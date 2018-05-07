单身久了，把自己养成小仙女的星座(图)

单身久了，少女就成了大妈、半个爷们，在别人眼中就成了滞销品？NONONO，这些星座反而变成小仙女~

文/摘星工厂-星吧

单身久了，把自己养成小仙女的星座座

“我单身我骄傲”说得久了，就丧失了恋爱的能力？单身久了，少女就成了大妈、半个爷们，在别人眼中就成了滞销品？摘星工厂-星吧要让这几个星座给你看看：单身久了，把自己养成精品是种什么体验！

双子座

恋爱如果不能让双子座尝到恋爱本该有的甜蜜滋味，双子座宁愿单身也不会草率跟 人“搭伙吃饭”！自己选择单身的双子座并不忧虑，世界有那么多奥妙与惊喜，双子座会选一条或几条最美的路，在不断肯定自我的路上，收获鲜花与掌声！单身得 久了，双子座找准自己的人生位置了，只会过得越来越精品！

处女座

处女座对充实自己这件事，相当有天赋，甚少闲的发慌的无聊。若情缘还未到，处 女座不会去强求，在单身的岁月中，处女座会学习各种生活、职场技能，并把每一件让自己感兴趣又擅长的事情做到拔尖水平，年纪增长，会带给处女座光辉又灿烂 的前程，让处女座女生成长为内心富裕无比的高端丽人。

金牛座

金牛座的生活步调就是同一个字：慢。延展开来品读：慢工出细活。金牛座的慢是对自己极其负责的，金牛座不会把爱情当成速食，宁愿慢慢地去寻找、等候一份真心的缘分。单身的时间里，金牛座女孩会去阅读、品味世界，稳定、娴静的气质稳步提升，最终成为优雅精品熟女。