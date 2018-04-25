这些星座撩翻全世界都不在话下(图)

文/摘星工厂-星吧

这些星座撩翻全世界都不在话下

上此榜的星座，异性缘好、魅力爆棚，可以说是集万千宠爱于一身了！美貌与实力并存，撩翻全世界又有何难？你是这种星座赢家吗？对照摘星工厂-星吧此榜来看看。

天秤座

什么美啊帅啊、精致啊优雅啊，都只能片面地形容一下天秤座。天秤座这个星座， 把活得漂漂亮亮当成自己的使命，内心兼修！天秤座在颜值这一项上，有实力先得分，衣着搭配的用心、容颜的修饰与保养是撩人的第一步，而天秤座充实的内在、 得体又不失温柔的个性，让接触过的人都充满憧憬！

天蝎座

在撩人这技能上，天蝎座有最让人感叹的软实力：颜值什么都放一边，天蝎座就是行走的气质（吸晴、吸心）典范！天蝎座可以面瘫，但个性一直在线，绝对不是会被淹没在人群中的那种个性。天蝎座想要撩人的话，一出手你就知道什么叫做真正的高手：欲擒故纵都是天蝎座玩剩下的。

双鱼座

简约不简单，温柔不浮夸，对人如春风化雨，双鱼座很有桃花教主的潜质。双鱼座 的女孩，就像徐志摩说的：最是那一低头的温柔，像一朵水莲不胜阳光的娇羞；双鱼座的男孩，就像十年一品温如言中那句：抬眼看着他微笑起来，山水温柔，一如 初见。综上所述，双鱼座即便不主动，照样能撩人心弦！