为人骄傲，不爱占人便宜的星座(图)

不爱占人便宜的星座

你富有与我何干？我缺啥自己会去挣！树要皮人要脸，是这三个星座最在意的，有便宜，他们也不屑去占！摘星工厂-星吧表态：你可以说他们傻，但一定要承认他们为人骄傲！

狮子座

爱占便宜--实在不是狮子座的style！别说狮子座根本就抗拒这么做，就是被人误会占便宜了，狮子座也忍不了，占便宜三个字，基本等于人格污蔑。狮子座在人前，最喜欢讲排场，最想要表现大方大气，生怕让人觉得自己小家子气，所以让狮子座去做占人便宜的事？除非狮子座真是穷到丧失理智了！

魔羯座

宁愿自己勒紧裤腰带过日子，也不想欠别人的--否则我的心理压力会很大！对人对事的态度有些正直得过分的魔羯座，会这么想一点也不让人意外。魔羯座在生活中，更倾向于自产自销，自给自足的平衡，能少一点精力跟人有牵扯，就多一点精力做好自己的事，所以占便宜那么费脑力的事，免了！

白羊座

为人小里小气、畏畏缩缩的形容，是白羊座最看不得的！爱占小便宜的人，在白羊座眼中是上不了台面的，为人讲究公平正义的白羊座，会觉得说：大家都是在努力打拼，付出努力来赚生活，凭什么有些人耍小聪明就要不劳而获？别说行为让人不齿了，就是那副占便宜的样子也真让人看不顺眼！