宝宝苦啊!情伤最难痊愈的星座(图)

文/摘星工厂-星吧

宝宝苦啊！情伤最难痊愈的星座

当爱已成往事，你会加足马力寻求新发展，还是躲在自己的世界暗中掉泪呢？感情对你的伤害究竟有多大？你可以在情伤后勇敢站起来吗？还是必须背着回忆走下去？

第一名：金牛座

感情属于小火慢熬的金牛座，感情加温速度慢，所以相对的也无法容易在情感中抽身，一旦金牛在一段感情中受到伤害，疗伤时间一定非常的长，并且可分两个阶段，一是大家都看得到的伤心期，而第二阶段金牛却像在无间地狱循环着却不自知。

在第一阶段时可以看得到金牛痛苦、难过或是消沉的数着日子，但第二阶段往往总是在不为人知的的情况下发生；可能会看见一个金牛在情伤后，从前爱喝的咖啡， 却再也不碰了，或看着咖啡就发呆掉泪，并非旧情未了，而是因为当看到咖啡就会让想起往事。执拗的金牛座，不曾忘记过往的伤，只是把它硬压下来，所以只要有 曾经的人事物出现，都会扯破金牛的伤口，而再次掉入过去的回忆；就算是成熟的金牛也无法做到忘怀，顶多只能慢慢淡化掉伤口。

第二名：天蝎座

固执阴沉的天蝎座，给人容易记仇、对于过往无法释怀的印象，天蝎对于感情是非常的执着的，但却不轻易把自己内心的伤口跟人诉说，所以会看到一只蝎子，在一段感情后，百般挑剔的选择下一任情人，所以会让人认为天蝎是难以相处的一个星座。

但没有人会知道其实是因为天蝎无法忘记掉过去回忆，以致于天蝎会把这些经过都当成一个教训，而做为下一次选择对象的标准，潜意势会认定做这种事的人不适合 自己，如果所挑的对象又做了之前情人做的事，就容易因此一直错过机会。不了解的人会认为天蝎座很挑，其实天蝎是想避免重蹈覆辙过去的错误，只是当越想逃避 时，却越陷入其中无法跳脱；通常天蝎座可能会因为自己的痛苦无法投入下一段感情、或是因为无法解套痛苦而直接抱着只想玩心态去谈感情，或是两着并存着，在 玩玩中找寻着真爱。

第三名：狮子座

风头勇健的狮子座，即使在感情中吃了亏，也不会表现出一点点的伤心，试想一只勇猛的万兽之王怎么可以让人看到垂头丧气的样子呢？那是多没面子的事；所以狮子星座的人，只会在背对人群时，才会独自的舔舐着伤口疗伤，狮子在不愿对人诉说的情况下，伤口的痛只会一再的加深。

越灿烂的阳光，只会造就越黑暗的阴影，就如同狮子座骄傲、自信的外表下，却包着一颗最容易受伤的心灵，由于没人有办法帮狮子座走出沮丧，更让生性容易缅怀 过去的狮子，在热烈爱过后更加的沮丧；这样的痛苦必须等到一个可以走进狮子内心，接受狮子为自己的阳光，并且愿意当他（她）太阳的人出现，才可以让他的煎 熬告一个段落，重新开始希望的新生活，若没有这个人的出现，狮子将必一直承受人前热情开朗，人后哀伤垂泪的痛苦。