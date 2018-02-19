最有头脑 轻松致富：2018谁能先大发(图)

大家都在谈赚钱，苦恼怎么才能赚到钱，而致富路上，总有捷足先登的星座群，他们究竟成功在哪里？

文/星吧

要想实现各种人生目标，赚钱还是硬道理。大家都在谈赚钱，苦恼怎么才能赚到钱，而致富路上，总有捷足先登的星座群，他们究竟成功在哪里？摘星工厂-星吧先来说一说：最有头脑，致富可能最轻松的星座！

处女座

强有力的理性，是处女座最大的头脑资本，处女座几乎不做不切实际的梦，他们显然把时间花在了研究与实践上。处女座能看准自我的价值所在，也没有一口吃成个胖子的贪心，处女座能潜下心来，积累物质及知识资本，最适合出手的时刻一来到，处女座就开始乘风破浪！

水瓶座

求新求变的前进精神，水瓶座怎么会少？而且水瓶座还往往是先锋一样的存在，就凭这一点，水瓶座也能在拼搏路上独树一帜。水瓶座也善于拉拢各种资源帮助自己实现致富目标：一不缺口才、二不缺想法的他们，容易被有经济实力的贵人注意到并想投出橄榄枝。

射手座

射手座是“抢钱快手”，最大的优势在于头脑灵活，懂得看市场风向，而且还不缺敢闯敢拼的勇气。在日新月异的环境下，射手座的创意思维能极大地被激发出来，别人想不到的、不敢想的，射手座不仅想得到，还会想到就会做！而成为第一个“吃螃蟹的人”，往往有很大的致富潜力。