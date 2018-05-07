你绝对惹不起的职场玛丽苏星座女(图)

绝对惹不起的职场玛丽苏星座

无论何时，总是一切以自我为中心，自我感觉超好，不考虑别人感受，觉得身边所有人都应该对自己百依百顺，百般宠爱与迁就，受不了一丁点儿的委屈--这样的女生在职场上，被称为有“玛丽苏情结”。下面请跟随摘星工厂—星吧小编，一起走进职场玛丽苏星座女生的内心世界！

双子座

双子座女生头脑聪明，心智伶俐，活泼开朗，能说会道，这些优势使得她们习惯被人追随，被人围绕，无论何时何地都觉得自己站在聚光灯下，是众人眼中的焦点人物。在这种心态的驱使下，双子座女生就算弄虚作假，也要表现出自己最光鲜亮丽的一面，绝不允许自己以灰头土脸的形象示人。时间一久，大家就会觉得双子座女生简直就像一只随时等待他人赞美的骄傲孔雀，一旦期望不被满足，便会恼羞成怒，玛丽苏情结展露无疑！

狮子座

争强好胜的狮子座女生自尊心很强，从不甘心落后于人，这也造就了狮子座女生超级自信、特别自立，大小事从来都是自己拿主意，并且颇有说一不二的魄力！但这样的性格用在职场上，对狮子座女生是不利的，因为没有人喜欢被霸道的狮子座女生指手画脚地要求这个、命令那个的。但狮子座女生大喇喇的，并太会注意人际关系上的细枝末节，所以，狮子座女生在职场中给人的印象往往是霸气侧漏、气场全开，任何人都招惹不起的“小辣椒”！

白羊座

心思恪纯的白羊座女生，喜怒哀乐的情绪全都写在脸上。她们的世界从来都很简单：对人一定是分的，对事情一定要论对错的，绝不允许存在“灰色地带”！但这种孩子般的心性延续到职场上，会阻碍白羊座女生的发展。毕竟职场中的很多事情不是仅靠“两分法”就能处理好的。如果上司对白羊座女生要求比较严格，白羊座女生并不会认为这些严格要求对自己的职场发展有益，反而会觉得老板是在欺压自己！这样起急冒火的反应被人看多了，势必会被人认为白羊座女生只不过是个说不得、用不起的娇小姐！