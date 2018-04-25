What!这些星座拌嘴也能拌出感情?(图)

文/科技紫微星座网

What！这些星座拌嘴也能拌出感情？

有些甜蜜恋情，并没有一见钟情，再见倾心的套路，而是因吵架拌嘴、互看不顺眼到情投意合。其实我们身边也不乏这种走到一起的情侣，他们都是什么星座？会因何吵架而变得恩爱呢？来看看情侣排行中有你们吗？

第一名：处女男vs天蝎女

处女男的嘴巴一向不饶人，正好天蝎女也不是吃素的主，两人平日里的争斗像针尖对麦芒那样不分高低，长期赢不了对方的感觉，反而有了棋逢对手、心心相惜的错恋感，进而互相欣赏，陷入爱河。

第二名：狮子男vs射手女

狮子男的霸道显然在射手女身上是行不通的，射手女总是喜欢依照自己的心意，如果感到不舒服就会说出来，而狮子男正好很吃这一套，对于敢于一次次挑战自己权威的可爱女孩，越来越爱得无法自拔。

第三名：天蝎男vs金牛女

天蝎男都有些“犯贱”的心理，喜欢和自己呛声的女生，而金牛女就是这样一个存在。天蝎和金牛身为对宫星座是有很多的共同点的，虽然互损呛声，但表达出来的观点却易触碰到对方的内心深处，呛着呛着会有一种对方就是自己的灵魂伴侣的错觉。

第四名：水瓶男vs白羊女

水瓶男是觉得除了自己以外，其他人都是垃圾，而白羊女的自负也是如此。很可能两人就会在“既然你狂，那就看谁会爱上谁”这个争议点上打起赌——最后的结果，谁输谁赢已经不重要啦~

第五名：双子男vs双鱼女

双子男的言而无信，多变让身为普通朋友的双鱼很是伤神，但是鱼女经常烦恼着烦恼着就发现自己有些担心他，有些想念他，有些记挂他，这是不是一种爱呢？