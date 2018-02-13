甘愿为女友当牛做马的星座(图)

甘愿为女友当牛做马的星座

很多男生在面对心爱的女友时，常常以“男佣”的身份自居：对女友百般依顺、百般讨好、各种伺候却又各种受虐。今天摘星工厂—星吧要来爆料的就是，那些甘愿为女友当牛做马的星座男，来看看你的男友上榜了没？

双鱼座

双鱼座男生对待女友超级温柔、超级体贴，生活中各种无微不至的照顾、爱心满满的守护，就算女友再怎么无理取闹，再怎么过分的要求，双鱼座男生都会全盘接受，并乖乖照做，并附上心甘情愿、“没关系，我很享受其中”的表情。没办法，谁让双鱼座男生那么宠自己的女朋友呢？

巨蟹座

巨蟹座男生最擅长照顾人，谈了女朋友之后，他们更是会将自己的这项特长发挥到极致：煮饭烧菜，洗衣擦地打扫房间，这些对居家型巨蟹座男生来说简直就是小菜一碟，统统包办；女友累了帮按摩，困了哄睡觉，哭了第一时间送上安慰和爱的抱抱，有情绪了甘愿当受气包、任由小拳拳捶胸口……

金牛座

别看金牛座男生嘴笨不会说情话，但他们却总在实际行动践行着自己对女友的爱。各种贴心的问候、温暖的陪伴、周全的照顾，只为把自己最好的疼爱给对方。就算女友发泄情绪忍不住对金牛座男生“家暴”，金牛座男生也是照单全收，默默忍受肉体上的疼痛，嘴上还在轻声细语地安慰对方，平息怒火。