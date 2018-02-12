警惕这些星座男！乖女孩别栽他们手里(图)

文/程信予

警惕这些星座男！乖女孩别栽他们手里

他们有不俗的外表，不主动追求也能桃花满园，最可恶的是他们任何桃花来者不拒好坏通吃，有事他们脚底抹油溜之大吉--他们就是传闻中最没责任感的星座男，爱恋中或正要恋爱的MM要注意了，千万别轻易栽到他们的手里！

NO.5：处女座

处女男外表看起来清纯无比，而且也总是一副道貌盎然的模样，当别人问起他过去的情史，处女男都会把自己描述成被欺负的可怜虫，在感情中备受委屈，使用哀兵政策希望女生听了之后会因怜生爱，倘若对方要更进一步，处女男也会表现出半推半就的姿态，其实他的心里早就在偷偷暗爽了，玩家型的处女男一达目的就像脚底抹油般溜了，甚至还会在别人面前装出自己被强迫的可怜姿态。

NO.4：天秤座

天秤男绝对不会拒绝桃花用朋友的身份接近他，对于天生喜欢叫朋友的他而言，为什么要拒绝朋友的邀约，而且最重要的是他不懂得拒绝，即使他已经认定了某人，可他依然可以跟其他的异性很有好，于是旁人根本看不出来哪一个对象才是天秤男认定的，不过对于不是自己认定的异性要是想要跟天秤座更进一步，后果天秤男是绝对不会负责的，硬是要赖着他负责，天秤男会不顾情面甩头就走的。

NO.3：双鱼座

双鱼男有两种面貌，光明面的他温和友好，不过要是论起阴暗面，他可是一等一的高手，对待女生体贴入微的他，让异性对他丝毫不设防，双鱼男招桃花很有手腕，根本不需要主动采取什么招桃行动，桃花就主动送上门了，不过双鱼男也不会拒绝送上门来的桃花，当他胃口好的时候，一夜情都无所谓。倘若有桃花过来要他负责任，双鱼男会用很多正当的借口让对方死心。

NO.2：水瓶座

水瓶男其实是隐性的主动者，若是他属于玩家型，光是摆出绅士派头，根本不必主动，很多女生就会被注重穿着、仪态优雅、生活品味的水瓶男迷倒。水瓶男会在心情郁闷的时候，过上非常混乱的私生活，这时的他简直是逢桃花便招，不过水瓶座绝对不会让自己弄到要负责的程度，因为他不可能让这些不列入人生计划的脱轨行为，影响到自己的未来。

NO.1：魔羯座

魔羯男有两种，一种是好男人型，另一种则是玩家型的魔羯男，玩家型的魔羯男最爱玩冷酷，在热闹的场合他们总是不会因为周围的讨论而情绪波动，像个冷血无情的旁观者听到感动、激动之处也不会有所动容，猎奇心理强的女生们便不由得被吸引过来，想爬过魔羯男的“感情墙”探个究竟，所以不主动，魔羯男异性缘超乎想象的好，而且希望大家开心的他对于异性的主动不会拒绝，因为他认为这一切都是缘分，但是要他负责完全不可能！魔羯男认为从头到尾自己都没有主动，为什么要负责任。