大男人：需要恋人依赖的星座(图)

大男人：需要恋人依赖的星座

什么样的星座男愿意所有事都自己抗，喜欢被女友全心全意依赖的呢？一起来看看需要恋人依赖的星座排行榜吧。

第一名：天蝎座

天蝎座会努力做到让对方离不开自己，他是很有占有欲的，与其说他想要管对方，不如说他希望确立自己在对方心目中的重要性。所以为了这一点他很愿意把很多事情一肩扛起来。甚至他认为只要你是爱我的，我做什么事情都愿意，他可以让你依赖到这种程度。

第二名：处女座

其实处女座他们是很需要被需要的，他骨子里就是还是有一点点贱命的因素的哦，例如他喜欢这个家没有他就很乱，有他就很干净，喜欢一切因为他而井然有序。

第三名：巨蟹座

巨蟹座一定要做自己很贤慧的这一点，而且他会关心对方的家人，慢慢的他会在对方的家人身上用力，融入你的家庭，所以与其说是另外一半依赖他，不如说整个家族都依赖他。

第四名：双鱼座

会让双鱼座没有安全感就是不要依赖他，因为他很喜欢干预你的所有的大小事，不只是什么都要问，他是什么都要干预，譬如说你要跟哪些朋友出去玩，他也不会说不准，但他会说要跟你去，然后他会跟你的朋友打成一片，了解一下这些朋友在干什么，如果没有什么太大问题，他下次就不跟了，但如果还满有问题，他也不会阻止你，但是他会继续的跟你。你的所有大小事双鱼都一清二楚。

第五名：白羊座

不要看白羊座好像在外面冲刺，其实他喜欢另外一半依赖自己，因为另外一半依赖自己，会让他更有肩膀、更有力量，而通常白羊座的另外一半都会扮演阻碍的角色，但你的依赖会让白羊座觉得自己是很有用的，所以当你没有要求的时候，他的全心都在他的工作和事业上，可能是没有空理你的。