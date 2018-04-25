新浪星座 > 时尚星座 > 正文

为人骄傲，不爱占人便宜的星座(图)

为人骄傲，不爱占人便宜的星座(图)
2018年04月25日 12:03 星吧网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
不爱占人便宜的星座不爱占人便宜的星座

　　你富有与我何干？我缺啥自己会去挣！树要皮人要脸，是这三个星座最在意的，有便宜，他们也不屑去占！摘星工厂-星吧表态：你可以说他们傻，但一定要承认他们为人骄傲！

　　狮子座

　　爱占便宜--实在不是狮子座的style！别说狮子座根本就抗拒这么做，就是被人误会占便宜了，狮子座也忍不了，占便宜三个字，基本等于人格污蔑。狮子座在人前，最喜欢讲排场，最想要表现大方大气，生怕让人觉得自己小家子气，所以让狮子座去做占人便宜的事？除非狮子座真是穷到丧失理智了！

　　魔羯座

　　宁愿自己勒紧裤腰带过日子，也不想欠别人的--否则我的心理压力会很大！对人对事的态度有些正直得过分的魔羯座，会这么想一点也不让人意外。魔羯座在生活中，更倾向于自产自销，自给自足的平衡，能少一点精力跟人有牵扯，就多一点精力做好自己的事，所以占便宜那么费脑力的事，免了！

　　白羊座

　　为人小里小气、畏畏缩缩的形容，是白羊座最看不得的！爱占小便宜的人，在白羊座眼中是上不了台面的，为人讲究公平正义的白羊座，会觉得说：大家都是在努力打拼，付出努力来赚生活，凭什么有些人耍小聪明就要不劳而获？别说行为让人不齿了，就是那副占便宜的样子也真让人看不顺眼！

我要反馈
今日看点
有料GIF

有趣的微博

实用工具
新闻排行榜
星盘分析
情侣预测
生日性格
生肖血型
专题策划
  • 博客
  • 论坛

新浪星座意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有