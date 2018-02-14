肚子里的蛔虫？最懂上司心思的星座(图)

你觉得上司是在表扬你，其实他可能只是在敷衍；当你觉得他在安抚你时，说不定你已被批评了还不自知！下面看看最懂上司心的星座~

文/摘星工厂-星吧

人精：最懂上司心思的星座

谜语有很多种，猜对了就能拿到奖品的元宵节灯谜、比如朋友互相拿来开心的脑筋急转弯、恋人之间含情脉脉的小暗示等等，但职场中的“上司谜语”可就没有以上这些谜语的轻松和情调了。所谓上司谜语，是指职场中上司常说的一些话背后往往蕴含潜台词的现象。有时你觉得上司是在表扬你，其实他可能只是在无心敷衍；当你觉得他在安抚你时，说不定你已被批评了还不自知！这样的谜语猜错了后果惨淡，但若能经常猜对，好处自然不必说。只是无论对与不对，解谜者往往一头雾水，压力山大，有时甚至猜了之后仍然搞不懂正确答案是什么。如果你对这种情况也有同感，那就来看看摘星工厂—星吧的这篇分析，和职场解谜王学上两手，说不定会受益匪浅！（请参考太阳及上升星座 ）

第一名：处女座

解读秘籍：我会猜心，但即使猜中我也不会说，只会一步步悄悄试探。

处女座的人特别细心，有些人会被他们的外在欺骗，认为处女座在职场上混，唯一能依傍的只是他们默默工作的踏实劲儿，至于城府和心机、眼光和手腕，他们通通欠缺。不过，这样的想法可就太小看处女座的人了。他们不去学某些人苦心经营，并非他们不能，只是不愿而已。实际上，处女座一直以自己这种“拿得起，放得下”的职场智慧为自豪。对他们来说，只有看清楚、想明白，才会在行走职场时有安全感；但由于内心固有的坚持，他们又觉得若真放下身段去钻营人际关系、逢迎上司，那样太有悖自己内心的道德观。所以权衡下，处女座往往一面多听多看，一面少说少办。而有了这样的七窍玲珑心，上司的谜语还有哪条是处女座破解不了的？值得注意的是，处女座即使猜到了上司的真意，也不会当面点穿，只会在行动里有所体现，这点特别受上司喜爱，也是值得其他星座学习的！

第二名：魔羯座

解读秘籍：我会揣测上司的内心、思路，这也是我替未来的自己在实习。

很多人都认为魔羯座的人天生是职场赢家，这是因为他们有极其庞大的事业心，以及与之相匹配的、甘愿为此付出精力去学习去打拼的坚韧不拔。但他们往往漏了一点，就是魔羯哪怕从最底层做起，也会从一开始就有“早晚有一天我会飞得更高”这样的决心，所以他们不会轻易放过工作中任何机会，去和那些比自己位置更高的同事及上司偷偷学习--不仅看他们是怎么处理手中业务的，也会看他们怎样为人处事。所以，解读上司谜语对其他星座来说不仅代表费心费神，还往往伴随着不情愿的情绪，但魔羯偏偏以此为乐。他们愿意偷偷研究上司谜语的表面与背后分别包含着怎样的信息，以及为什么上司要把简单的信息“包裹”成复杂的谜语等等--这些私下里的猜测足够让魔羯玩得乐此不疲！

第三名：天蝎座

解读秘籍：如果我比上司更腹黑，是不是我们俩就可以换个位置了？

尽管都是很有城府的类型，但天蝎座并不会像魔羯座一样，将揣测上司的心意作为自己职场学习的范本。对天蝎而言，更值得注意的往往是人而不是事。换句话说，魔羯猜上司谜语，是为了让自己的事业有所发展；天蝎猜上司谜语，是为了进一步了解上司这个人，从而更多把握对方的情绪特征、处事方式，以备日后之需。你好奇天蝎研究这些有什么用？告诉你，用处可大了！知道上司的喜好和反感，将来可根据需要投其所好，不至于在需要表态时一时大意站错队；知道上司习惯用怎样的方式来对待手下和同僚，就可在很多时候洞察先机，绕开上司的雷区。总之，哪怕对方是高自己一头的上司，他们也要先把握住对方的脉门，才好在日常共事时做到趋利避害。这可以说是天蝎的一点小狡猾，但这样与人无害的小聪明难道不值得我们学习吗？