诫自己不要再次受伤。他们需要振作起来。

魔羯座和处女座--情场失意职场得意

魔羯和处女会叹气，仿佛分手是早已注定的事，把自己埋首在工作、加班和事业追求中，以寻求安慰，“情场失意，职场得意”。这么做可能会令他们失去土象质朴的魅力。不如好好放纵自己一下，去做个按摩、水疗或美容。在躯体得到快乐的同时，新伴侣也奇迹般地出现哦。

天秤座、双鱼座--内心痛苦又能很快找到新欢

天秤在没有另一半的时候，真的会很沮丧。他们会变得容易受伤，在社交圈中感觉抬不起头来、很没面子。然而，虽然受了伤，天秤也不忘施展自己的社交魅力。所以他们不会单身太久的。

双鱼座会把自己隔绝起来。如果现实生活不能满足他们，他们会转入永恒的快乐的梦境。但是，他们不是天生的孤独者，一路上总是有人会同情他们，与他们闪电般地展开另一段恋情。而他们总能在适当的时间出现在适当的地点，所以新恋情总是来得不费吹灰之力。